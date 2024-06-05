Какой завтра, 6 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 6 июня День журналиста в Украине. Верующие чтят память преподобного Висариона чудотворца. До Нового года осталось 208 дней.

6 июня 2024 года — четверг. 834-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

6 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Виссариона чудотворца. Он родился и воспитался в Египте. С юности возлюбил Бога, и свет благодати Божией засиял в его сердце. Посетил святые места в Иерусалиме, где видел преподобного Герасима, совершавшего пустынную постническую жизнь. Также общался с другими многими отцами, которые в добродетелях просияли.

Преподобный Виссарион принял обет младенца, ел всего один раз в неделю, а иногда оставался без еды и питья в течение 40 дней. Однажды, стоя на открытом месте посреди пустыни, преподобный Виссарион пробыл 14 дней и ночей без движения, в молитве, без еды, ничего не говоря.

Что нельзя делать 6 июня

Нельзя обижаться и оскорблять.

Запрещается выбрасывать остатки пищи из стола.

Не стоит забывать о сорняках, иначе урожая не будет.

Народные приметы и традиции на 6 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ветер дует с востока – лето будет дождливым;

ветер северный – ждите большого количества осадков летом;

вечером много жуков летает – будет хорошая погода;

ясная погода – к большому урожаю;

услышать, как кричат перепела, – пойдет дождь.

6 июня услышать как кричат перепела — пойдет дождь / Фото: pixabay.com

В этот день принято много работать на огороде и в поле, особенно заниматься пропалкой сорняков. А чтобы здоровье было крепким, обязательно полейте овощи и цветы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 июня

Какие завтра именины: Георгий, Лукьян, Ростислав, София, Юлиана.

Талисманом человека, рожденного 6 июня, является гагат. Использовался для изготовления разных изделий уже в каменном веке. Издавна верили, что гагат оказывает успокаивающее действие.

В этот день родились:

1956 год – украинский хоккейный вратарь Юрий Шундров;

1965 год – украинский экономист и политик Богдан Данилишин;

1974 год – народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, участник войны на Донбассе Семен Семенченко.

Памятные даты 6 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 июня:

1654 год — шведская королева Кристина I отрекается от своего престола в пользу двоюродного брата Карла Густава и принимает католицизм;

1683 год — в Англии в Оксфорде открывается первый в мире публичный музей;

1762 год — во время Семилетней войны британские войска начинают осаду Гаваны;

1882 год — ньюйорковец Генри Сила получает патент на электрический утюг;

1889 год — Большой пожар в Сиэтле уничтожает весь центр Сиэтла;

1933 год — в городе Кемден (штат Нью-Йорк) открывается первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля;

1981 год — зарегистрированы первые больные СПИДом;

1990 год — Всеукраинский православный собор в Киеве провозглашает патриархат УАПЦ и обрывает митрополита Мстислава вторым патриархом Украинской автокефальной православной церкви;

2023 год — оккупационные российские войска подрывают дамбу Каховской ГЭС в ходе российско-украинской войны.

Погода на 6 июня

Завтра, 6 июня, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. В Харькове пасмурное утро сменится ясным днем и вечером, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +18 ночью. Во Львове — +25 днем и +14 ночью. В Харькове — +29 днем и +18 ночью. В Одессе — +27 днем и +21 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 июня в Украине празднуют День журналиста / Фото: pixabay.com

6 июня в Украине празднуют День журналиста. Праздник был основан в 1994 году указом первого президента Украины Леонида Кравчука. Этот день подчеркивает важность свободы слова, независимости и профессиональных стандартов журналистики.

Также 6 июня Всемирный день зеленой крыши. Он способствует экологическому развитию, поощряя отдельных людей и организации во всем мире инвестировать в создание более инклюзивных и экологически безопасных городов с использованием технологии зеленых крыш.

А еще 6 июня Всемирный день трансплантологии. Он посвящен повышению осведомленности о важности донорства и трансплантации органов. Этот день является проявлением признательности донорам органов и их семьям за их самоотверженный акт дарования жизни другим.

6 июня День гордости атеиста. Ежегодное событие, посвященное содействию признанию и осведомленности тех, кто считает себя атеистами. Этот день служит напоминанием о том, что атеизм является настоящим мировоззрением, и люди, считающие себя атеистами, имеют право выражать свои убеждения, не опасаясь дискриминации или преследований.

Также 6 июня Всемирный день консультанта по управлению. Приходится ежегодно на первый четверг июня. Этот день посвящен признанию вклада консультантов по управлению в разных сферах и уровнях управления по всему миру. Консультанты по управлению – это профессионалы, которые оказывают экспертные советы и поддержку предприятиям, организациям и правительствам, чтобы помочь им улучшить свою деятельность, преодолеть трудности и достичь своих целей.