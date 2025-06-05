Какой праздник 6 июня 2025 года / © ТСН

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6 июня 2025 года — пятница. 1199 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 6 июня, верующие празднуют день памяти святых преподобных Висариона и Иллариона. Висарион был египетским подвижником. Его учителями были святой Антоний Великий и преподобный Макарий Египетский.

Десятки лет Висарион жил в пустыне, молился и ел только то, что мог найти. Спал стоя или сидя. Его преданность Христу была просто невероятной.

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Преподобный Илларион был настоятелем монастыря Пеликитом (Геллеспонт, Малая Азия). Он жил в VIII веке, когда происходили иконоборческие преследования.

Что нельзя делать 6 июня

Нельзя ругаться или ссориться — все вернется “бумерангом”.

Не следует занимать деньги взаймы — весь год проживете в долгах.

Запрещается подстригать волосы и ногти — можно “обрезать” свои здоровья и счастье.

Народные приметы и традиции на 6 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

безоблачный и ясный день — к теплому и сухому лету;

сильный ветер указывает на дождливое лето;

утром на траве много росы — днем будет хорошая погода;

услышать гром — хорошо уродит овес;

дождь — сенокосы будут мокрыми;

много мошек и комаров — ждите теплых дней.

6 июня утром на траве много росы — днем будет хорошая погода / © unsplash.com

В народе 6 июня носило название Илларион Пропольник. Именно в этот период начинали пропалывать огороды от сорняков. Отсюда пошло выражение: “Пришел Илларион — время в поле на прополку!”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 июня

Какие завтра именины: Георгий, Илларион.

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Талисманом человека, рожденного 6 июня, является гагат. Этот камень был известен уже в каменном веке. Издавна его считали талисманом для успокоения и внутреннего покоя.

В этот день родились:

1956 год — Юрий Шундров, украинский хоккейный вратарь;

1965 год — Богдан Данилишин, украинский экономист и политик;

1974 год — Семен Семенченко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, участник войны на Донбассе.

Памятные даты 6 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 июня:

1654 год — шведская королева Кристина I отрекается от престола в пользу своего двоюродного брата Карла Густава и принимает католицизм, кардинально изменив ход шведской истории;

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1683 год — в Оксфорде, Англия, открывает свои двери первый в мире публичный музей, начав новую эру доступа к знаниям и культуре;

1762 год — во время Семилетней войны британские войска начинают осаду стратегического порта Гаваны, что стало ключевым событием конфликта;

1832 год — в Париже начинается Июньское восстание;

1882 год — Генри Сили из Нью-Йорка получает патент на электрический утюг, положив начало революции в домашнем обиходе;

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1889 год — большой пожар в Сиэтле уничтожает почти весь центр города, заставив его жителей начинать восстановление с нуля;

1925 год — Уолтер Крайслер основывает автомобильную корпорацию “Chrysler”, которая впоследствии становится одним из символов американской индустрии;

1933 год — в Кемдене (штат Нью-Йорк) открывается первый в мире кинотеатр для автолюбителей, где можно было просматривать фильмы, оставаясь в собственном автомобиле;

1944 год — в Западной Европе начинается масштабная операция союзников: высадка войск на севере Франции, открывшая Второй фронт во Второй мировой войне;

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1981 год — фиксируют первые случаи заболевания СПИДом, что открыло новую страницу в истории медицины и человечества;

1990 год — в Киеве на Всеукраинском православном соборе провозглашают патриархат Украинской автокефальной православной церкви и избирают митрополита Мстислава вторым патриархом;

1992 год — в Тернополе проходит первый Всеукраинский конгресс лемков, призванный объединить это этническое сообщество;

2017 год — в разгар сирийской гражданской войны начинается битва за Ракку, во время которой Сирийские демократические силы освободили город от группировки “Исламское государство”;

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2023 год — в ходе российско-украинской войны оккупационные российские войска подрывают дамбу Каховской ГЭС, повлекшие за собой масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу.

Какой завтра праздник в Украине и мире

6 июня в Украине празднуют День журналиста / © unsplash.com

6 июня в Украине празднуют День журналиста. Праздник был начат указом президента Украины № 251/94 от 25 мая 1994 года, чтобы показать важную роль журналистов в общественной жизни. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1992 Украину приняли в ряды Международной федерации журналистов. Этот символический акт стал подтверждением самостоятельности украинской журналистики после распада СССР.

Также 6 июня Всемирный день зеленых крыш. Зеленая кровля является особой конструкцией, когда на крыше здания высаживают растения поверх специальных слоев. Сам праздник был основан в 2020 году британскими экологами и экспертами по зеленым крышам Крисом Бриджманом и Дасти Геджем.

А еще 6 июня Всемирный день трансплантологии. Первая успешная трансплантация была проведена еще 23 декабря 1954 хирургом Джозефом Мюрреем, который получил за это Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1990 года. Тогда Рональд Геррик пожертвовал своему брату-близнецу Ричарду одну почку.

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6 июня празднуют Всемирный день борьбы с вредителями. Праздник начали в 2017 году по инициативе Китайской ассоциации по контролю вредителей. Эта международная инициатива создана для того, чтобы повысить осведомленность о важной роли специалистов по контролю вредителей в продовольственной безопасности, защите здоровья и т.д.