Какой завтра, 6 декабря, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 6 декабря, День Вооруженных Сил Украины. Верующие чтят память святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. До Нового года осталось 25 дней.
6 декабря 2025 года — суббота. 1381-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 6 декабря, верующие празднуют день памяти святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. Николай родился в городе Патара, в Ликии (территория современной Турции), примерно между 270-286 годами. Его родители были богатыми и благочестивыми христианами. По преданию, Николай еще с детства отличался необычайностью: младенцам постился в среду и пятницу, отказываясь от молока до заката, а юношей избегал развлечений и искал тишины для молитвы.
После ранней смерти родителей он унаследовал значительное состояние, которое он раздал бедным. Николая вспоминают как корабль с неисчерпаемой добротой. Самая известная история — о трех сестрах, чей отец не имел денег на приданое. Чтобы спасти девушек от позора и возможной продажи в рабство, Николай ночью подбросил к окну мешочки с золотом. Так возникла традиция тайных подарков и прототип современного образа святого Николая как благотворителя.
Что нельзя делать 6 декабря
Не следует отказывать в помощи — святой Николай является символом добросердечия.
Не стоит вспоминать старые образы, держать зло — Николай несет дух примирения.
Не желательно отправляться в далекое путешествие — этот день посвящался молитве, а не риску.
Народные приметы и традиции на 6 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
сильный мороз 6 декабря — ждите лютую и затяжную зиму;
выпал снег на Николая — холод будет стоять до весеннего Николая (22 мая);
теплый день — до мягкой зимы с частыми оттепелями;
туман 6 декабря — ждите ласковую погоду зимой;
перед днем Николая звездная ночь — к Рождеству будут сильные морозы.
В народе 6 декабря носило название святого Николая, Николая Зимнего. Последнее название придумали, чтобы отличать декабрьского Николая от “Николая Теплого”, который приходится на 22 мая. Часто говорили: “На Николая зима становится на ноги”.
Именины: как назвать ребенка, который родился 6 декабря
Какие завтра именины: Максим, Николай.
Талисманом человека, рожденного 6 декабря является гелиотроп. С древнейших времен гелиотропу приписывали способность отводить от человека любую недобрую энергию. Его считали оберегом, поглощающим темное влияние и ставящего вокруг владельца невидимый щит.
В этот день родились:
1913 год — Николай Амосов, украинский врач, создатель отечественной школы кардиохирургии, академик, писатель;
1948 год — Юрий Алексеев, украинский ракетостроитель, председатель Государственного космического агентства Украины (2010-2014), Герой Украины.
1996 год — Георгий Тарасенко, участник русско-украинской войны, Герой Украины.
Памятные даты 6 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 6 декабря:
1060 год — На венгерский престол сошел Бела I;
1240 год — Войско хана Батыя ворвалось в Киев, разрушив город;
1492 год — Во время своего первого путешествия Христофор Колумб достиг острова Гаити, открыв европейцам очередную часть Нового Света;
1534 год — Испанские колонисты основали город Кито, который впоследствии станет столицей Эквадора;
1637 год — Под Кумейками произошло решающее сражение между казацкими силами и войском Речи Посполитой, ознаменовавшее подавление восстания Павлюка;
1648 год — В ходе так называемой Прайдовой чистки из английского парламента устранили сторонников короля, открыв путь в суд над Карлом I;
1768 год — В Шотландии увидело свет первое издание энциклопедии Britannica;
1790 год — Американский Конгресс перенес свою работу из Нью-Йорка в Филадельфию;
1865 год — Штат Джорджия ратифицировал Тринадцатую поправку к Конституции США;
1869 год — В Южной Африке открыли знаменитые кимберлитовые трубки — месторождения алмазов, ныне дающие половину мировой добычи;
1877 год — Вышел первый номер газеты The Washington Post;
1877 год — Томас Эдисон впервые записал человеческий голос на свой новый фонограф, произнеся строку детской песни “Mary had a little lamb”;
1882 год — Состоялось второе и последнее в XIX веке прохождение Венеры перед Солнцем, явление, имевшее значение для астрономических наблюдений эпохи;
1884 год — Торжественно открыли Монумент Вашингтона;
1912 год — Археологи нашли знаменитый бюст Нефертити;
1916 год — Во время Первой мировой войны войска Центральных государств вошли в Бухарест;
1917 год — Финский парламент провозгласил независимость страны от России;
1917 год — В порту Галифакса взорвалось французское судно “Монблан”, загруженное боеприпасами: погибли около 2000 человек;
1919 год — Армия УНР под руководством Михаила Емельяновича-Павленко начала Зимний поход по тылам Красной армии и белогвардейцев;
1921 год — Подписан англо-ирландский договор, проложивший путь к обретению Ирландией независимости ровно через год;
1977 год — Южно-Африканская Республика провозгласила независимость Бопутатсваны, которую не признало ни одно другое государственное правительство;
1978 год — После общенационального голосования Испания приняла новую конституцию;
1989 год — В Монреале противник феминизма совершил массовое убийство в политехнической школе, лишив жизни 14 женщин;
1991 год — В Болгарии вступила в силу новая конституция;
1991 год — Были созданы Вооруженные силы Украины;
1991 год — Украинскую независимость официально признали Эстония и Куба;
1992 год — В Индии, в Айодхье, вспыхнули массовые беспорядки после уничтожения мечети Бабри;
1999 год — Ассоциация звукозаписывающей индустрии США подала иск против сервиса Napster, обвинив его в систематическом нарушении авторских прав из-за обмена файлами;
2000 год — Открыт новый химический элемент — ливерморий;
2003 год — Во Львове основан муниципальный духовой оркестр “Галицкие Сурмы”;
2006 год — NASA обнародовало снимки с аппарата Mars Global Surveyor, которые дали основания предполагать возможное наличие воды на Марсе;
2008 год — В Греции охватили протесты после того, как афинский полицейский застрелил подростка;
2017 год — Администрация президента США Дональда Трампа официально объявила о признании Иерусалима столицей Израиля.
Какой завтра праздник в Украине и мире
6 декабря в Украине празднуют День Вооруженных сил Украины. Именно 6 декабря 1991 было подписано постановление о создании Вооруженных сил Украины. Это произошло в период формирования новой национальной армии на базе бывших советских воинских частей, расположенных на территории Украины. Главная цель праздника — чествование военных, все тех, кто служит или служил в ВСУ, получают благодарность и уважение от государства и общества.
Также 6 декабря Международный день фетбайка. Фетбайк — это велосипед со сверхширокими колесами (широкие шины + низкое давление), позволяющий ездить там, где обычный велосипед бессилен: по мягкому снегу, по песку, по песчаным или болотистым трассам, по местности с высокой травой или неровностями. Благодаря этому фетбайк открывает новые возможности для велопутешествий в зимнее или межсезонное время, или там, где дороги далеко не асфальт.