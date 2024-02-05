Какой завтра, 6 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

6 февраля 2024 года — вторник. 713-й день войны в Украине.

Какой завтра, 6 февраля, церковный праздник

6 февраля в церковном календаре — день памяти святого Вукола Смирнского. Он жил примерно во II веке, был учеником Иоанна Богослова и епископом Смирны. Как епископ он ревностно трудился над спасением верных. По преданию Господь наделил его даром исцеления и другими чудесными умениями.

Что нельзя делать 6 февраля

Нельзя никому давать взаймы деньги или брать их самому.

Если разбилось зеркало, не берите в руки его куски.

Беременным женщинам запрещается выяснять пол ребенка.

Народные приметы и традиции на 6 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: усилился мороз – весна будет теплой;

на деревьях шелестят остатки листьев — начнется снегопад;

птицы посидели на верхушках деревьев — ждите тепло;

оттепель — ждите жаркое, но дождливое лето;

утром по земле стелется туман — к солнечному дню.

6 февраля птицы посидели на верхушках деревьев — ждите тепло / Фото: Pexels

Существовала любопытная традиция. Если в этот день отеля корова, то перед ней ставили ведро с теплой водой, чтобы у нее было теплое молоко.

Именины: как назвать ребенка, который родился 6 февраля

Какие завтра именины: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 6 февраля, является сапфир. Один из самых популярных камней в мире. Существует мнение, что человек, носящий украшения с сапфиром, меньше болеет.

В этот день родились:

1806 год — украинский философ, историк философии, богослов Орест Новицкий;

1883 год — авиаконструктор, создатель первого гидросамолета Дмитрий Григорьевич;

1978 год — 6 первая леди Украины Елена Зеленская.

Памятные даты 6 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 февраля:

1633 год — Владислав IV становится королем Речи Посполитой;

1819 год — султан Джохора Тенгку Абдул Рахман позволяет британцу Стемфорду Рафлзу создать торговый пункт в Сингапуре;

1840 год — по договору Вайтанги Новая Зеландия переходит под управление Великобритании, а племена маори получают покровительство метрополии;

1901 год — в Париже на вокзалах появляются первые общественные телефоны;

1922 год — заканчивается Вашингтонская морская конференция по интересам в Тихом океане и Восточной Азии;

1931 год — на экраны США выходит фильм Чарли Чаплина "Огни большого города";

1944 год — принимают постановление о возвращении из эвакуации в Киев Академии наук Украины;

1952 год — на престол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии садится королева Елизавета II из династии Виндзоров;

1958 год — в Мюнхене разбивается самолет с футбольной командой "Манчестер Юнайтед" на борту;

1958 год — создают Союз кинематографистов Украины;

1971 год — в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард демонстрирует удар по мячику от гольфа;

1985 год — Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, покидает компанию в знак протеста против ее превращения в громоздкое и малоэффективное бюрократизированное предприятие;

1985 год — компания Microsoft объявляет о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Буркина-Фасо;

1996 год — британскую антарктическую станцию "Фарадей" передают украинским полярникам;

2004 год — в Таиланде 357 парашютистов устанавливают рекорд по купольной акробатике — они образовали в небе гигантский цветок, цвет которого соответствовал цвету флага страны;

2018 год — с космодрома на мысе Канаверал фирма SpaceX успешно совершает первый полет сверхтяжелого ракетоносителя Falcon Heavy;

2023 год — мощное землетрясение в Турции и Сирии, более 50000 погибших.

Погода на 6 февраля

Завтра, 6 февраля, в Киеве будет облачно, днем и вечером сильный дождь со снегом. Во Львове пасмурно, ночью дождь, а затем без осадков. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и -1 ночью. Во Львове — +9 днем и +1 ночью. В Харькове — +2 днем и -1 ночью. В Одессе — +11 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бармена / Фото: Pexels

6 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бармена. Бармены в 2008 году выбрали для своего профессионального праздника именно этот день в честь святого Аманда, родившегося во Франции в 584 году. В возрасте двадцати лет он стал монахом и провел 15 лет в городе Бурж. Издавна регион, где он позже жил как епископ, славился своими виноградниками. А сам святой был очень гостеприимным и общительным. Все виноделы считают Аманду своим покровителем. Интересно, что праздник был создан по инициативе украинских барменов из клуба "Докер паб".

Также 6 февраля Международный день нетерпимого отношения к операциям калечат женские половые органы. Важное событие было создано по инициативе Организации Объединенных Наций в 2012 году. Любые операции, калечащие женские половые органы были признаны на международном уровне незаконными и нарушающими права женщин.

А еще 6 февраля День безопасного Интернета. Инициаторами создания стали европейские организации Insafe и European SchoolNet 2004 года. В Украине этот интересный праздник начали праздновать с 2009 года. Главная его цель состоит в привлечении власти и общества к распространению механизмов безопасной деятельности в Сети.

6 февраля празднуют Всемирный день без мобильного телефона. Эта акция длится три дня и призывает людей провести время без использования смартфонов и мобильных телефонов. Несмотря на бесспорную пользу этих девайсов, пользование ими создает определенную зависимость. В какой-то момент некоторые люди не могут обходиться без них на психоэмоциональном уровне.