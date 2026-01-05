Какой праздник 6 января 2026 года / © ТСН

6 января 2026 года — вторник. 1412-й день войны в Украине.

Завтра, 6 января, верующие празднуют Богоявление Господне (Крещение). Оно празднует крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Этот праздник символизирует явление Бога людям в трех лицах: Отца, Сына и Святого Духа. Главный обряд — освящение воды, которую верующие считают целебной и способной очищать от грехов. Традиционно в этот день в водоемах погружаются верующие, чувствуя духовное обновление. Празднование объединяет молитву, благословение воды и символическое очищение души и тела.

6 января в Украине и мире празднуют День технологий. День посвящен достижениям науки и техники и чествования вклада ученых, инженеров и исследователей. Важный праздник, посвященный технологиям, инновациям и их роли в жизни общества.

Также 6 января Всемирный день детей-сирот войны. Международная памятная дата, призванная привлечь внимание всего мира к самым уязвимым жертвам войны — детям, потерявшим одного или обоих родителей из-за военных действий и вооруженной агрессии. Она напоминает о том, что война оставляет глубокие травмы не только на поле боя, но и в самых маленьких сердцах. День побуждает государства, общественные организации и людей проявлять солидарность, помощь и поддержку потерявшим семью.

А еще 6 января День яблони. Праздник посвящен яблоне — дереву, которое давало людям один из самых любимых фруктов тысячелетий. Это нежный, естественный праздник, сочетающий любовь к природе, здоровому питанию и заботу о зеленом мире вокруг нас.