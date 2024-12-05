Какой завтра, 6 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

6 декабря 2024 года – пятница. 1017-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

6 декабря в церковном календаре – день памяти святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. Он родился в III веке в Патаре, городе на территории современной Турции. Он известен своей благотворительностью, любовью к детям и помощью тем, кто нуждается. Среди чудес, приписываемых ему, есть спасение моряков, помощь бедным и защита невинных. Николай был епископом города Миры (современный Демре) в Ликии, где он провел большую часть своей жизни. Его милосердие и щедрость стали известны далеко за пределами его епархии. Однажды он тайно бросил сумку с золотом в окно бедной семьи, чтобы спасти их от рабства. После своей смерти Николай был канонизирован и стал одним из самых любимых святых в христианском мире.

Что нельзя делать 6 декабря

Не следует шить, заниматься ремонтом или стирать.

Нельзя ссориться с близкими людьми.

Запрещается давать и брать взаймы.

Народные приметы и традиции на 6 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ветер сметает снег с дороги — пути еще стоять не будут (до оттепели);

на деревьях иней — ждите богатый урожай в следующем году;

сколько выпало снега на Николая, столько травы будет в мае;

мороз и солнце — будет плохой урожай в следующем году.

Сколько выпало снега на Николая, столько травы будет в мае / Фото: Unsplash

Святой Николай издавна считался любимым персонажем среди детей. Ночью он приносит послушным деткам подарки под подушку, а непослушным кладет резку.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 декабря

Какие завтра именины: Максим, Николай.

Талисманом человека, рожденного 6 декабря, является гелиотроп. Издавна он считался камнем защиты от отрицательной энергии. Также гелиотроп приносит своему владельцу силу и уверенность.

В этот день родились:

1913 год — украинский врач, создатель отечественной школы кардиохирургии, академик, писатель Николай Амосов;

1948 год — украинский ракетостроитель, председатель Государственного космического агентства Украины (2010-2014), Герой Украины Юрий Алексеев;

1996 год — участник российско-украинской войны, Герой Украины Георгий Тарасенко.

Памятные даты 6 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 декабря:

1060 год — Бела I становится королем Венгрии;

1240 год — Киев захватывает и разрушает войско монгольского хана Батыя;

1492 год — первая экспедиция Колумба открывает остров Гаити;

1637 год — происходит Кумейковское сражение между казацким и правительственным речпосполитским войсками, которым завершается подавление восстания Павлюка;

1768 год — в Шотландии печатают первое издание Britannica, всемирно известную и одну из самых популярных до сих пор энциклопедий;

1869 год — в Южной Африке открывают кимберлитовые трубки, залежи алмазов;

1877 год — выходит первый номер газеты "Вашингтон пост";

1877 год — изобретатель Томас Эдисон делает на своем новом фонографе самую первую запись человеческого голоса, процитировав слова детской песенки "Мэри имела маленького теленка";

1917 год — парламент Финляндии провозглашает независимость страны от России;

1917 год — в порту Галифакса взрывается французское судно "Монблан", нагруженное боеприпасами, погибает около 2000 человек;

1919 год — под командованием Михаила Емельяновича-Павленко начинается Зимний поход Армии УНР по тылам Красной и Добровольческой армий;

1921 год — подписывают англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия обретает независимость;

1991 год — вступает в силу новая конституция Болгарской республики;

1991 год — образуют Вооруженные силы Украины;

1991 год — независимость Украины признают Эстония и Куба;

2003 год — основывают Львовский муниципальный духовой оркестр "Галицкие Сурмы";

2008 год — в Греции вспыхивают массовые беспорядки из-за убийства в Афинах полицейского подростка;

2017 год — администрация Дональда Трампа официально объявляет о признании Иерусалима столицей Израиля.

Погода на 6 декабря

Завтра, 6 декабря, в Киеве облачно, днем мелкий снег, который может усилиться поближе к вечеру. Во Львове пасмурно, вечером возможен сильный дождь со снегом. В Харькове облачно, ночью и утром будет снегом, днем снег ослабеет и закончится к вечеру. В Одессе пасмурно, во второй половине дня будет дождь.

Температура воздуха в Киеве — -1 днем и -2 ночью. Во Львове — +2 днем и -1 ночью. В Харькове — 0 днем и -1 ночью. В Одессе — +7 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины / Фото: Associated Press

6 декабря в Украине празднуют День Вооруженных сил Украины. Этот праздник посвящен всем военным, которые служат в Вооруженных силах Украины и тем, кто положил свою жизнь за независимость и суверенитет страны. История праздника начинается с 1991 года, когда Украина обрела независимость. Сначала 6 декабря 1991 года был основан праздник в честь создания Вооруженных сил Украины, ставших основой для обороны вновь независимого государства. Дата выбрана неслучайно — именно в этот день Верховная Рада Украины приняла Закон "О Вооруженных Силах Украины". Праздник стал особенно важным после начала войны на востоке Украины 2014 года и после начала полномасштабной войны 2022 года, когда военные Вооруженных сил Украины продолжили защищать страну от внешней агрессии, и этот день приобрел дополнительное значение для чествования героизма и мужества украинских военных.

Также 6 декабря День рождения микроволновки. Именно в этот день 1945 года американский инженер Перси Спенсер, работая в лаборатории компании Raytheon, случайно обнаружил эффект нагрева от микроволн. Это открытие стало основанием для создания первой микроволновки. Перси Спенсер был исследователем, работавшим с магнетронами – компонентами, используемыми в радиолокационных системах. Однажды, когда он стоял рядом с магнетроном, заметил, что шоколад в его кармане растаял. Это заставило его приступить к экспериментам, которые привели к пониманию того, что микроволны могут нагревать пищу.

А еще 6 декабря Международный фестиваль свитеров. Это необычный праздник, который отмечается во многих странах мира, чтобы повысить осведомленность о сохранении энергии и борьбе с глобальным потеплением. Одним из главных элементов этого дня является ношение теплых свитеров, что помогает уменьшить потребление энергии из-за снижения использования обогревателей в холодное время года. Праздник обычно проходит в первую пятницу декабря. Отмечая этот день, люди одевают свои любимые или забавные свитера и принимают участие в различных мероприятиях, таких как благотворительные акции, конкурсы на самый оригинальный или креативный свитер. Идея этого фестиваля состоит в том, чтобы сделать защиту окружающей среды более доступной и веселой для всех.