Какой праздник 6 октября 2025 года / © ТСН

6 октября 2025 года — понедельник. 1320-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 6 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Фомы. По преданию, он происходил из Галилеи, возможно, из окрестностей города Паниас (современный Баньяс). О его семье сведений в Писании нет. Том стал одним из апостолов после призыва Христа. Тома проявил решительность и преданность, когда, услышав о намерении Иисуса идти в Иудею, сказал другим ученикам: “Пойдем и мы, чтобы умереть с Ним”. Это свидетельствует о его отваге и готовности следовать за Учителем даже до смерти.

После Вознесения Господня апостолы отправились проповедовать по миру. По преданию Тома получил миссию проповедовать в Парфии, Персии и Индии. Святой Тома принял мученическую смерть около 72 года: по преданию, он был убит копьями у города Милапур (близ современного Ченнаи). На этом месте сейчас базилика Святого Фомы — одна из трех больших базилик в мире, построенных на местах захоронения апостолов (вместе с храмами святого Петра в Риме и святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела).

Что нельзя делать 6 октября

Нельзя тяжело работать — наши предки верили, что тяжелая работа может разгневить святого.

Не следует начинать новых дел — говорили: “На Фому — что начнешь, то и остановится”.

Запрещается резать ткань, шить — в этот день такие действия “режут судьбу” или могут “запутать жизненные пути”.

Народные приметы и традиции на 6 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тихая и ясная погода — к долгой и теплой осени;

утром туман, а потом выглянуло солнце — ждите мягкую осень;

листья с деревьев еще не опали — морозы задержатся;

ветер с востока или с севера — ждите резкого похолодания и ранней зимы;

на Фому выпал первый снег — зима обещает быть морозной и долгой;

иней или холодная роса по утрам — к приближению устойчивых холодов.

6 октября выпал первый снег — зима обещает быть морозной и долгой / © unsplash.com

В народе 6 октября носило название Фомин Заговор. День приходился на период, когда уже завершали основные сельскохозяйственные работы и готовились к холодам. Часто говорили: “Пришел Фома — готовься к зиме дома”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 октября

Какие завтра именины: Иван, Макар, Фома.

Талисманом человека, рожденного 6 октября является гиацинт. Этот драгоценный камень издавна привлекал людей и сейчас остается чрезвычайно популярным. В древности гиацинт почитали как мощный символ глубокой мудрости, а его владельцы верили, что он способен приносить удачу и благоприятные обстоятельства тем, кто его носит.

В этот день родились:

1971 год — Вадим Гутцайт, украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион;

1980 год — Оксана Яковлева, украинская биатлонистка;

1989 год — Сергей Мошляк, украинский ди-джей, музыкант, композитор и продюсер.

Памятные даты 6 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 октября:

1553 год — по приказу султана Сулеймана I Пышного казнят его сына — шехзаде Мустафу;

1596 год — начинает работу Берестейский церковный собор, который оказывал определяющее влияние на дальнейшие отношения между православной и католической церквями на украинских землях;

1618 год — украинское войско под руководством гетмана Петра Сагайдачного выступает в направлении Москвы, где наносит сокрушительное поражение московскому войску под командованием Бутурлина;

1648 год — войска Богдана Хмельницкого окружают Львов, начав его осаду во время освободительной войны украинского народа;

1701 год — Киево-Могилянская коллегия получает официальный статус академии, став одним из ведущих образовательных и духовных центров Восточной Европы;

1829 год — происходит первый пробный рейс паровоза “Ракета”, созданного британским инженером Джорджем Стефенсоном, между Манчестером и Ливерпулем;

1848 год — в Вене взрывается народное восстание, перерастающее в широкую революцию 1848-1849 годов, охватив значительную часть Европы;

1917 год — проходит I Всеукраинский съезд обществ “Просвита”;

1927 год — в Нью-Йорке происходит премьера первого звукового фильма;

1948 год — в Ашхабаде происходит одно из самых разрушительных землетрясений ХХ века, приводящее к многочисленным жертвам;

1973 год — во время иудейского праздника Йом-Кипур, египетские и сирийские войска внезапно атакуют Израиль, начав Войну Судного дня;

1975 — футбольный клуб “Динамо” (Киев) одерживает победу в Суперкубке УЕФА, второй раз обыграв мюнхенскую “Баварию” со счетом 2:0 (первый матч — 1:0);

2018 год — в Буэнос-Айресе (Аргентина) торжественно открываются ІІІ Летние Юношеские Олимпийские игры.

Какой завтра праздник в Украине и мире

6 октября в Украине и мире празднуют Международный день врача / © unsplash.com

6 октября в Украине и мире празднуют Международный день врача. Его цель — выразить уважение, признательность и признание роли врачей в сохранении жизни и здоровья людей. День врача был начат Всемирной медицинской ассоциацией (WMA) 1988 года, чтобы подчеркнуть профессиональную и моральную ответственность врачей перед человечеством.

Также 6 октября Всемирный день предотвращения буллинга. Международная инициатива, посвященная распространению осведомленности о буллинге, его последствиях и методах противодействия. Его ежегодно празднуют, чтобы напомнить обществу о важности безопасной и толерантной среды для всех людей, особенно для детей и молодежи.

А еще 6 октября Всемирный день детского церебрального паралича. международная инициатива, посвященная повышению осведомленности о детском церебральном параличе и поддержке людей, которые с ним живут. Главный призыв: “Равные возможности для всех детей”. День напоминает, что поддержка, понимание и инклюзия могут изменить жизнь людей с ДЦП к лучшему.

6 октября празднуют Всемирный день охраны мест обитания. Выпадает на первый понедельник октября. Он был начат в 1979 году в рамках Бернской конвенции — международного соглашения Совета Европы, направленного на охрану дикой флоры и фауны, а также природных сред их существования. Конвенция вступила в силу 1 января 1982 года, и с этого времени этот день стал важным этапом в глобальных усилиях по сохранению биоразнообразия.

Также 6 октября Всемирный День архитектора и архитектуры. Выпадает на первый понедельник октября. Праздник был начат Международным союзом архитекторов (UIA) 1985 года. Каждый год UIA предлагает тему дня, которая акцентирует внимание на актуальных вызовах в градостроительстве, устойчивом развитии и архитектуре. Праздник также подчеркивает сочетание креативности и ответственности, лежащее в основе архитектурной профессии.