Какой завтра, 6 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

6 февраля 2025 года — четверг. 1079-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

6 февраля в церковном календаре – день памяти святого преподобного Укола. Он был выдающимся святителем в раннехристианской церкви. Он жил во II веке и был учеником святого апостола Иоанна Богослова, рукоположенного его на епископа Смирнской церкви (на территории современной Турции). Святой Укол известен своей праведностью и служением в распространении христианской веры. Под его руководством многие язычники обратились в христианство. Он был ревностным проповедником, духовным наставником и защитником веры. По преданию, святой Вукол принял мученическую смерть за свою веру. Его мощи стали источником чудес и исцелений.

Что нельзя делать 6 февраля

Нельзя заглядывать в зеркало.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Беременным запрещается узнавать пол ребенка.

Народные приметы и традиции на 6 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром туман стелется по земле – день будет солнечным;

на деревьях остатки листьев начали шелестеть — до снегопада;

птицы сидят на верхушках деревьев – придет тепло;

мороз усилился – к теплой весне.

6 февраля птицы сидят на верхушках деревьев – придет тепло / Фото: Unsplash

В прежние времена заметили, если в этот день жаркая погода, то в этот день будет теплая вода. Верили, что тогда ее молоко будет теплым.

Именины: как назвать ребенка, который родился 6 февраля

Какие завтра именины: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Александр, Мария, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 6 февраля является сапфир. Камень, помогающий укрепить организм. Сапфир давно считается талисманом хорошего настроения.

В этот день родились:

1861 год – украинский химик, изобретатель противогаза Николай Зелинский;

1903 год – украинский писатель Юрий Шовкопляс;

1978 год — шестая первая леди Украины Елена Зеленская.

Памятные даты 6 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 февраля:

1633 год — Владислав IV становится Королем Речи Посполитой;

1819 год — султан Джохора Тенгку Абдул Рахман позволяет британцу Стемфорду Рафлзу создать торговый пункт в Сингапуре;

1840 год – по договору Вайтанги Новая Зеландия переходит под управление Великобритании, а племена маори получают покровительство метрополии;

1900 год — Александр Попов впервые передает по радио сигнал о бедствии на море;

1901 год – в Париже на вокзалах появляются первые общественные телефоны;

1925 год — начинает выходить первая украинская пионерская газета "На смену" (впоследствии — "Звезда");

1931 год — на экраны США выходит фильм Чарли Чаплина "Огни большого города";

1933 год — подписание трехстороннего договора между государствами Малой Антанты;

1935 год — в продажу впервые поступает настольная игра "Монополия";

1952 год — на престол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии восходит королева Елизавета II из династии Виндзоров;

1958 год — создают Союз кинематографистов Украины;

1971 год – в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард демонстрирует удар по мячику от гольфа;

1985 год — Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, покидает компанию в знак протеста против ее превращения в громоздкое и малоэффективное бюрократизированное предприятие;

1985 год – компания Microsoft объявляет о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Буркина-Фасо;

1996 год — британскую антарктическую станцию "Фарадей" передаюит украинским полярникам, на ее базе создают украинскую станцию "Академик Вернадский";

2004 год — в Таиланде 357 парашютистов устанавливают рекорд по купольной акробатике — они образуют в небе гигантский цветок, цвет которого соответствовал цвету флага страны;

2018 год – с космодрома на мысе Канаверал фирма SpaceX успешно совершает первый полет сверхтяжелого ракетоносителя Falcon Heavy;

2023 год – мощное землетрясение в Турции и Сирии, более 50000 погибших.

Погода на 6 февраля

Завтра, 6 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве -1 днем и -2 ночью. Во Львове +1 день и -4 ночью. В Харькове -2 днем и -4 ночью. В Одессе +1 день и -2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 февраля Всемирный день без мобильного телефона / Фото: Unsplash

6 февраля в Украине и мире празднуют Международный день саамского народа. Это главный праздник саамов – коренного народа Северной Европы, проживающего на территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России (Кольский полуостров). Дата 6 февраля была избрана в честь первого Саамского конгресса, состоявшегося в 1917 году в норвежском городе Тронгейме. Это было первое событие, когда саамы из разных стран собрались, чтобы обсудить свои права, культуру и взаимодействие. В 1992 году на конференции Саамского совета в Хельсинки было принято решение сделать этот день официальным праздником.

Также 6 февраля Всемирный день без мобильного телефона. Это неофициальный праздник, призывающий людей хотя бы на день отложить смартфоны, снизить цифровую зависимость и больше времени уделить живому общению и реальной жизни. Праздник предложил в 2001 году французский писатель Филипп Мерсье. Он хотел обратить внимание на проблему зависимости от мобильных устройств и их влияние на социальные связи. Позже к инициативе присоединились разные организации, и сегодня этот день отмечают во многих странах мира.

А еще 6 февраля Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы. Этот день был введен ООН в 2003 г. по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных организаций. Его цель – привлечь внимание к проблеме женской обрезки (FGM – Female Genital Mutilation), которая остается серьезным нарушением прав человека. FGM – это насильственное хирургическое вмешательство, предусматривающее частичное или полное удаление наружных половых органов женщины по немедицинским причинам. Такие процедуры проводятся во многих странах Африки, Ближнего Востока и Азии.

6 февраля празднуют Международный день оптимиста. Хотя официального признания со стороны ООН этот праздник пока нет, он активно распространяется в разных странах. Его цель – напомнить людям, что оптимизм помогает преодолевать трудности и добиваться успеха.