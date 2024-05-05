Какой завтра, 6 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

6 мая 2024 года – понедельник. 803-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

6 мая в церковном календаре – день памяти Иова Многострадального. Жил в одном из аравийских краев и происходил из племени Авраама. Иов был непорочным и благочестивым человеком, пытавшимся как можно дальше держаться от всего злого. У Иова была большая семья, многие слуги, все его уважали. Но однажды дьявол пришел к Богу и сказал, что Иов так праведен только потому, что наделен богатствами и счастьем. А если все унести, то он прекратит благословлять Господа. Тогда все дети Иова умерли, скот сдох, сам он сильно заболел и больше не мог работать. Хотя жена стала постоянно спрашивать, за что им это, Иов отвечал ей, что Бог посылает только то, что человек может вытерпеть. Поэтому он продолжал благословлять Господа. За это Бог наделил Иова еще большим богатством и большей семьей.

Что нельзя делать 6 мая

Нельзя рассказывать о сне, который увидели в ночь на 6 мая.

Не стоит лениться, особенно в огороде.

Запрещено специально сбивать ногами росу с травы.

Народные приметы и традиции на 6 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: весело поют птицы – ближайшие дни будет хорошая погода;

на воде появляются пузырьки во время дождя – он затянется;

после рассвета туман – до малооблачной погоды без осадков;

утром много росы — ждите хорошую погоду днем;

ясная погода к большому урожаю огурцов.

6 мая весело поют птицы — ближайшие дни будет хорошая погода / Фото: Unsplash

Этот день называли Огурочником, потому что традиционно сеяли огурцы, фасоль, горох и кабачки. Бобовые в древности были дешевым продуктом, который был доступен даже беднейшим слоям населения.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 мая

Какие завтра именины: Николай, Денис.

Талисманом человека, рожденного 6 мая является лунный камень. Отличается особой серебристо-голубой окраской. Издавна верили, что лунный камень помогает угнетать приступы гнева, лечит от стресса и депрессии.

В этот день родились:

1891 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из инициаторов и руководителей Зимних походов УНР Юрий Тютюнник;

1902 год – мать-героиня Украины, усыновила 48 детей Александра Деревская;

1972 год – украинский музыкант из Ровно, лидер и вокалист группы Вот Винта!, художник, аниматор, общественный деятель, актер и сценарист Журавель Юрий Григорьевич.

Памятные даты 6 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 мая:

1833 год – в США делают первый стальной плуг;

1840 год — Англия выпускает свою первую почтовую марку, однопенсовую Королеву Викторию ("Черный пенни");

1863 год — заканчивается битва под Чанселорсвиллом;

1872 год – в Англии основывают футбольный Кубок;

1889 год – в Париже завершают строительство Эйфелевой башни;

1937 год — в штате Нью-Джерси (США) во время приземления взрывается крупнейший в мире немецкий трансатлантический цепелин-великан дирижабль LZ 129 "Гинденбург", из-за чего погибает 35 человек (13 пассажиров и 22 человека обслуги);

1944 год — британцы выпускают из тюрьмы Магатму Ганди;

1953 год — американский хирург Джон Гиббон первым успешно применяет "искусственное сердце-легкие";

1958 год — в Уэльсе происходит последняя смертная казнь;

1968 год — в связи с уличными боями в Париже французские власти закрывают университет Сорбонна;

1990 год – открывают государственную границу между Молдовой и Румынией;

1991 год — украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии устанавливает мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см;

1992 год – принимают конституцию республики Крым;

1994 год — торжественно открывают тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией — Евротоннель;

2023 год – происходит коронация Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

Погода на 6 мая

Завтра, 6 мая, в Киеве облачно, целый день пройдет дождь. Во Львове пасмурно, днем возможен небольшой дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, днем возможен мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +10 ночью. Во Львове +15 днем и +10 ночью. В Харькове +16 днем и +10 ночью. В Одессе +16 днем и +13 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 мая Международный день коучинга / Фото: Unsplash

6 мая в Украине празднуют День пехоты ВСУ. Праздник был создан президентским указом 2019 года. Это день в честь тех военнослужащих, которые проявили в борьбу за украинский суверенитет и свободу лучшие черты. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1648 возле Желтых Вод состоялось победное сражение Войска Запорожского во главе Богдана Хмельницкого против поляков в Национально-освободительной войне.

Также 6 мая День без домашних заданий. Ежегодное событие, которое является самым популярным в США, но постепенно распространяется на другие страны мира. Учредили праздник американцы Томас и Рут Рой, которые предложили выделить один день года, чтобы дать детям возможность сосредоточиться на других делах, а не на школьных задачах.

А еще 6 мая Международный день коучинга. Важное событие, посвященное признанию особого влияния и ценности коучинга, подчеркивает трансформационную роль коучей в содействии профессиональному росту и развитию лидерских качеств.

6 мая празднуют Международный день против диеты. Идея создания такого интересного события принадлежит британской феминистке Мэри Эванс Янг, возглавляющей группу "Diet Breakers" ("Разрушители диет"). Впервые его отпраздновали в 1992 году. Такое мнение у Мэри появилось после того, как она пережила анорексию. Женщина начала активно помогать всем тем, кто тоже переносит эту болезнь, учит людей любить себя и свое тело вне зависимости от внешнего вида.