Какой праздник 6 июля 2026 года / © ТСН

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6 июля 2026 года — понедельник. 1593 день войны в Украине.

Какой праздник 6 июля

6 июля верующие празднуют День памяти преподобного Сысоя Великого / © pexels.com

6 июля, верующие празднуют День памяти преподобного Сысоя Великого. Один из самых уважаемых отшельников раннего христианства, жившего в IV–V веках. После смерти Антоний Великий он поселился в египетской пустыне, где более 60 лет провел в молитве, посте и суровой подвижнической жизни. Преподобный Сысой прославился глубоким смирением, мудростью и даром духовного наставничества. По церковному преданию, Господь наделил его даром исцеления и воскресения умерших. Самыми известными его добродетелями были покаяние, милосердие и убеждение, что человек должен постоянно работать над собственным духовным совершенствованием.

6 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день кардиолога / © pexels.com

6 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день кардиолога. Этот профессиональный праздник посвящен врачам-кардиологам, занимающимся профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний сердца и сосудов. Его цель — привлечь внимание к важности сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы и повысить осведомленность людей о профилактике сердечных заболеваний.

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6 июля Всемирный день борьбы с зоонозными заболеваниями / © pexels.com

Также 6 июля Всемирный день борьбы с зоонозными заболеваниями. Дату избрали в честь исторического события 1885 года, когда выдающийся французский ученый Луи Пастер впервые успешно применил вакцину против бешенства, спас жизнь мальчика, которого укусила зараженная собака. Этот прорыв стал важной вехой в борьбе с опасными инфекциями, передающимися от животных людям.

6 июля Международный день поцелуев / © pexels.com

А еще 6 июля Международный день поцелуев. Праздник зародился в Великобритании в конце XX века, а впоследствии приобрел популярность во многих странах мира. Его главная идея — напомнить о ценности искренних проявлений любви, заботы, нежности и человеческой близости. Поцелуй давно считается универсальным символом любви, дружбы, уважения, поддержки и семейного тепла. В разных культурах он имеет свои традиции и значение, но повсюду остается одним из самых естественных способов выразить чувства без слов.

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