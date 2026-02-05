Какой праздник 6 февраля 2026 года / © ТСН

6 февраля 2026 года — пятница. 1443 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

6 февраля верующие празднуют День памяти святого преподобного Укола / © pexels.com

Завтра, 6 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного Укола. Один из первых епископов Смирны (Малая Азия), ученик святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он ревностно проповедовал христианство среди язычников, обращая многих к вере, и отличался смирением и праведной жизнью. Перед своей кончиной святой Укол поставил епископом Смирны святого Поликарпа, будущего великого мученика и отца Церкви. Память святого Укола чтят как пример апостольской преемственности и духовной стойкости.

6 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бармена / © Pixabay

6 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бармена. Это профессиональный праздник людей, объединяющих в работе мастерство, креатив и психологию общения. Бармен — не только тот, кто готовит коктейли, но и создающий атмосферу, настроение и часто становится «слушателем» для гостей.

6 февраля Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы / © pexels.com

Также 6 февраля Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы. Его ввела ООН, чтобы привлечь внимание к практике женской обрезки и полностью искоренить ее. Этот день отмечает, что такие операции не имеют медицинского обоснования, грубо нарушают права человека и наносят серьезный физический и психологический вред женщинам и девушкам. Практика основывается на вредных традициях и социальном давлении, а не на религиозных требованиях.

6 февраля Всемирный день без мобильного телефона / © pexels.com

А еще 6 февраля Всемирный день без мобильного телефона. Цель этого дня — привлечь внимание к чрезмерной зависимости от смартфонов и напомнить о ценности живого общения, тишины и осознанности. Это повод хотя бы на день отложить гаджет, больше времени провести с близкими, обратить внимание на свои мысли и окружающий мир.

6 февраля празднуют День жевательной резинки / © pexels.com

6 февраля празднуют День жевательной резинки. Жевательная резинка известна еще с давних времен: люди жевали смолы и растительные соки для очищения зубов и свежего дыхания. Современная же резинка возникла в XIX веке и скоро стала частью массовой культуры.

6 февраля День ношения красной одежды / © pexels.com

Также 6 февраля День ношения красной одежды. Выпадает на первую пятницу февраля. Празднуется в США и некоторых других местах как National Wear Red Day: люди носят красное, чтобы поддержать осведомленность о болезнях сердца (особенно у женщин) и важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.