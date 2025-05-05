Какой праздник 6 мая 2025 года / © ТСН

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6 мая 2025 года — вторник. 1168-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 6 мая, верующие празднуют день памяти святого Иова. Святой праведный Иов, одна из величайших фигур Ветхого Завета, вошел в историю спасения как образец безусловной верности Богу и духовной выносливости перед чрезвычайно тяжелыми испытаниями. По свидетельству Писания, он был обитателем земли Уц, отличался праведностью, нравственной безупречностью, страхом Божьим и большим материальным богатством.

На испытание веры Иова было дано Божественное разрешение, в результате чего он потерял все земное: многочисленное потомство, все богатства, а впоследствии и здоровье. Несмотря на глубокую личную боль и страдания, праведник не презрел имени Господня, но сохранил смирение и повиновение Его воле, продолжая неустанно молиться и искать ответы в вере.

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Следовательно, за свою выносливость и твердое доверие к Всевышнему, Иов был в конце испытаний удостоен восстановления всех благ в двойном объеме. Его жизненный подвиг во все века остался символом стойкости праведника среди необъятных страданий.

Что нельзя делать 6 мая

Запрещается гневиться, осуждать других — праведник Иов не осуждал даже своих друзей, которые упрекали его.

Не следует планировать важные финансовые дела — по поверьям, 6 мая не стоит заключать большие сделки или начинать новые дела, потому что они могут оказаться неустойчивыми как проверка на терпение.

Нельзя работать в земле — в день Иова “землю не следует беспокоить”, потому что она помнит слезы страдания.

Народные приметы и традиции на 6 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если день ясный и теплый — лето будет погожим и урожайным;

идет дождь — ждите грибное лето;

туман утром — лето будет жарким, но с грозами;

гром на Иова — до богатого урожая хлеба;

сильный ветер — примета бурного лета с частыми бурями;

если 6 мая еще не распустилась береза — весна затянется;

поют жаворонки — к хорошей погоде в ближайшие дни.

6 мая поют жаворонки — на хорошую погоду в ближайшие дни / © Pixabay

В народе 6 мая носило название Иов Огирник. К 6 мая обычно окончательно устанавливалось стойкое тепло, земля хорошо прогревалась, и наступала благоприятная пора для высева огурцов, тыквы, кабачков и других теплолюбивых культур.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 мая

Какие завтра именины: Денис, Варвара.

Талисманом человека, рожденного 6 мая является лунный камень. Отличается своим уникальным серебристо-голубым оттенком. Известно, что издревле считалось, что этот камень способен успокаивать вспышки гнева, а также иметь лечебный эффект при стрессе и депрессии.

В этот день родились:

1891 год — Юрий Тютюнник, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из инициаторов и руководителей Зимних походов УНР;

1902 год — Александра Деревская, мать-героиня Украины, усыновила 48 детей;

1929 год — Георгий Мирецкий, украинский композитор, пианист и педагог, один из ярких представителей неоромантического направления в украинской музыке.

Памятные даты 6 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 мая:

1686 год — Московия и Речь Посполита заключили соглашение “Вечный мир”, согласно которому Гетманщина была разделена между двумя государствами, а часть центральных земель должна была оставаться безлюдной;

1833 год — В Соединенных Штатах был создан первый стальной плуг;

1840 год — Англия выпустила свою первую почтовую марку, “Черный пенни”, с изображением королевы Виктории;

1863 год — Завершилось знаменитое сражение под Чанселорсвиллом;

1872 год — В Англии был основан первый футбольный Кубок;

1889 год — В Париже завершено строительство Эйфелевой башни;

1920 год — Завершился Первый зимний поход Армии Украинской Народной Республики, во время которого армия преодолела 2500 км, преодолевая врагов — белых и красных, а также тяжелые погодные условия. Они успешно выполнили задачу, несмотря на болезни и холода;

1937 год — В штате Нью-Джерси произошел трагический инцидент: при приземлении разразился крупнейший в мире немецкий трансатлантический дирижабль LZ 129 “Гинденбург”, что привело к гибели 35 человек. Это явилось концом эпохи дирижаблей. Длина этого гигантского дирижабля превышала 240 метров, а вес составлял 242 тонны;

1944 год — Британцы освободили из тюрьмы Магатму Ганди;

1953 год — Американский хирург Джон Гиббон стал первым, кто успешно применил “искусственное сердце-легкие”;

1958 год — В Уэльсе была проведена последняя смертная казнь;

1968 год — В связи с уличными столкновениями в Париже, французские власти закрыли университет Сорбонна;

1987 год — На самолете Ан-124 был установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту — 20150,92 км;

1990 год — Была открыта государственная граница между Молдовой и Румынией;

1991 год — Украинский прыгун Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев высоту 6 м 7 см в Японии;

1992 год — Принята Конституция республики Крым;

1994 год — Торжественно открыт Евротоннель под Ла-Маншем, соединившим Францию и Великобританию;

2023 год — Состоялась коронация Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

Какой завтра праздник в Украине и мире

6 мая День пехоты ВСУ

6 мая в Украине и мире празднуют Международный день коучинга. Основанный в 2004 году Международной федерацией коучей (ICF), этот день ставит целью акцентировать внимание на важности коучинга для достижения жизненных и профессиональных целей, а также на том, как коучи помогают людям раскрыть свой потенциал.

Также 6 мая Международный день против диеты. Этот день был начат в 1992 году английской активисткой Мириам Уилсон, которая стремилась обратить внимание на вредное влияние постоянных попыток похудеть из-за диет и на давление, которое они создают, способствуя развитию нездорового отношения к собственному телу.

А еще 6 мая День пехоты ВСУ. Этот день выбран не случайно — 6 мая в истории Украины является важной датой, поскольку именно в этот день 1918 года была создана первая пехотная часть в составе украинской армии во время борьбы за независимость. С этого времени пехота стала неотъемлемой частью украинской армии. Пехота является основой любой армии, выполняет стратегически важные задачи — от обороны до наступательных операций. Она занимается патрулированием территорий, защитой границ, поддержанием стабильности в зоне конфликта. Украинские пехотинцы уже неоднократно демонстрировали свою отвагу и профессионализм на поле боя, особенно во время гибридной войны, где их вклад в победу имеет решающее значение.

6 мая празднуют Всемирный день борьбы с астмой. Выпадает на первый вторник мая. День борьбы с астмой был начат в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения и Глобальной инициативой по астме. Его основная цель — информировать мир о масштабах проблемы, связанной с астмой, и способствовать улучшению лечения и поддержки для людей, страдающих этим хроническим заболеванием.