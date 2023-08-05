Какой завтра, 6 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 6 августа День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Верующие чтят память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. До Нового года осталось 147 дней.

6 августа 2023 года — воскресенье. 529-й день войны в Украине.

Какой завтра, 6 августа, церковный праздник

6 августа в церковном календаре – день памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В святом крещении они получили имена Роман и Давид. Князья были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Хотя родились задолго до Крещения Руси, но их воспитывали в христианском благочестии еще с детства.

Во время братской междоусобицы они были убиты своим старшим братом Святополком. Разгорелась она после смерти Владимира в 1015 году. Сначала Святополк отдал приказ убить Бориса. Это произошло 24 июля 1015 (по старому стилю) на берегу реки Альты. Затем умер также и Глеб.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено выходить в поле и работать там.

Не рекомендуется рубить лес, особенно для строительства дома, потому что люди, которые будут в нем жить, будут постоянно ссориться.

Не стоит злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 6 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: чайки часто садятся на воду к дождю;

утром дождь — день будет ясный и ясный;

дует южный ветер к ненастью;

к полудню роса – ждите грозы.

6 августа чайки часто садятся на воду к дождю. / Фото: Pexels

В этот период обычно идет жатва, но 6 августа было не принято выходить на поле, чтобы показать свое уважение святым. Это подходящее время для того, чтобы собирать ягоды в лесу. Существовало поверье, если из ягод сделать кремообразную смесь и нанести на лицо, а затем смыть, то ребята не смогут отвести взор от красоты.

Погода на 6 августа

Завтра, 6 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная первая половина дня, затем появятся облака, вечером возможен мелкий дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +35 днем и +24 ночью. Во Львове +24 днем и +17 ночью. В Харькове +35 днем и +25 ночью. В Одессе +28 днем и +25 ночью.

Памятные даты 6 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 августа:

1181 год — китайские и японские астрономы зафиксировали вспышку сверхновой звезды;

1497 год — в Бристоль возвращается экспедиция Джона Кабота, открывшая Канаду (хотя все были уверены, что это Китай);

1588 год – непобедимая Армада бросает якорь перед городом Кале;

1806 год — Священная Римская империя после отказа императора Франца II от немецкой короны прекращает свое существование;

1889 год — в Лондоне открывают отель "Савой", первый в мире отель с ванной в каждом номере;

1890 год — убийца Уильям Кэммлер становится первым человеком, казненным на электрическом стуле;

1914 год — во Львове создают легион Украинских сечевых стрелков, который становится первым украинским национальным боевым подразделением после битвы под Полтавой в июне 1709 г.;

1926 год — 19-летняя Гертруда Эдерле становится первой женщиной, переплывающей Ла-Манш;

1932 год – открывается первый Венецианский кинофестиваль;

1945 год — американский бомбардировщик "Энола Гей" сбрасывает ядерную бомбу на японский город Хиросима, повлекшие гибель 90—140 тысяч человек;

1995 год — хорватские власти объявляют о ликвидации Республики Сербская Страна;

1997 год — самолет авиакомпании Boeing 747 южнокорейских авиалиний терпит крушение над островом Гуам, в Тихом океане, погибли 226 человек;

2016 год — начало "стрельбы на севере Крыма" — в ночь на 7 августа на оккупированной Россией территории Крыма вооруженная стычка между российскими военными.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 августа

Какие завтра именины: Глеб, Давид, Анатолий, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 6 августа является кошачий глаз. Декоративно-самоцветные минералы с невероятно красивой окраской. Издавна верили, что камень кошачий глаз привлекает взаимную любовь и помогает сохранять верность в браке.

В этот день родились:

1882 год – украинская драматическая актриса Ирина Коссакова;

1938 год – украинский журналист, сценарист Борис Деревянко;

1973 год — американская киноактриса украинского происхождения Вера Фармига.

Какой завтра день в Украине и мире

6 августа День сестер / Фото: Pexels

6 августа в Украине празднуют День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Профессиональный праздник ежегодно выпадает на первое воскресенье августа. Было начато в 2007 году президентом Украины после отмены дня Войск Противовоздушной обороны. Этот род войск на территории современной Украины появился еще в 1917 году, а первые учебные заведения в Харькове, Полтаве, Чугуеве, Киеве, Чернигове и Луганске начали открываться уже с 1930 года.

Также 6 августа Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы). Именно в этот день 1945 США впервые в истории продемонстрировали человечеству сокрушительное ядерное оружие, сбросив бомбы на город Хиросима в Японии. Это привело к мгновенной гибели 80 тысяч человек, еще 12 тысяч без вести пропали. Многие годы продолжались смерти пострадавших японцев: от тяжелых болезней и облучения. В настоящее время последствия влияют на окружающую среду. Спустя ровно 10 лет после трагедии на Первой международной конференции было решено создать день памяти этой страшной трагедии.

А еще 6 августа День сестер. Хотя это неофициальный праздник, он является прекрасной возможностью напомнить себе ценность родственных отношений между сестрами. Именно сестре чаще всего рассказывают секреты, которыми больше не делятся ни с кем.

6 августа Международный день прощения. Праздник был начат Робертом В. Платом в Калифорнии, чтобы пробудить в людях мощную силу прощения, способную даже исцелять душевные раны. Существует гипотеза, согласно которой тяжелые образы могут стать причиной развития онкологии. Праздник был создан для тех, кто хочет нести в своей душе мир и покой.

Также 6 августа Международный день "Врачи мира за мир". В этот день медики из разных уголков Земли объединяются в призывах против вооруженных конфликтов, войн, кровопролития. Главная цель события состоит в том, чтобы привлечь внимание политиков к проявлениям милосердия. День был создан по инициативе организации Врачи мира по предотвращению ядерной угрозы, члены которой ежедневно спасают жизнь людей по всему миру. Обычно этот день начинается минутой молчания для чествования погибших в результате военных действий.