Какой праздник 6 июля 2025 года / © ТСН

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6 июля 2025 года — воскресенье. 1229-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 6 июля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Сиссоя Великого. Родился в Египте, вероятно, в богатой христианской семье. С юности он полюбил жизнь в молитве и чистоте. Сначала Сисой проживал в сообществе иноков, но позже пошел жить в пустыню, чтобы предаться духовным размышлениям.

Сисой поселился на горе, на которой когда-то подвизался преподобный Антоний Великий. Там он провел более 60 лет. Он стал известен не только как отшельник. Сисой также был мудрым наставником, к которому обращались ученики. О его смерти свидетели рассказывали как о «преображенском мгновении». Во время последних минут своей жизни Сисой был озарен неземным светом.

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Что нельзя делать 6 июля

Не следует пренебрегать нуждающимися, старшими — Сисой Великий всегда помогал другим.

Нельзя ссориться, злословить — злые слова противоречат атмосфере этого дня.

Запрещается купаться в открытых водоемах — вода может “смыть” здоровье.

Народные приметы и традиции на 6 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

вечером ясное небо до хорошей погоды;

дождь 6 июля — ждите дождливую осень;

ветер днем или вечером — будет смена погоды;

вечером увидеть радугу — к большому урожаю льна;

птицы вечером долго летают и щебечут — утро будет теплым;

лягушки громко квачат — ждите теплую и сухую погоду.

6 июля лягушки громко кумкают — ждите теплой и сухой погоды / © unsplash.com

В народе 6 июля носило название Сысоев День. Часто говорили “На Сысоев день в воду не лезь — потянет”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 июля

Какие завтра именины: Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана.

Талисманом человека, рожденного 6 июля является альмандин. Минерал из семьи гранатов, который с давних времен наделялся особой силой: считалось, что он помогает человеку замечать красоту и радость в самых обычных мелочах повседневной жизни.

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В этот день родились:

1851 год — Иван Левинский, украинский архитектор, педагог, предприниматель, общественный деятель;

1868 год — Августа Кохановская, буковинская художница, этнограф и реставратор храмов польского происхождения;

1946 год — Сильвестер Сталлоне, американский актер.

Памятные даты 6 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 июля:

1253 год — происходит коронация Миндовга, вошедшего в историю как первый король Литвы, заложив начало монархической традиции этой страны;

1415 год — трагическая смерть Яна Гуса, выдающегося лидера чешских протестантов, сжигаемого на костре из-за его религиозных убеждений;

1439 год — на Флорентийском соборе происходит важное подписание Флорентийской унии между Папой Римским Евгением IV и византийским императором Иоанном VIII, что стало фундаментом для образования греко-католической церкви;

1483 год — Ричард III официально становится королем Англии, войдя в историю как последний монарх из династии Плантагенетов;

1535 год — из-за обвинений в государственной измене казнят Томаса Мора, выдающегося английского гуманиста и лорд-канцлера;

1651 год — полковник Мартын Небаба погибает в битве под Репками близ Лоева;

1687 — в Лондоне Исаак Ньютон публикует свой фундаментальный трактат “Philosophiae naturalis principia mathematica”, где излагает свои революционные открытия в математике, астрономии и физике;

1785 год — доллар официально становится национальной валютой Соединенных Штатов Америки;

1809 год — по приказу Наполеона Папу Римского Пия VII похищают из Ватикана и вывозят в Гренобль;

1938 год — во Франции проходит международная конференция по вопросу беженцев из нацистской Германии;

1957 год — происходит знаковая встреча Джона Леннона и Пола Маккартни;

1958 год — торжественно открывается Национальный экспоцентр Украины, известный сегодня как “ВДНХ”;

1994 год — в Соединенных Штатах проходит премьера фильма “Форрест Гамп”;

2005 год — Верховная Рада Украины принимает Кодекс административного судопроизводства, который систематизировал правила рассмотрения административных дел в стране.

Какой завтра праздник в Украине и мире

6 июля в Украине празднуют День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины / © unsplash.com

6 июля в Украине празднуют День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Официальный государственный праздник, который приходится на первое воскресенье июля.

Также 6 июля День работников морского и речного флота. Профессиональный праздник, созданный для признания важной роли всех, кто работает в области морского и речного флота, в развитии экономики страны. Работники морского и речного флота — это моряки, капитаны, штурманы, механики, судовые электричества, речные работники, портовые работники, диспетчеры, а также другие специалисты, обеспечивающие работу судов и развитие морских и речных перевозок.

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А еще 6 июля Всемирный день кардиолога. Международный профессиональный праздник. Кардиологи играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца, что влияет на качество и продолжительность жизни людей. Они диагностируют различные сердечные заболевания — от гипертонии до инфарктов, а также разрабатывают методы лечения и профилактики.

6 июля празднуют Всемирный день поцелуя. Легкий и романтический праздник. Идея посвятить отдельный день поцелуя возникла в 1990-х годах в Великобритании и быстро приобрела популярность во всем мире. Поцелуй — один из самых естественных и красивых способов выразить чувства, поддержать теплые отношения, подарить радость и поддержку.