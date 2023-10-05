Какой завтра, 6 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 6 октября, Всемирный день таблицы умножения. Верующие чтят память святого Фомы. До Нового года осталось 86 дней.

6 октября 2023 года — пятница. 590-й день войны в Украине.

Какой завтра, 6 октября, церковный праздник

6 октября в церковном календаре – день памяти святого Фомы. Он жил в Галилее и занимался рыболовством. Однажды он услышал проповедь Иисуса Христа, вдохновившую его покинуть дом и присоединиться к Сыну Божию в Его странствиях. Вскоре его избрали в число учащихся. Согласно церковным преданиям его даже назвали "близнецом", потому что Фома был очень похож на Иисуса.

Что запрещено делать в этот день

Не отказывайте нищим в куске хлеба, иначе следующий год будет неурожайным.

Запрещается курить и косить траву.

Категорически запрещено лениться, сплетничать и ссориться.

Народные приметы и традиции на 6 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: земля уже укрылась снегом, во второй половине ноября уже будет настоящая зима;

выпал сухой снег, значит, летом будет большой урожай;

безветренная погода означает, что скоро похолодает;

туманное и пасмурное утро до погожого дня;

утром небо желтого цвета – начнутся осадки;

на закате бледное солнце — до похолодания;

вороны собираются в стаи — ждите непогоду.

6 октября вороны собираются в стаи — ждите непогоду / Фото: Pexels

Считалось, что в этот день на небе можно увидеть последние кучевые облака. Крестьяне подводили итоги хозяйственному году и молились Фоме о следующем урожае. Празднуя успешную трудовую деятельность, накрывали богатый стол с разными яствами.

Погода на 6 октября

Завтра, 6 октября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно с утра до вечера, осадков не ожидается. В Харькове будет облачно, днем возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +7 ночью. Во Львове +12 днем и +4 ночью. В Харькове +17 днем и +8 ночью. В Одессе +20 днем и +11 ночью.

Памятные даты 6 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 октября:

1553 год — по приказу султана Сулеймана I Пышного казнят его сына — Шехзаде Мустафу;

1596 год – начинается Берестейский церковный собор;

1648 год — войска Богдана Хмельницкого осаждают Львов;

1701 год — Киево-Могилянской коллегии придают статус академии;

1829 год — первый пробный пробег от Манчестера до Ливерпуля совершает паровоз "Ракета", построенный британским изобретателем Дж. Стефенсоном;

1848 год — в Вене начинается народное восстание, которое выливается в революцию 1848-1849 годов;

1917 год — проходит I Всеукраинский съезд обществ "Просвита";

1918 год – открывается Киевский государственный украинский университет;

1927 год — в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового фильма.

1948 год — в Ашхабаде происходит одно из самых мощных землетрясений в мире, что приводит к большим человеческим жертвам;

1973 год — атакой египетских и сирийских войск во время еврейского праздника Йом-Кипур начинается Война Судного дня между Израилем и арабскими странами;

1975 год — киевское "Динамо" выигрывает Суперкубок УЕФА у клуба "Бавария" (Мюнхен) во втором матче 2:0 (первый 1:0).

Именины: как назвать ребенка, который родился 6 октября

Какие завтра именины: Фома, Макар, Лаура.

Талисманом человека, рожденного 6 октября является гиацинт. Является разновидностью красного циркония. Самый распространенный гиацинт – именно красный. Давно верили, что он помогает бороться с заболеваниями зрения.

В этот день родились:

1971 год – украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт;

1980 год – украинская биатлонистка Оксана Яковлева;

1989 год — украинский ди-джей, музыкант, композитор и продюсер Сергей Мошляк.

Какой завтра день в Украине и мире

6 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день таблицы умножения / Фото: Pexels

6 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день таблицы умножения. Математический праздник, созданный в 2010 году. Самая древняя таблица была создана вавилонянами еще 4 тысячи лет назад. А похожая на нынешнюю появилась в Китае более 300 лет до н. Изготовляли ее из бамбуковых дощечек, использовали для расчета десятичных чисел.

Также 6 октября Всемирный день охраны мест обитания. Праздник, имеющий большое экологическое значение. Дата празднования была выбрана на Бернской Конвенции, которая стала международным соглашением об охране дикой флоры и фауны и природных мест обитания. Основная цель праздника состоит в пропаганде сохранения благоприятной среды для нынешнего и будущего поколений.

А еще 6 октября Всемирный день улыбки. Все, наверное, слышали, что улыбаться полезно, ведь тогда человек живет дольше и выглядит моложе. Неудивительно поэтому, что в 1999 году появился отдельный праздник улыбки. Оно приходится ежегодно на первую пятницу октября. Все потому, что пятница последний рабочий день недели и впереди два выходных, что является дополнительным поводом для улыбки. Инициатором создания праздника стал Харви Болл — человека, придумавшего смайлик.