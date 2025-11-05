Какой 6 ноября праздник? / © ТСН

Реклама

6 ноября 2025 года — четверг. 1351-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 6 ноября, верующие празднуют день памяти святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского. Будущий архиепископ происходил из благочестивой и скромной семьи в Константинополе. Рано приобщился к церковному служению, отличаясь разумом, кротостью и твердой верностью православной традиции. Постепенно он приобрел глубокий авторитет среди духовенства столицы, что впоследствии определило его призвание к архипастырскому служению.

После смерти святителя Александра Константинопольского духовенство и народ единодушно избрали Павла его преемником. Однако это избрание произошло на фоне резкого обострения конфликта между сторонниками Никейского символа и партией ариан. Арианы, опираясь на благосклонность императора Констанция II, категорически не признавали Павла. Его хиротония стала началом продолжительных преследований.

Реклама

После своего вступления на престол Павел открыто проповедовал православное учение, осуждая арианские извращения веры. Это вызвало сильнейшее давление со стороны арианской партии. По приказу императора святителя изгнали из Константинополя, а на его место поставили арианина.

Павел нашел временное убежище в Риме, где получил поддержку святителя Юлия, папы Римского, признавшего его законным архиепископом. Это свидетельствует о том, что Павел пользовался высоким авторитетом по всей Вселенской Церкви.

По решению собора, организованного Юлием Римским, Павел был возвращен в Константинополь. Однако вскоре арианы снова добились его устранения. Так продолжалось несколько раз: святитель то возвращался в столицу, то подвергался очередному изгнанию. Его отправляли в разные места — в частности в Армению, где он провел последний период своей жизни.

Пребывая в изгнании в городе Кукузи (в Армении), святой Павел продолжал утверждать православных в вере, чем вызвал еще большую ненависть ариан. По свидетельству церковной традиции, во время вечера во время молитвы его задушили посланники арианской власти. Так он сподобился мученическому венцу.

Реклама

Что нельзя делать 6 ноября

Не следует начинать рискованных дел — что-нибудь новое не будет хорошего конца.

Нельзя одалживать или давать взаймы — тем, кто берет или дает взаймы в этот день, “утекает достаток”, а в доме начинаются финансовые неурядицы.

После заката запрещается работать — души умерших могут приходить в дом, поэтому лишняя суета или шумная работа считались неуместными и неуважительными.

Народные приметы и традиции на 6 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый день — зима будет мягкой;

дождь 6 ноября — ждите длительную оттепель зимой;

выпал первый снег — зима придет рано и будет морозной;

утром сильный туман — до оттепели и плюсовой температуры;

сильный ветер — в ближайшее время будут метели.

Дождь 6 ноября — ждите длительную оттепель зимой / © unsplash.com

В народе 6 ноября называлось Павлов день. Говорили: “На Павла землю прихватывает первая настоящая лента”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 ноября

Какие завтра именины: Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Ефросинья, Клавдия, Нина, Александра.

Талисманом человека, рожденного 6 ноября, является аметист. Этот ценный минерал олицетворяет внутреннюю щедрость, чистоту намерений, уравновешенность и непреклонную преданность. Людей, связанных с этим самоцветом, в народном воображении считали уравновешенными, спокойными и вместе с тем благородно гордыми.

Реклама

В этот день родились:

1918 год — Дмитрий Купьяк, активный деятель ОУН и СБ ОУН, предприниматель и меценат;

1936 год — Иосиф Эммануилович Браз, украинский живописец и график;

1938 год — Владимир Жариков, украинский актер, каскадер.

Памятные даты 6 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 ноября:

1657 год — в Корсуне состоялся совет, во время которого заключен документ, закреплявший военно-политический союз между Украиной и Швецией;

1860 год — Авраам Линкольн стал 16-м президентом Соединенных Штатов Америки;

1919 год — командование Украинской Галицкой армии подписало перемирие и союзный договор с Добровольческой армией;

1932 год — на выборах в Германии победила национал-социалистическая партия;

1942 год — состоялся первый полет немецкого самолета Heinkel He 219 “Фугач”, на котором впервые серийно применили пневмокатапульту для пилота;

1944 год — возобновила работу Киевская радиостанция после разрушений войны;

1951 год — открылся Киевский профессиональный телецентр;

1960 год — в Киеве запущен первый участок метрополитена протяженностью 5 км — линию Святошино-Бровары, которая соединила станции “Вокзальная”, “Университет”, “Крещатик”, “Арсенальная” и “Днепр”;

1962 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую апартеид в Южно-Африканской Республике и призвавшая государства-члены прекратить любые экономические и военные связи с ЮАР;

1964 год — начала работу Тернопольская фарфоровая фабрика;

1980 год — в Николаеве возведен новый Ингульский мост длиной 485 м;

1984 год — на президентских выборах в США Рональд Рейган одержал вторую убедительную победу;

1986 год — на станции Користовка произошла железнодорожная катастрофа, в результате которой погибли 44 человека, а еще 100 получили ранения;

1998 год — Закарпатье охватило масштабное наводнение;

1999 год — на референдуме в Австралии 54,5% избирателей высказались против провозглашения республики, оставив британского монарха формальным главой государства.

Какой завтра праздник в Украине и мире

6 ноября в Украине празднуют День Освобождения Киева / © unsplash.com

6 ноября в Украине празднуют День Освобождения Киева. Киев был оккупирован германскими войсками от 19 сентября 1941 года. Оккупация длилась почти два года и сопровождалась массовыми репрессиями против гражданского населения, уничтожением евреев, а также сожжением культурных и промышленных объектов. В 1943 году советские войска начали Киевскую стратегическую наступательную операцию, целью которой было освобождение столицы. Эта операция продолжалась с 3 по 13 ноября 1943 года и завершилась успешно: 6 ноября советские войска окончательно освободили центр Киева.

Также 6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Идея этого дня основывается на понимании, что военные действия имеют катастрофические последствия не только для людей, но и для природы. Взрывы, пожары, химические загрязнения, разорение земель, разрушение водных ресурсов все это подрывает экологическую устойчивость регионов на десятилетия вперед. ООН и международные экологические организации начали день как символ глобальной ответственности. Он призван напомнить правительствам и военным структурам, что даже во времена конфликтов внешней среды требует охраны и разумного использования ресурсов.

Реклама

А еще 6 ноября Международный день проектного менеджера. Выпадает на первый четверг ноября. Международный день проектного менеджера появился как профессиональный праздник для специалистов, отвечающих за планирование, координацию и успешное выполнение проектов в разных областях: от IT и строительства до образования и государственного управления.

6 ноября Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях. Праздник начат международными образовательными и правозащитными организациями, чтобы подчеркнуть, что школа и другие учебные заведения должны быть пространством без страха и агрессии. Она напоминает о необходимости внедрения программ профилактики насилия и развития социальных и эмоциональных навыков у детей и педагогов.