Какой завтра, 6 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 6 ноября, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Верующие чтят память святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского. До Нового года осталось 55 дней.

6 ноября 2024 года – среда. 987-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

6 ноября в церковном календаре – день памяти святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского. Он был известным христианским святым и исповедником, жившим в первой половине 4 века. Он был архиепископом Царьграда (современный Стамбул) и известен своей твердой верой и мученической смертью. Павел был обвинен в измене Феодосийскому императору I за то, что он отказался поклоняться идолам. Он был приговорен к смерти и казнен в 350 году.

Что нельзя делать 6 ноября

Не стоит отдавать или брать деньги взаймы.

Нельзя выносить из дома мусор.

Запрещается злословить, думать о других плохо.

Народные приметы и традиции на 6 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: окна в инии – уже не будет до весны теплой погоды;

реки еще не покрылись льдом — зима придет поздно;

ветер очень сильный — до сильных морозов;

первый снег – к снежной зиме.

6 ноября ветер очень сильный — до сильных морозов. / Фото: Unsplash

В прежние времена этот день называли "Европейский". Считается, что именно на Павла реки должны покрыться первым льдом. На рыбалку не ходили, а занимались домашней работой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 ноября

Какие завтра именины: Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Клавдия, Нина, Александра.

Талисманом человека, рожденного 6 ноября, является карнеол. Известный довольно давно, камень был популярен во многих крахнах мира. Считалось, что карнеол помогает оградить пару от измен.

В этот день родились:

1918 — активный деятель ОУН и СБ ОУН, предприниматель и меценат Дмитрий Купяк;

1936 год – украинский живописец и график Браз Иосиф Эммануилович;

1938 год – украинский актер, каскадер Владимир Жариков.

Памятные даты 6 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 ноября:

1657 год — проходит Корсунский совет, документ об украинско-шведском военно-политическом союзе;

1860 год — Авраам Линкольн становится 16-м президентом Соединенных Штатов Америки;

1919 год — командование Украинской Галицкой армии заключает перемирие и союзный договор с Добровольческой армией;

1932 год — на выборах в Немецком Государстве большинство голосов получает партия национал-социалистов;

1942 год — происходит первый полет немецкого самолета Хейнкель Heinkel He 219 "Фугач", на котором впервые в истории начали серийно устанавливать пневмокатапульту для пилота;

1944 год — отстроили и возобновили работу Киевской радиостанции;

1951 год — начинает работать Киевский профессиональный телецентр;

1960 год — в Киеве запускают первую очередь метрополитена;

1962 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, осуждающую расистскую политику апартеида в Южно-Африканской Республике и призвавшую всех членов ООН прекратить какие-либо экономические и военные отношения с ЮАР;

1964 год — сдают в эксплуатацию Тернопольский фарфоровый завод;

1980 год — в Николаеве строят новый Ингульский мост, длина моста составляла 485 м;

1984 год — на президентских выборах в США убедительную победу вторично одерживает республиканец Рональд Рейган;

1986 год — в железнодорожной катастрофе на станции Користовка погибает 44 человека, еще 100 были ранены;

1987 год — в Киеве открывают 28-ю станцию метрополитена — "Театральную";

1998 год — сильное наводнение в Закарпатье;

1999 год — в Австралии 54,5% избирателей высказываются против провозглашения страны республикой, вновь признав формальным главой государства британского монарха.

Погода на 6 ноября

Завтра, 6 ноября, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове солнечная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно, утром небольшой дождь, который во второй половине дня закончится. В Одессе ясно. без осадков.

Температура воздухов в Киеве — +9 днем и +4 ночью. Во Львове — +9 днем и -2 ночью. В Харькове — +6 днем и +1 ночью. В Одессе — +10 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 ноября в Украине и мире празднуют День осведомленности о стрессе / Фото: Unsplash

6 ноября в Украине и мире празднуют День осведомленности о стрессе. Этот день предназначен для повышения осведомленности о стрессе и его влиянии на здоровье человека. Это важный момент для обсуждения того, как стресс может влиять на наше тело и разум и как можно его управлять. Этот день также направлен на поддержку людей, которые могут страдать от стресса, и предоставление им необходимой информации и ресурсов для уменьшения стресса. Он ставит перед собой цели привлечь внимание к важности психического здоровья и оказанию поддержки тем, кто в этом нуждается.

Также 6 ноября День ориентировки без компаса. Это уникальное событие, поощряющее участников навигации без использования компаса. Мероприятие направлено на популяризацию традиционных навыков ориентирования, таких как использование солнца, звезд, естественных ориентиров и других естественных индикаторов для поиска правильного пути.

А еще 6 ноября Всемирный день бумаги. Этот день посвящен бумаге и ее важности в нашей жизни. Бумага используется для многих интересных и полезных задач, от письма и чтения до рисования и печати. Этот день также создан для повышения осведомленности о важности сохранения лесов, из которых производится бумага. Леса играют важную роль в сохранении биоразнообразия и борьбе с изменениями климата.

6 ноября День освобождения Киева. Это праздничный день, отмечающий освобождение Киева от нацистских оккупантов 1943 года во время Второй мировой войны. Этот день имеет большое значение для украинцев, поскольку Киев — столица Украины и символизирует ее независимость и силу. Ежегодно в этот день проводятся многочисленные мероприятия, включая парады, церемонии и другие памятные мероприятия, напоминающие о важности этого исторического события. Это также время, когда народ Украины отмечает героизм и мужество боровшихся за свободу и независимость страны.

Также 6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Этот день подчеркивает важность защиты окружающей среды даже в самые трудные времена, когда военные действия могут привести к серьезным экологическим сдвигам. Этот день был основан в 2001 году Организацией Объединенных Наций (ООН) для повышения осведомленности о влиянии войны на окружающую среду и поддержки международных усилий по предотвращению этих последствий. Он также направлен на поддержку мирных инициатив, способствующих возобновлению и защите природных ресурсов в зонах конфликтов.