Какой праздник 6 августа 2025 года / © ТСН

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6 августа 2025 года — среда. 1260-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 6 августа, верующие празднуют Преображение Господне. Это один из двенадцати главных христианских праздников, посвященный евангельскому событию, когда Иисус Христос показал свою божественную славу трем ученикам на горе Фавор.

Преображение символизирует изменение души человека, его духовное обновление через единение с Богом. Этот праздник призывает верующих к внутренней трансформации, покаянию и очищению. В Украине праздник также известен как Яблочный Спас, потому что на него освящают первые плоды — обычно яблоки, виноград и другие фрукты.

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Что нельзя делать 6 августа

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом — это большой церковный праздник.

Нельзя чрезмерно веселиться — это время духовного переосмысления.

Запрещается охотиться, резать животных — преображение является символом возрождения жизни.

Народные приметы и традиции на 6 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какой день на Преображение, таков будет осень;

туман 6 августа — ждите теплую и погожую осень;

холодная погода — до ранней зимы;

сильный ветер — будет сильная и ветреная зима.

Туман 6 августа — ждите теплую и ясную осень / © unsplash.com

В народе 6 августа носило название Яблочный Спас. Название связано с традицией освящения яблок и других фруктов нового урожая.

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Талисманом человека, рожденного 6 августа является кошачий глаз. Одна из разновидностей кварца, кошачьим глазом издавна восхищалась как особым камнем вдохновения. В древности его считали лучшим оберегом для художников, поэтов, музыкантов и всех, чья душа живет творчеством.

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В этот день родились:

1948 год — Антонина Корень, украинская поэтесса, общественный деятель, член Национального союза писателей Украины;

1973 год — Игорь Волчанчин, украинский спортсмен, профессиональный кикбоксер и специалист по смешанным боевым искусствам;

1977 год — Оляна Рута, украинская поэтесса, художница, переводчица.

Памятные даты 6 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 августа:

1181 год — китайские и японские астрономы наблюдают вспышку сверхновой звезды;

1497 год — экспедиция Джона Кабота возвращается в Бристоль после открытия Канады;

1588 год — испанская “Непобедимая Армада” бросает якорь у Кале — начало поражения испанского флота;

1806 год — прекращает свое существование Священная Римская империя после отречения от Франца II;

1807 год — выходит указ об открытии губернских типографий (в частности в Киеве, Харькове, Полтаве);

1807 год — шлюп “Диана” под командованием В. Головнина отправляется в кругосветную экспедицию;

1889 год — в Лондоне открывается первая в мире гостиница с ванной в каждом номере — “Савой”;

1890 год — Уильям Кэммлер становится первым человеком, казненным на электрическом стуле;

1914 год — во Львове создают легион Украинских сечевых стрелков;

1926 год — Гертруда Эдерле становится первой женщиной, переплывшей Ла-Манш;

1932 год — открывается первый Венецианский кинофестиваль;

1945 год — США сбрасывают атомную бомбу на Хиросиму — погибает от 90 до 140 тысяч человек;

1963 год — донецкий “Шахтер” в третий раз подряд выходит в финал Кубка СССР;

1995 год — Хорватия заявляет о ликвидации Республики Сербская Страна;

1997 год — катастрофа самолета Boeing 747 у острова Гуам — погибает 226 человек;

2016 год — в Крыму происходит вооруженная стычка между российскими военными, представленная как “украинская диверсия”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

6 августа День благодарения работникам сельского хозяйства / © Pixabay

6 августа в Украине и мире Международный день “Врачи мира за мир” Это день, когда медицинское сообщество мира чтит память жертв трагедии и подчеркивает свое призвание — служить миру, жизни и человечности. впоследствии от ожогов, радиации и болезней Многие медики погибли, спасая других, а выжившие работали в бесчеловечных условиях, оказывая помощь без медикаментов и оборудования.

Также 6 августа Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы). Именно в этот день 1945 года на японский город Хиросима была сброшена первая в мире боевая атомная бомба. Он стал мировым символом протеста против ядерной войны и призывом к миру. 6 августа 1945 года американский самолет “Энола Гей” сбросил ядерную бомбу “Малыш” на Хиросиму. Мощность взрыва — около 15 килотонн в тротиловом эквиваленте. Город был разрушен почти полностью. Погибли 90-140 тысяч человек: одни мгновенно, другие от ожогов, радиации, болезней и голода. Через три дня, 9 августа, подобная бомба была сброшена на Нагасаки.

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А еще 6 августа День благодарения работникам сельского хозяйства. Символический праздник, который призван отметить людей, работающих на земле: аграриев, фермеров, механизаторов, животноводов, агрономов и всех, кто обеспечивает общество хлебом, овощами, фруктами, молоком, мясом и другими дарами природы. Это не только благодарственный день, но и признание важности труда крестьянина, его связи с природой, национальными традициями и продовольственной безопасностью страны. Земледелие — одна из древнейших профессий, и именно благодаря неутомимому труду этих людей у нас есть ежедневный хлеб на столе.