Какой завтра, 6 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 6 октября, День учителя в Украине. Верующие чтят память день памяти святого апостола Фомы. До Нового года осталось 86 дней.

6 октября 2024 года — воскресенье. 956-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

6 октября в церковном календаре – день памяти святого апостола Фомы. Он известен как "Неверующий Тома" из-за своей сомнительности в воскресении Христа, пока не увидел Его раны своими глазами. Однако его сомнения не были признаком неверия, а скорее желанием убедиться в правдивости события. После воскресения Христа Тома активно проповедовал Евангелие и, по преданию, достиг Индии, где основал христианские общины. Он является покровителем Индии и Португалии, а также строителей и архитекторов. В Индии, в городе Майлапур, находится санктуарий, построенный на месте его мученической смерти. В иконографии Тома часто изображается со столярными инструментами или копьем, которым он был убит.

Что нельзя делать 6 октября

Нельзя лениться, жаловаться.

Не следует ссориться и ругаться.

Запрещается переедать.

Народные приметы и традиции на 6 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в лесу почти нет грибов — до суровой зимы;

высокий сорняк вырос — ждите снежную зиму;

туман с самого утра до большого урожая в следующем году.

6 октября в лесу почти нет грибов — до суровой зимы / Фото: Unsplash

В этот день наши предки пополняли запасы продовольствия на зиму. А еще верующие молились святому апостолу, прося его о изобилии. Хозяйки традиционно пекли каравай, горбушку которого отдавали тяжело больным.

Именины: как назвать ребенка, который родился 6 октября

Какие завтра именины: Иван, Макар.

Талисманом человека, рожденного 6 октября является гиацинт. Драгоценный камень, который сегодня достаточно популярен. Издавна гиацинт считался символом мудрости. Его носили, чтобы призвать удачу.

В этот день родились:

1971 год – украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт;

1980 год – украинская биатлонистка Оксана Яковлева;

1989 год — украинский ди-джей, музыкант, композитор и продюсер Сергей Мошляк.

Памятные даты 6 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 октября:

1553 год — по приказу султана Сулеймана I Пышного казнят его сына — Шехзаде Мустафу;

1596 год – начинается Берестейский церковный собор;

1648 год — войска Богдана Хмельницкого осаждают Львов;

1701 год — Киево-Могилянской коллегии придают статус академии;

1829 год — первый пробный пробег от Манчестера до Ливерпуля совершает паровоз "Ракета", построенный британским изобретателем Дж. Стефенсоном;

1848 год — в Вене начинается народное восстание, вылившееся в революцию 1848-1849 гг;

1917 год — проходит I Всеукраинский съезд обществ "Просвита";

1927 год — в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового фильма;

1948 год — в Ашхабаде происходит одно из самых мощных землетрясений в мире, повлекшее за собой большие человеческие жертвы;

1973 год — атакой египетских и сирийских войск во время еврейского праздника Йом-Кипур начинается Война Судного дня между Израилем и арабскими странами;

1975 год — киевское "Динамо" выигрывает Суперкубок УЕФА у клуба "Бавария" (Мюнхен) во втором матче 2:0 (первый 1:0).

Погода на 6 октября

Завтра, 6 октября, в Киеве облачно, весь день пройдет дождь. Во Львове пасмурно, в течение дня пройдет мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +15 ночью. Во Львове +12 днем и +9 ночью. В Харькове +26 днем и +16 ночью. В Одессе +21 день и +19 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 октября в Украине празднуют День учителя / Фото: Фото из открытых источников

6 октября в Украине празднуют День учителя. Выпадает на первое воскресенье октября. Праздник был основан указом Президента Украины в 1994 году. В этот день школьники, студенты и их родители выражают благодарность учителям за их важный труд. Традиционно в школах проводятся торжественные мероприятия, концерты, где учащиеся выступают с благодарностями, стихами и песнями для учителей. Также часто организуются мероприятия, на которых старшеклассники символически берут на себя обязанности учителей, чтобы выразить свое уважение к их ежедневному труду.

Также 6 октября День территориальной обороны в Украине. Выпадает на первое воскресенье октября. Этот праздник был установлен Указом Президента Украины 30 сентября 2020 года. Целью праздника является чествование работников сектора безопасности и обороны, а также подчеркнуть важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины. В этот день проводятся учения по тактической, инженерной и военно-медицинской подготовке, торжественные мероприятия, а также отмечаются наградами лучшие бойцы военных и добровольческих формирований.

А еще 6 октября Международный день африканской диаспоры. Каждый год празднуют в первое воскресенье октября. Этот праздник был начат для чествования вклада африканской диаспоры во всем мире и борьбы с дискриминацией. Африканская диаспора состоит из миллионов людей африканского происхождения, проживающих за пределами Африки. Они внесли значительный вклад в развитие культур, экономик и обществ разных стран. Международный день африканской диаспоры является возможностью повышения осведомленности об их достижениях и проблемах, с которыми они сталкиваются.

6 октября празднуют Международный день благословения рыболовного флота. Выпадает на первое воскресенье октября. Этот праздник имеет давние традиции, достигающие средиземноморских рыболовных общин. Целью этого дня является благословение рыболовного флота перед началом рыболовного сезона, чтобы обеспечить плодотворный сезон и благополучное возвращение всех членов флота. Празднование включают религиозные мессы, парады, конкурсы и пиры. В разных регионах существуют свои уникальные традиции, но суть остается неизменной – просьба о благословении для рыбаков.

Также 6 октября Всемирный день церебрального паралича. Это глобальная инициатива, начатая в 2012 году, объединяющая людей, живущих с церебральным параличом, их семьи, сторонников и организации из более чем 100 стран мира. Целью этого дня является повышение осведомленности о церебральном параличе, обеспечении равных прав, доступа и возможностей для детей и взрослых с этим диагнозом.

Церебральный паралич – это физическая инвалидность, влияющая на движение и осанку. Его последствия могут варьироваться от слабости в одной руке до почти полного отсутствия произвольных движений. Многие люди с церебральным параличом также имеют сопутствующие нарушения зрения, слуха, коммуникации и мобильности. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку людей с церебральным параличом, повышение осведомленности об их потребностях и проблемах, а также предоставление им необходимой помощи.