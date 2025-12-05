Какой праздник 6 декабря 2025 года / © ТСН

6 декабря 2025 года — суббота. 1381-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 6 декабря, верующие празднуют день памяти святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. Николай родился в городе Патара, в Ликии (территория современной Турции), примерно между 270-286 годами. Его родители были богатыми и благочестивыми христианами. По преданию, Николай еще с детства отличался необычайностью: младенцам постился в среду и пятницу, отказываясь от молока до заката, а юношей избегал развлечений и искал тишины для молитвы.

После ранней смерти родителей он унаследовал значительное состояние, которое он раздал бедным. Николая вспоминают как корабль с неисчерпаемой добротой. Самая известная история — о трех сестрах, чей отец не имел денег на приданое. Чтобы спасти девушек от позора и возможной продажи в рабство, Николай ночью подбросил к окну мешочки с золотом. Так возникла традиция тайных подарков и прототип современного образа святого Николая как благотворителя.

Что нельзя делать 6 декабря

Не следует отказывать в помощи — святой Николай является символом добросердечия.

Не стоит вспоминать старые образы, держать зло — Николай несет дух примирения.

Не желательно отправляться в далекое путешествие — этот день посвящался молитве, а не риску.

Народные приметы и традиции на 6 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

сильный мороз 6 декабря — ждите лютую и затяжную зиму;

выпал снег на Николая — холод будет стоять до весеннего Николая (22 мая);

теплый день — до мягкой зимы с частыми оттепелями;

туман 6 декабря — ждите ласковую погоду зимой;

перед днем Николая звездная ночь — к Рождеству будут сильные морозы.

Туман 6 декабря — ждите ласковую погоду зимой / © pexels.com

В народе 6 декабря носило название святого Николая, Николая Зимнего. Последнее название придумали, чтобы отличать декабрьского Николая от “Николая Теплого”, который приходится на 22 мая. Часто говорили: “На Николая зима становится на ноги”.

Именины: как назвать ребенка, который родился 6 декабря

Какие завтра именины: Максим, Николай.

Талисманом человека, рожденного 6 декабря является гелиотроп. С древнейших времен гелиотропу приписывали способность отводить от человека любую недобрую энергию. Его считали оберегом, поглощающим темное влияние и ставящего вокруг владельца невидимый щит.

В этот день родились:

1913 год — Николай Амосов, украинский врач, создатель отечественной школы кардиохирургии, академик, писатель;

1948 год — Юрий Алексеев, украинский ракетостроитель, председатель Государственного космического агентства Украины (2010-2014), Герой Украины.

1996 год — Георгий Тарасенко, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 6 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 декабря:

1060 год — На венгерский престол сошел Бела I;

1240 год — Войско хана Батыя ворвалось в Киев, разрушив город;

1492 год — Во время своего первого путешествия Христофор Колумб достиг острова Гаити, открыв европейцам очередную часть Нового Света;

1534 год — Испанские колонисты основали город Кито, который впоследствии станет столицей Эквадора;

1637 год — Под Кумейками произошло решающее сражение между казацкими силами и войском Речи Посполитой, ознаменовавшее подавление восстания Павлюка;

1648 год — В ходе так называемой Прайдовой чистки из английского парламента устранили сторонников короля, открыв путь в суд над Карлом I;

1768 год — В Шотландии увидело свет первое издание энциклопедии Britannica;

1790 год — Американский Конгресс перенес свою работу из Нью-Йорка в Филадельфию;

1865 год — Штат Джорджия ратифицировал Тринадцатую поправку к Конституции США;

1869 год — В Южной Африке открыли знаменитые кимберлитовые трубки — месторождения алмазов, ныне дающие половину мировой добычи;

1877 год — Вышел первый номер газеты The Washington Post;

1877 год — Томас Эдисон впервые записал человеческий голос на свой новый фонограф, произнеся строку детской песни “Mary had a little lamb”;

1882 год — Состоялось второе и последнее в XIX веке прохождение Венеры перед Солнцем, явление, имевшее значение для астрономических наблюдений эпохи;

1884 год — Торжественно открыли Монумент Вашингтона;

1912 год — Археологи нашли знаменитый бюст Нефертити;

1916 год — Во время Первой мировой войны войска Центральных государств вошли в Бухарест;

1917 год — Финский парламент провозгласил независимость страны от России;

1917 год — В порту Галифакса взорвалось французское судно “Монблан”, загруженное боеприпасами: погибли около 2000 человек;

1919 год — Армия УНР под руководством Михаила Емельяновича-Павленко начала Зимний поход по тылам Красной армии и белогвардейцев;

1921 год — Подписан англо-ирландский договор, проложивший путь к обретению Ирландией независимости ровно через год;

1977 год — Южно-Африканская Республика провозгласила независимость Бопутатсваны, которую не признало ни одно другое государственное правительство;

1978 год — После общенационального голосования Испания приняла новую конституцию;

1989 год — В Монреале противник феминизма совершил массовое убийство в политехнической школе, лишив жизни 14 женщин;

1991 год — В Болгарии вступила в силу новая конституция;

1991 год — Были созданы Вооруженные силы Украины;

1991 год — Украинскую независимость официально признали Эстония и Куба;

1992 год — В Индии, в Айодхье, вспыхнули массовые беспорядки после уничтожения мечети Бабри;

1999 год — Ассоциация звукозаписывающей индустрии США подала иск против сервиса Napster, обвинив его в систематическом нарушении авторских прав из-за обмена файлами;

2000 год — Открыт новый химический элемент — ливерморий;

2003 год — Во Львове основан муниципальный духовой оркестр “Галицкие Сурмы”;

2006 год — NASA обнародовало снимки с аппарата Mars Global Surveyor, которые дали основания предполагать возможное наличие воды на Марсе;

2008 год — В Греции охватили протесты после того, как афинский полицейский застрелил подростка;

2017 год — Администрация президента США Дональда Трампа официально объявила о признании Иерусалима столицей Израиля.

Какой завтра праздник в Украине и мире

6 декабря в Украине празднуют День Вооруженных сил Украины / © Getty Images

6 декабря в Украине празднуют День Вооруженных сил Украины. Именно 6 декабря 1991 было подписано постановление о создании Вооруженных сил Украины. Это произошло в период формирования новой национальной армии на базе бывших советских воинских частей, расположенных на территории Украины. Главная цель праздника — чествование военных, все тех, кто служит или служил в ВСУ, получают благодарность и уважение от государства и общества.

Также 6 декабря Международный день фетбайка. Фетбайк — это велосипед со сверхширокими колесами (широкие шины + низкое давление), позволяющий ездить там, где обычный велосипед бессилен: по мягкому снегу, по песку, по песчаным или болотистым трассам, по местности с высокой травой или неровностями. Благодаря этому фетбайк открывает новые возможности для велопутешествий в зимнее или межсезонное время, или там, где дороги далеко не асфальт.