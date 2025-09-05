Какой праздник 6 сентября 2025 года / © ТСН

6 сентября 2025 года — суббота. 1291-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 6 сентября, верующие празднуют Евдоксий был воином в римском войске и происходил из Каппадокии (территория современной Турции). Он отличался высоким положением, отвагой и уважением среди сослужащих. Однако, когда начались преследования христиан при императоре Диоклетиане и его соправителях, Евдоксий не скрыл своей веры.

Он открыто заявил, что является христианином и призвал других воинов не служить идолам. Его смелость поразила многих, и часть воинов, вдохновившись примером, тоже присоединилась к исповеданию Христа.

Евдоксия и его жена Василиса, а также друзья-мученики Зенона, Макария и еще несколько единоверцев были арестованы. Им угрожали казнью, если они не откажутся от христианства. Однако все остались верны Христу.

Евдоксий мужественно выдержал пытки. Его казнили примерно в 311 году, оттянув голову мечом. Вместе с ним пострадало несколько десятков воинов-христиан, среди которых наиболее известны Зенон и Макарий.

Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя занимать деньги — вместе с ними можно отдать свое счастье.

Не следует кричать на детей — в этот день слова обладают особой силой.

Запрещается покидать дом неубранным — беспорядок притягивает беды и ссоры.

Народные приметы и традиции на 6 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тихий, безветренный день — к спокойной осени;

солнце ярко светит — ждите теплую осень;

идет дождь — осень будет мокрая и затяжная;

листья начали активно желтеть — осень придет рано и будет холодной;

ясный и звездный вечер — к сухой осени.

6 сентября листья начали активно желтеть — осень придет рано и будет холодной / © unsplash.com

В народе 6 сентября носило название Евтихий Тиховой. Ибо верили, что в этот день нужно вести себя тихо, избегать ссор и шума, иначе “спокойствие” может покинуть дом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил.

Талисманом человека, рожденного 6 сентября, является изумруд. Драгоценный камень, известный человечеству еще с глубокой древности. Особую привязанность к нему проявляла царица Клеопатра. С давних времен изумруд считали олицетворением справедливости и нравственной чистоты.

В этот день родились:

1766 год — Джон Дальтон, британский химик и физик, известный теорией корпускулярного строения материи и исследованиями цветовой слепоты;

1897 год — Иван Микитенко, украинский прозаик, драматург;

1924 год — Михаил Брайчевский, украинский историк.

Памятные даты 6 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 сентября:

1716 год — в Бостоне завершается строительство первого маяка на территории Америки;

1770 год — начинается возведение Александровского форштадта, который впоследствии превращается в город Александровск (ныне Запорожье);

1776 год (ночь против 7 сентября) — во время войны за независимость Североамериканских штатов подлодка Turtle совершает первую в истории попытку атаки на вражеский корабль — британский Eagle;

1819 год — Томас Бланчард получает патент на токарный станок;

1852 год — в Манчестере открывают первую в Великобритании бесплатную публичную библиотеку;

1873 год — основывают Шотландскую федерацию футбола, одну из старейших футбольных организаций в мире;

1885 год — Болгарское княжество и полуавтономная область Османской империи Восточная Румелия объявляют об объединении;

1891 год — прибыв в порт Квебек из парохода “Орегон”, уроженцы села Небылов Иван Филиппов и Василий Елиняк начинают волну украинской эмиграции в Канаду;

1928 год — народный комиссар образования УССР Николай Скрипник утверждает “Украинское правописание 1928 года” (скрипниковское или харьковское правописание), которое действовало до 1933 года;

1939 год — Третий Рейх оккупирует город Краков;

1952 год — в Женеве подписывают Всемирную конвенцию об авторском праве;

1968 год — во время записи “Белого альбома” группы Битлз Эрик Клэптон исполняет гитарное соло для песни Джорджа Гаррисона “While My Guitar Gently Weeps”;

1974 год — происходит официальное открытие АЭС “Козлодуй” в Болгарии;

1989 год — из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получает письма с уведомлением о якобы совершенных ими убийствах и ограблениях вместо нарушений правил дорожного движения;

2007 год — Национальный банк Украины выпускает памятную монету “Иван Богун” из серии “Герои козацкого времени”;

2022 год — начинается контрнаступление украинских сил в Харьковской области;

2022 год — Лиз Трасс становится премьер-министристром Великобритании.

Какой завтра праздник в Украине и мире

6 сентября Всемирный день куликов / © unsplash.com

6 сентября в Украине празднуют День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине. Эти центры созданы для того, чтобы граждане могли получить различные административные услуги в одном месте — от оформления документов и справок до регистрации бизнеса или недвижимости. Администраторы ЦНАП — это “лицо” государства для граждан: от их компетентности и вежливости зависит, насколько быстро и комфортно люди получат необходимые услуги. Праздник подчеркивает, что их работа является неотъемлемой частью реформ в сфере государственного управления и диджитализации услуг.

Также 6 сентября Всемирный день куликов. Кулики — это группа птиц, обитающих преимущественно на побережьях, болотах и влажных лугах. Они являются важными индикаторами состояния экосистем, поскольку их численность и здоровье напрямую зависят от качества окружающей среды.

А еще 6 сентября Международный день бороды. Выпадает на первую субботу сентября. Идея празднования бороды возникла в англоязычных странах в 1999-2000-х годах как часть движения «Beard Pride» — гордости за естественное мужество и самовыражение. Главная цель состоит в том, чтобы показать, что борода — это не только модный аксессуар, но символ личного стиля, самовыражения и даже выносливости.

6 сентября празднуют Международный день стервятника. Выпадает на первую субботу сентября. Международный день стервятника был основан английским и южноафриканским фондами сохранения дикой природы. Целью праздника является повышение осведомленности о важности этих птиц и необходимости их сохранения.