Какой завтра, 6 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 6 декабря, День Вооруженных Сил Украины. Верующие чтят память святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. До Нового года осталось 25 дней.
6 декабря 2024 года – пятница. 1017-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
6 декабря в церковном календаре – день памяти святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. Он родился в III веке в Патаре, городе на территории современной Турции. Он известен своей благотворительностью, любовью к детям и помощью тем, кто нуждается. Среди чудес, приписываемых ему, есть спасение моряков, помощь бедным и защита невинных. Николай был епископом города Миры (современный Демре) в Ликии, где он провел большую часть своей жизни. Его милосердие и щедрость стали известны далеко за пределами его епархии. Однажды он тайно бросил сумку с золотом в окно бедной семьи, чтобы спасти их от рабства. После своей смерти Николай был канонизирован и стал одним из самых любимых святых в христианском мире.
Что нельзя делать 6 декабря
- Не следует шить, заниматься ремонтом или стирать.
- Нельзя ссориться с близкими людьми.
- Запрещается давать и брать взаймы.
Народные приметы и традиции на 6 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: ветер сметает снег с дороги — пути еще стоять не будут (до оттепели);
- на деревьях иней — ждите богатый урожай в следующем году;
- сколько выпало снега на Николая, столько травы будет в мае;
- мороз и солнце — будет плохой урожай в следующем году.
Святой Николай издавна считался любимым персонажем среди детей. Ночью он приносит послушным деткам подарки под подушку, а непослушным кладет резку.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 декабря
Какие завтра именины: Максим, Николай.
Талисманом человека, рожденного 6 декабря, является гелиотроп. Издавна он считался камнем защиты от отрицательной энергии. Также гелиотроп приносит своему владельцу силу и уверенность.
В этот день родились:
- 1913 год — украинский врач, создатель отечественной школы кардиохирургии, академик, писатель Николай Амосов;
- 1948 год — украинский ракетостроитель, председатель Государственного космического агентства Украины (2010-2014), Герой Украины Юрий Алексеев;
- 1996 год — участник российско-украинской войны, Герой Украины Георгий Тарасенко.
Памятные даты 6 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 6 декабря:
- 1060 год — Бела I становится королем Венгрии;
- 1240 год — Киев захватывает и разрушает войско монгольского хана Батыя;
- 1492 год — первая экспедиция Колумба открывает остров Гаити;
- 1637 год — происходит Кумейковское сражение между казацким и правительственным речпосполитским войсками, которым завершается подавление восстания Павлюка;
- 1768 год — в Шотландии печатают первое издание Britannica, всемирно известную и одну из самых популярных до сих пор энциклопедий;
- 1869 год — в Южной Африке открывают кимберлитовые трубки, залежи алмазов;
- 1877 год — выходит первый номер газеты "Вашингтон пост";
- 1877 год — изобретатель Томас Эдисон делает на своем новом фонографе самую первую запись человеческого голоса, процитировав слова детской песенки "Мэри имела маленького теленка";
- 1917 год — парламент Финляндии провозглашает независимость страны от России;
- 1917 год — в порту Галифакса взрывается французское судно "Монблан", нагруженное боеприпасами, погибает около 2000 человек;
- 1919 год — под командованием Михаила Емельяновича-Павленко начинается Зимний поход Армии УНР по тылам Красной и Добровольческой армий;
- 1921 год — подписывают англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия обретает независимость;
- 1991 год — вступает в силу новая конституция Болгарской республики;
- 1991 год — образуют Вооруженные силы Украины;
- 1991 год — независимость Украины признают Эстония и Куба;
- 2003 год — основывают Львовский муниципальный духовой оркестр "Галицкие Сурмы";
- 2008 год — в Греции вспыхивают массовые беспорядки из-за убийства в Афинах полицейского подростка;
- 2017 год — администрация Дональда Трампа официально объявляет о признании Иерусалима столицей Израиля.
Погода на 6 декабря
Завтра, 6 декабря, в Киеве облачно, днем мелкий снег, который может усилиться поближе к вечеру. Во Львове пасмурно, вечером возможен сильный дождь со снегом. В Харькове облачно, ночью и утром будет снегом, днем снег ослабеет и закончится к вечеру. В Одессе пасмурно, во второй половине дня будет дождь.
Температура воздуха в Киеве — -1 днем и -2 ночью. Во Львове — +2 днем и -1 ночью. В Харькове — 0 днем и -1 ночью. В Одессе — +7 днем и +1 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
6 декабря в Украине празднуют День Вооруженных сил Украины. Этот праздник посвящен всем военным, которые служат в Вооруженных силах Украины и тем, кто положил свою жизнь за независимость и суверенитет страны. История праздника начинается с 1991 года, когда Украина обрела независимость. Сначала 6 декабря 1991 года был основан праздник в честь создания Вооруженных сил Украины, ставших основой для обороны вновь независимого государства. Дата выбрана неслучайно — именно в этот день Верховная Рада Украины приняла Закон "О Вооруженных Силах Украины". Праздник стал особенно важным после начала войны на востоке Украины 2014 года и после начала полномасштабной войны 2022 года, когда военные Вооруженных сил Украины продолжили защищать страну от внешней агрессии, и этот день приобрел дополнительное значение для чествования героизма и мужества украинских военных.
Также 6 декабря День рождения микроволновки. Именно в этот день 1945 года американский инженер Перси Спенсер, работая в лаборатории компании Raytheon, случайно обнаружил эффект нагрева от микроволн. Это открытие стало основанием для создания первой микроволновки. Перси Спенсер был исследователем, работавшим с магнетронами – компонентами, используемыми в радиолокационных системах. Однажды, когда он стоял рядом с магнетроном, заметил, что шоколад в его кармане растаял. Это заставило его приступить к экспериментам, которые привели к пониманию того, что микроволны могут нагревать пищу.
А еще 6 декабря Международный фестиваль свитеров. Это необычный праздник, который отмечается во многих странах мира, чтобы повысить осведомленность о сохранении энергии и борьбе с глобальным потеплением. Одним из главных элементов этого дня является ношение теплых свитеров, что помогает уменьшить потребление энергии из-за снижения использования обогревателей в холодное время года. Праздник обычно проходит в первую пятницу декабря. Отмечая этот день, люди одевают свои любимые или забавные свитера и принимают участие в различных мероприятиях, таких как благотворительные акции, конкурсы на самый оригинальный или креативный свитер. Идея этого фестиваля состоит в том, чтобы сделать защиту окружающей среды более доступной и веселой для всех.