Какой праздник 6 июня 2026 года / © ТСН

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6 июня 2026 года — суббота. 1563-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

6 июня верующие празднуют День памяти святых преподобных Висариона и Иллариона / © pexels.com

Завтра, 6 июня, верующие празднуют День памяти святых преподобных Висариона и Иллариона. Преподобный Висарион Великий — египетский подвижник IV-V веков, один из самых почитаемых отцов пустыни. Известен чрезвычайно суровой аскетической жизнью, постом, непрерывной молитвой и смирением. По преданию, Господь даровал ему дар чудотворения. Своей жизнью он показал пример полной преданности Богу и духовной борьбы с искушениями.

Преподобный Илларион Новый — византийский монах и игумен VIII–IX веков. Прославился благочестивой жизнью, мудрым руководством братией и стойкостью во времена иконоборческих гонений. Он мужественно защищал почитание святых икон, за что подвергся преследованиям и заключению. Церковь чтит его как исповедника веры и ревностного служителя Христова.

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6 июня в Украине празднуют День журналиста Украины / © pexels.com

6 июня в Украине празднуют День журналиста Украины. Он был установлен Указом Президента Украины от 25 мая 1994 года. Дата выбрана не случайно: именно 6 июня 1992 года Национальный союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов в Брюсселе. В честь этого события начали праздник. День журналиста — это возможность почтить людей, которые собирают, проверяют и распространяют информацию, формируют общественное мнение и помогают гражданам быть информированными. Особое значение профессия журналиста приобрела во время российско-украинской войны, когда медийщики часто работают в опасных условиях, освещая события на фронте и документируя историю страны.

6 июня Международный день настольных игр / © pexels.com

Также 6 июня Международный день настольных игр. Выпадает на первую субботу июня. Праздник начали в 2013 году компания Geek & Sundry и продюсер Боян Радакович как продолжение популярного вебшоу TableTop, ведущим которого был Wil Wheaton. Первое празднование объединило тысячи игроков из десятков стран мира. Главная цель дня — напомнить, что настольные игры не только дарят развлечения, но и помогают общаться, развивать логическое мышление, работать в команде и укреплять дружеские и семейные связи.

6 июня Международный день паркура / © pexels.com

А еще 6 июня Международный день паркура. Выпадает на первую субботу июня. Паркур возник во Франции в конце 1980-х годов. Его основателем считают Дэвид Белль, который вместе с группой единомышленников разработал систему эффективного преодоления препятствий с помощью бега, прыжков, лазанья и других естественных телодвижений. Международный день паркура берет начало от Национального дня паркура, начатого Американской ассоциацией паркура 2008 года. Впоследствии праздник приобрел популярность во многих странах мира и превратился в международное событие.

6 июня празднуют Всемирный день борьбы с вредителями / © pexels.com

6 июня празднуют Всемирный день борьбы с вредителями. Праздник начали в 2017 году при поддержке международных профессиональных организаций в сфере контроля вредителей, чтобы привлечь внимание к угрозам, которые несут насекомые, грызуны и другие вредители для здоровья людей, продовольственной безопасности и окружающей среды.

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6 июня Всемирный день трансплантологии / © pexels.com

Также 6 июня Всемирный день трансплантологии. Главная цель этого дня — привлечь внимание к важности донорства органов, ведь одно согласие на посмертное донорство может спасти несколько человеческих жизней. Также он напоминает об этических, медицинских и организационных аспектах трансплантации, необходимости развития донорских программ и доверия общества к ним. Современная трансплантология дает шанс на жизнь людям с тяжелыми поражениями сердца, печени, почек, легких и других органов. Благодаря достижениям медицины пересадка органов сегодня является рутинной, но сложной высокотехнологичной процедурой, требующей координации врачей разных специальностей.

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