Какой завтра, 6 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 6 октября, Международный день врача. Верующие чтят память святого апостола Фомы. До Нового года осталось 86 дней.
6 октября 2025 года — понедельник. 1320-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 6 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Фомы. По преданию, он происходил из Галилеи, возможно, из окрестностей города Паниас (современный Баньяс). О его семье сведений в Писании нет. Том стал одним из апостолов после призыва Христа. Тома проявил решительность и преданность, когда, услышав о намерении Иисуса идти в Иудею, сказал другим ученикам: “Пойдем и мы, чтобы умереть с Ним”. Это свидетельствует о его отваге и готовности следовать за Учителем даже до смерти.
После Вознесения Господня апостолы отправились проповедовать по миру. По преданию Тома получил миссию проповедовать в Парфии, Персии и Индии. Святой Тома принял мученическую смерть около 72 года: по преданию, он был убит копьями у города Милапур (близ современного Ченнаи). На этом месте сейчас базилика Святого Фомы — одна из трех больших базилик в мире, построенных на местах захоронения апостолов (вместе с храмами святого Петра в Риме и святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела).
Что нельзя делать 6 октября
Нельзя тяжело работать — наши предки верили, что тяжелая работа может разгневить святого.
Не следует начинать новых дел — говорили: “На Фому — что начнешь, то и остановится”.
Запрещается резать ткань, шить — в этот день такие действия “режут судьбу” или могут “запутать жизненные пути”.
Народные приметы и традиции на 6 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
тихая и ясная погода — к долгой и теплой осени;
утром туман, а потом выглянуло солнце — ждите мягкую осень;
листья с деревьев еще не опали — морозы задержатся;
ветер с востока или с севера — ждите резкого похолодания и ранней зимы;
на Фому выпал первый снег — зима обещает быть морозной и долгой;
иней или холодная роса по утрам — к приближению устойчивых холодов.
В народе 6 октября носило название Фомин Заговор. День приходился на период, когда уже завершали основные сельскохозяйственные работы и готовились к холодам. Часто говорили: “Пришел Фома — готовься к зиме дома”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 октября
Какие завтра именины: Иван, Макар, Фома.
Талисманом человека, рожденного 6 октября является гиацинт. Этот драгоценный камень издавна привлекал людей и сейчас остается чрезвычайно популярным. В древности гиацинт почитали как мощный символ глубокой мудрости, а его владельцы верили, что он способен приносить удачу и благоприятные обстоятельства тем, кто его носит.
В этот день родились:
1971 год — Вадим Гутцайт, украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион;
1980 год — Оксана Яковлева, украинская биатлонистка;
1989 год — Сергей Мошляк, украинский ди-джей, музыкант, композитор и продюсер.
Памятные даты 6 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 6 октября:
1553 год — по приказу султана Сулеймана I Пышного казнят его сына — шехзаде Мустафу;
1596 год — начинает работу Берестейский церковный собор, который оказывал определяющее влияние на дальнейшие отношения между православной и католической церквями на украинских землях;
1618 год — украинское войско под руководством гетмана Петра Сагайдачного выступает в направлении Москвы, где наносит сокрушительное поражение московскому войску под командованием Бутурлина;
1648 год — войска Богдана Хмельницкого окружают Львов, начав его осаду во время освободительной войны украинского народа;
1701 год — Киево-Могилянская коллегия получает официальный статус академии, став одним из ведущих образовательных и духовных центров Восточной Европы;
1829 год — происходит первый пробный рейс паровоза “Ракета”, созданного британским инженером Джорджем Стефенсоном, между Манчестером и Ливерпулем;
1848 год — в Вене взрывается народное восстание, перерастающее в широкую революцию 1848-1849 годов, охватив значительную часть Европы;
1917 год — проходит I Всеукраинский съезд обществ “Просвита”;
1927 год — в Нью-Йорке происходит премьера первого звукового фильма;
1948 год — в Ашхабаде происходит одно из самых разрушительных землетрясений ХХ века, приводящее к многочисленным жертвам;
1973 год — во время иудейского праздника Йом-Кипур, египетские и сирийские войска внезапно атакуют Израиль, начав Войну Судного дня;
1975 — футбольный клуб “Динамо” (Киев) одерживает победу в Суперкубке УЕФА, второй раз обыграв мюнхенскую “Баварию” со счетом 2:0 (первый матч — 1:0);
2018 год — в Буэнос-Айресе (Аргентина) торжественно открываются ІІІ Летние Юношеские Олимпийские игры.
Какой завтра праздник в Украине и мире
6 октября в Украине и мире празднуют Международный день врача. Его цель — выразить уважение, признательность и признание роли врачей в сохранении жизни и здоровья людей. День врача был начат Всемирной медицинской ассоциацией (WMA) 1988 года, чтобы подчеркнуть профессиональную и моральную ответственность врачей перед человечеством.
Также 6 октября Всемирный день предотвращения буллинга. Международная инициатива, посвященная распространению осведомленности о буллинге, его последствиях и методах противодействия. Его ежегодно празднуют, чтобы напомнить обществу о важности безопасной и толерантной среды для всех людей, особенно для детей и молодежи.
А еще 6 октября Всемирный день детского церебрального паралича. международная инициатива, посвященная повышению осведомленности о детском церебральном параличе и поддержке людей, которые с ним живут. Главный призыв: “Равные возможности для всех детей”. День напоминает, что поддержка, понимание и инклюзия могут изменить жизнь людей с ДЦП к лучшему.
6 октября празднуют Всемирный день охраны мест обитания. Выпадает на первый понедельник октября. Он был начат в 1979 году в рамках Бернской конвенции — международного соглашения Совета Европы, направленного на охрану дикой флоры и фауны, а также природных сред их существования. Конвенция вступила в силу 1 января 1982 года, и с этого времени этот день стал важным этапом в глобальных усилиях по сохранению биоразнообразия.
Также 6 октября Всемирный День архитектора и архитектуры. Выпадает на первый понедельник октября. Праздник был начат Международным союзом архитекторов (UIA) 1985 года. Каждый год UIA предлагает тему дня, которая акцентирует внимание на актуальных вызовах в градостроительстве, устойчивом развитии и архитектуре. Праздник также подчеркивает сочетание креативности и ответственности, лежащее в основе архитектурной профессии.