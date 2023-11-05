Какой завтра, 6 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 6 ноября День освобождения Киева во время Второй мировой войны. Верующие чтят память Павла Исповедника. До Нового года осталось 55 дней.
6 ноября 2023 года – понедельник. 621-й день войны в Украине.
Какой завтра, 6 ноября, церковный праздник
6 ноября в церковном календаре – день памяти Павла Исповедника. Он был епископом в Малой Азии. В то время иконоборцы вели борьбу против христианских святынь. Павел выступил в защиту веры, за что подвергся гонениям.
Именно поэтому Павел Исповедник особенно почитается христианами сегодня. Он пережил преследование, но не потерпел мученическую смерть. Так же как Максим Исповедник и Василий Исповедник.
Что запрещено делать в этот день
- Не стоит плохо думать о других, злословить.
- Запрещено выносить мусор из дома.
- Нельзя брать деньги взаймы или давать их кому-нибудь.
Народные приметы и традиции на 6 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: звезды на небе кажутся маленькими – ждите снег;
- сильный снегопад предвещает снежную зиму;
- в этот день гладкий лед на водоемах — к богатому урожаю в следующем году;
- лошади имеют хороший аппетит – зимой они не будут страдать от болезней;
- лед промерз кучей – в следующем году ждите большое количество зерна.
Обычно к этому времени уже начинается морозная погода, лед сковывает водоемы, потому за ним наши предки пытались прогнозировать погоду. Рыбаки начинали готовиться к зимней рыбалке, например, читали специальные молитвы, чистили принадлежности.
Погода на 6 ноября
Завтра, 6 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, но днем солнце может появиться из-за облаков, осадков не ожидается. В Харькове облачно, возможен дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +12 днем и +9 ночью. Во Львове +11 днем и +7 ночью. В Харькове +11 днем и +8 ночью. В Одессе +17 днем и +10 ночью.
Памятные даты 6 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 6 ноября:
- 1657 год — проходит Корсунский совет, документ об украинско-шведском военно-политическом союзе;
- 1860 год – Авраам Линкольн становится 16-м президентом Соединенных Штатов Америки;
- 1919 год — отсутствие боеприпасов и медикаментов, эпидемия пятнистого тифа — в этих условиях командование Украинской Галицкой армии заключает перемирие и союзный договор с Добровольческой армией;
- 1932 год — на выборах в Немецком Государстве большинство голосов получает партия национал-социалистов;
- 1942 год – происходит первый полет немецкого самолета Хейнкель Heinkel He 219 "Фугач", на котором впервые в истории начинают серийно устанавливать пневмокатапульту для пилота;
- 1944 год – отстроили и возобновили работу Киевской радиостанции;
- 1951 год – начинает работать Киевский профессиональный телецентр на Крещатике;
- 1960 год — в Киеве запускают первую очередь метрополитена — 5-километровый участок Святошино-Броварской линии, соединивший станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр";
- 1962 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, осуждающую расистскую политику апартеида в Южно-Африканской Республике и призывающая всех членов ООН прекратить какие-либо экономические и военные отношения с ЮАР;
- 1964 год — сдают в эксплуатацию Тернопольский фарфоровый завод;
- 1980 год – в Николаеве строят новый Ингульский мост, длина моста составляла 485 м;
- 1984 год — на президентских выборах в США убедительную победу вторично одерживает республиканец Рональд Рейган;
- 1987 год — в Киеве открывают 28-ю станцию метрополитена — "Театральную";
- 1998 год — в Закарпатье происходит наводнение;
- 1999 год — в Австралии 54,5 % избирателей высказываются против провозглашения страны республикой, вновь признав формальным главой государства британского монарха.
Именины: как назвать ребенка, который родился 6 ноября
Какие завтра именины: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима.
Талисманом человека, рожденного 6 ноября является карнеол. Камень, известный человечеству уже восемь веков. Издавна карнеолу приписывали магические и лечебные свойства. В частности, верили, что амулет с этим камнем способен привлечь любовь.
В этот день родились:
- 1811 год – украинский писатель, поэт, культурно-общественный деятель Маркиян Шашкевич;
- 1918 год — активный деятель ОУН и СБ ОУН, предприниматель и меценат Купяк Дмитрий;
- 1938 год – украинский актер, каскадер Владимир Жариков.
Какой завтра день в Украине и мире
6 ноября в Украине празднуют День освобождения Киева во время Второй мировой войны. Операция по освобождению Киева прошла во время битвы за Днепр. С обеих сторон были привлечены около 4 миллионов военнослужащих. Операцию начали искусственно ускорять до 7 ноября – в советское время это был известный день (Великой Октябрьской социалистической революции). К сожалению, это привело к серьезным и бессмысленным потерям среди солдат. Непосредственное сражение за современную столицу Украины началось 1 ноября. Сначала состоялась сорокаминутная артиллерийская подготовка, отвлекшая от Киева. В это время солдаты начали активно уничтожать оборону врага.
Также 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Событие было установлено в 2001 г. по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, ссылаясь на декларацию тысячелетия, где было указано о необходимости охраны окружающей среды. Экосистемы и природные ресурсы очень сильно страдают во время военных конфликтов. ООН после изучения экологических последствий убедилась, что вред окружающей среде приводит и к потере материальных ценностей, и, что важнее, к смерти людей.
А еще 6 ноября Международный день памяти погибших от рук человека животных. Ежегодно ради меха на планете погибает около 40 миллионов животных, а еще 100 миллионов из-за опытов во время испытания бытовых средств, косметики, лекарств. Животные также страдают из-за эксплуатации в развлекательной сфере, во время охоты, от рук животноводов. 6 ноября принято зажигать свечи в память о тех животных, которые погибли от рук человека.
6 ноября празднуют Всемирный день без бумаги. Создали праздник по инициативе некоммерческой организации "Ассоциация по управлению информацией и изображениями". Сначала дата была начата на четвертый четверг ноября, но позже был создан фиксированный день. Рекомендуется хотя бы на сутки отказаться от использования бумаги.