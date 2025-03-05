Какой завтра, 6 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

6 марта 2025 года — четверг. 1107-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

6 марта в церковном календаре – день памяти святых 42 мучеников Аморийских. Они были византийскими военачальниками, попавшими в плен во время осады города Амория 838 года. Город был захвачен мусульманскими войсками под руководством халифа Аль-Мутасима после предательства одного из византийских военачальников. Пленных военачальников содержали в очень тяжелых условиях почти семь лет в городе Самарри. Халиф Аль-Васик пытался заставить их перейти в ислам, но они остались верны своей христианской вере. В конце концов халиф приказал казнить их за отказ отречься от веры. Все 42 мученика были обезглавлены, а их тела бросили в реку Евфрат.

Что нельзя делать 6 марта

Не следует сплетничать, вмешиваться в чужие дела.

Не тратьте зря воду.

Запрещается уходить в лес.

Народные приметы и традиции на 6 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: облака плывут высоко и быстро — ждите хорошую погоду;

мороз в этот день указывает, что весна придет быстро, а лето будет сухим;

подснежники уже цветут в лесу — начинайте посевные работы;

дятел стучит по дереву — к затяжному холоду.

6 марта дятел стучит по дереву — к затяжному холоду. / Фото: Unsplash

Наши предки относились в этот день к воде. Ее обязательно освящали в колодцах, а затем шли в баню.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 марта

Какие завтра именины: Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан, Елена.

Талисманом человека, рожденного 6 марта, является аметист. Камень, создающий в жизни гармонию, усиливает интуицию. В древности аметист считался символом равновесия. Он помогает в медитации.

В этот день родились:

1946 год – украинский актер и режиссер Владимир Талашко;

1947 год – украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины, ректор Львовского университета Иван Вакарчук;

1984 год — украинская актриса, журналистка, телеведущая, общественный деятель Янина Соколова.

Памятные даты 6 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 марта:

12 год до н. е. — император Октавиан Август принимает титул Pontifex Maximus, важнейший религиозный пост Рима;

632 год — заключительная проповедь пророка Магомета на горе Арафат;

1665 год — начинает издаваться старейший научный журнал мира – Philosophical Transactions of the Royal Society;

1853 год — Театр ла Фениче (Венеция) впервые ставит "Травиату" Джузеппе Верди;

1857 год — Верховный суд США по делу Дред Скотт против Сэндфорда постановляет, что Конституция США не предусматривает гражданства, прав и свобод для чернокожих людей;

1899 год — немецкая компания Bayer получает патент на торговую марку "аспирин";

1902 год — основывают футбольный клуб "Реал Мадрид";

1913 год — впервые в печати вспоминают слово "джаз";

1918 год — Украинская Центральная Рада провозглашает административную реформу УНР, поделив ее на 32 земли;

1933 год — новый президент США Ф. Д. Рузвельт на неделю останавливает все банковские операции, что помогло восстановить доверие американцев к банковской системе в разгар Великой депрессии;

1939 год — в честь 125-летия со дня рождения Кобзаря в Киеве открывают памятник Тарасу Шевченко;

1964 год — боксер Кассиус Клей принимает ислам и становится Мухаммедом Али;

1991 год — учреждают Национальный олимпийский комитет Украины;

1992 год — начинается розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины;

2002 год — Эния получает награду World Music Awards как самая успешная исполнительница в мире;

2003 год — Верховная Рада Украины принимает Закон "О Государственном гимне Украины";

2022 год — с целью отмечания подвига, героизма и устойчивости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, отмечен Город-герой Украины таким населенным пунктам: Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов.

Погода на 6 марта

Завтра, 6 марта, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове солнечно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясное утро, но днем и вечером пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +14 днем и +6 ночью. Во Львове — +15 днем и +2 ночью. В Харькове — +10 днем и +5 ночью. В Одессе — +14 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день книги / Фото: Unsplash

6 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день книги. Выпадает на первый четверг марта, обычно празднуют в Великобритании и Ирландии. Это инициатива ЮНЕСКО, но в Великобритании и Ирландии ее празднуют отдельно от Всемирного дня книги и авторского права (23 апреля), чтобы не совпадать с Пасхой и сделать день более удобным для школьников. Этот праздник популяризирует чтение среди детей и подростков, мотивируя их открывать мир через книги.

Также 6 марта День без домашних заданий. Это неофициальный праздник. Его идея состоит в том, чтобы дать учащимся передышку от учебной нагрузки и позволить им отдохнуть или заняться любимыми делами. Некоторые школы действительно освобождают учащихся от домашних заданий в этот день, но в целом это неофициальный праздник, и его проведение зависит от конкретного учебного заведения.

А еще 6 марта Всемирный день борьбы с лимфедемой. Его цель – повышение осведомленности о лимфедеме и липедеме, поддержка пациентов и содействие исследованиям в этой сфере. Лимфедема – это хроническое заболевание лимфатической системы, при котором в тканях скапливается жидкость, вызывая отеки, чаще всего на руках и ногах.