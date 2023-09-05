Какой завтра, 6 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 6 сентября День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине. Верующие чтят память архангела Михаила. До Нового года осталось 116 дней.

6 сентября 2023 года – среда. 560-й день войны в Украине.

Какой завтра, 6 сентября, церковный праздник

6 сентября в церковном календаре – день памяти архангела Михаила или чудо Михайла. В церковной традиции архангела Михаила почитают как главу святого ангеловского войска, стоящего на страже Божьего закона. Его также называют защитником душ покойников, потому что он перенес души Авраама и Девы Марии после смерти. Считается, что Михаил охраняет ворота в рай.

К архангелу Михаилу верующие обращаются с молитвой для исцеления от разных недугов. Связано это с тем, что его уважают как победителя злых духов.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено злословить, ругаться и ссориться.

Нельзя физически работать, лучше этот день посвятить молитвам.

Не позволено давать или брать деньги взаймы, можно столкнуться с финансовыми проблемами.

Народные приметы и традиции на 6 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплая погода — на долгую осень;

на деревьях утром виден иней – ждите снежную зиму;

листья из осины падают "лицом" вверх — зима будет студеной, а если на изнаночную сторону — теплой;

вечером облака синего цвета – скоро изменится погода;

утром туман – ждите потепления.

6 сентября листья из осины падают "лицом" вверх — зима будет студеной / Фото: Pexels

В народном календаре 6 сентября называют Михайлово чудо или чудо. Если в этот день работать, то может случиться беда. Наши предки начинали варить от Михаила медовуху – питьевой мед. Также 6 сентября устраивали мирские братчины, во время которых разрешались важные дела, споры между соседями. После этого обязательно развлекались на пиру, при чем каждый приносил какое-нибудь определенное блюдо. Уже могли начинаться первые заморозки, поэтому крестьяне обращали внимание на погоду.

Погода на 6 сентября

Завтра, 6 сентября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +15 ночью. Во Львове — +23 днем и +13 ночью. В Харькове — +25 днем и +15 ночью. В Одессе — +29 днем и +21 ночью.

Памятные даты 6 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 сентября:

1716 год — в Бостоне заканчивается строительство первого американского маяка;

1770 год — начинается строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии произрастает город Александровск (теперь Запорожье);

1776 год — во время войны северо-американских штатов за независимость американская субмарина Turtle проводит первую в мире подводную атаку;

1819 год — Томас Бланчард получает патент на токарный станок;

1852 год — в Манчестере открывают первую бесплатную библиотеку Великобритании;

1873 год — создают Шотландскую федерацию футбола, одну из старейших в мире;

1885 год — Княжество Болгария и полуавтономная область Османской империи Восточная Румелия объявляют о своем объединении;

1891 год — сойдя с парохода «Орегон» в порту Квебек, уроженцы с. Небылов Иван Филиппов и Василий Елиняк начинают волну украинской эмиграции в Канаду;

1928 год — утверждают новое украинское правописание ("скрипниковское"), действовавшее до 1933 года;

1939 год — Третий Рейх оккупирует Краков;

1952 год — в Женеве подписывают Всемирную конвенцию об авторском праве;

1968 год — во время записи так называемого "Белого альбома" Битлз Эрик Клэптон записывает гитарное соло для песни Джорджа Гаррисона While My Guitar Gently Weeps;

1974 год — официальное открытие АЭС "Козлодуй" в Народной Республике Болгария;

1989 год — из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получают письма, извещавшие о том, что вместо нарушений ПДД ими совершены убийства и грабежи;

2007 год — Национальный банк Украины выпускает в обращение памятную монету "Иван Богун" из серии "Героя казацкого времени";

2022 год — начало контрнаступления Украины в Харьковской области;

2022 год — Лиз Трасс становится премьер-министром Великобритании.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 сентября

Какие завтра именины: Арсений, Георгий, Петр.

Талисманом человека, рожденного 6 сентября, является изумруд. Этот драгоценный камень был известен еще во времена Древнего Египта. В древности изумруд использовали для очищения воды и идентификации яда. Считалось, что это драгоценность может снимать стресс и лечить депрессию.

В этот день родились:

1897 год – украинский прозаик, драматург Иван Никитенко;

1924 год – украинский историк Михаил Брайчевский.

Какой завтра день в Украине и мире

6 сентября День борьбы с прокрастинацией / Фото: Pexels

6 сентября в Украине празднуют День администратора Центра предоставления административных услуг. Профессиональный праздник был создан Кабинетом Министров Украины в 2021 году. Он посвящен чествованию работников, помогающих обеспечить качественное и эффективное предоставление административных услуг бизнесу и гражданам. Благодаря Центрам предоставления административных послушаний (ЦНАП) значительно упростился доступ к государственным услугам.

Также 6 сентября День борьбы с прокрастинацией. С точки зрения психологии люди даже тысячи лет назад походили на нас и имели такие же незначительные недостатки, например, часто откладывали на затем осуществление важных, но неприятных действий. Существует даже теория, что прокрастинация возникла вместе с разделением труда, когда невыполнение определенной работы уже не означало для человека быстрых губительных последствий. Однако в древности прокрастинация не считалась чем-либо плохим. К примеру в Староданем Египте ее называли "ожиданием соответствующего времени". Первым известным призывом против прокрастинации стало стихотворение "Работа и дни" древнегреческого поэта Гесиода. Люди часто считают, что они откладывают важные дела из-за лени, но причина значительно глубже и связана с когнитивными механизмами. Это проблема регуляции эмоций, возникающих по разным причинам — неуверенность, тревога, скука, разочарование. Содействуют прокрастинации и определенные черты характера. И одна из них — перфекционизм.

А еще 6 сентября празднуют Глобальный день поиска талантов. Праздник всегда выпадает на первую среду сентября. Поиск талантов другими словами это процесс отбора квалифицированных специалистов в разных отраслях. К таким работникам относятся рекрутеры, менеджеры по найму, специалисты отделов управления персонала и т.д.