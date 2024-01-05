Какой завтра, 6 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 6 января, Всемирный день детей-сирот войны. Верующие празднуют Крещение Господне, в народе — Крещение. До Нового года осталось 360 дней.

6 января 2024 года — суббота. 682-й день войны в Украине.

Какой завтра, 6 января, церковный праздник

6 января в церковном календаре – Крещение Господне (Крещение). Последний праздник рождественско-новогоднего цикла. Оно посвящено событию, когда Иоанн Креститель окрестил Иисуса Христа в реке Иордан. Тогда Сыну Божьему исполнилось 30 лет. Хотя Иисус был безгрешен, но этим своим поступком он показал, что принадлежит к человеческому роду. Вместе с Крещением верующие также празднуют Богоявление Господне. Дата совпадает, но это два разных праздника. Когда Иисус Христос вышел из воды, то с небес опустился Святой Дух (голубь) и голос провозгласил, что Христос есть Сын Божий.

Что нельзя делать 6 января

Запрещено спорить, ругаться, злословить.

Не стоит садиться за праздничный стол в грязной или старой одежде.

Нельзя полоскать нижнее белье в воде.

Народные приметы и традиции на 6 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: к забору привалил снег — лето будет холодным;

на небе полнолуние — к наводнению весной;

на Крещение поднимаются сильные вихри снега – пчелы будут хорошо роиться;

лают собаки — в лесу будет много дичи;

в полдень облака синего цвета — к хорошему урожаю;

деревья покрыты инеем, а на небе облака — ждите плодородного года;

погода холодная и ясная – к теплым летам, снежная и пасмурная – к большому урожаю;

теплый и солнечный день – такая погода продлится еще несколько недель;

звездная ночь – будет много ягод летом.

6 января лают собаки — в лесу будет много дичи / Фото: Pexels

Большая часть народных традиций и обрядов на праздник Крещения связана с водой. Утром верующие шли в церковь, где шли праздничные богослужения, а после них приносили домой освященную воду, по которой окропляли дома. На дверях и ставнях рисовали мелом кресты, чтобы защититься от злых сил. Девушки гадали. Верили, что эта ночь обладает большой магической силой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 января

Какие завтра именины: Андрей, Иван, Лаврентий, Феован, Лидия, Мария.

Талисманом человека, рожденного 6 января, является бирюза. Издавна этот камень считали сильнейшим оберегом. Верили, что украшения с бирюзой дарят уверенность в себе, здоровье и счастье.

В этот день родились:

1938 год — украинский поэт, правозащитник, диссидент, Герой Украины, лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко Василий Стус;

1939 год — украинский футболист и тренер Валерий Лобановский;

1972 год — украинский футболист, защитник сборной Украины и клубов "Таврия", "Динамо" (Киев), девятикратный чемпион Украины, пятикратный обладатель Кубка Украины, полуфиналист Лиги чемпионов 1999 Александр Головко.

Памятные даты 6 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 января:

1579 год — заключают Аррасскую унию, начинается процесс объединения Нидерландов;

1681 год — впервые описывается матч по боксу, проходивший в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльского;

1709 год — полки Карла XII и Ивана Мазепы начинают штурм Веприка;

1838 год — в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуэлла Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе демонстрируют свой первый телеграф;

1846 год — в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко пишет свой знаменитый "Завет";

1870 год — открывают Венскую филармонию;

1912 год — Альфред Вегенер представляет дрифтовую гипотезу;

1928 год — вышедшая из берегов река Темза затапливает некоторые районы Лондона;

1928 год — впервые в истории многонациональных государств Европы в Польше формируют избирательный блок национальных меньшинств — представители украинских, белорусских, немецких и еврейских национальных партий;

1929 год — в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев устанавливается диктатура Александра I Карагеоргиевича;

1939 год — немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщают об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов;

1962 год — основывают Международное гляциологическое общество;

1975 год — на американском телеканале NBC впервые выходит в эфир игра "Wheel of Fortune";

1978 год — правительство Соединенных Штатов возвращает Венгрии одну из ее реликвий — корону святого Иштвана, хранившуюся в США от Второй мировой войны;

1992 год — Республика Бурунди и Республика Джибути признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Аргентиной;

1994 год — в Детройте американская фигуристка Нэнси Керриган во время тренировки на льду подвергается атаке охранника своей соперницы Тони Хардинг;

2019 год — Православная церковь Украины получает томос об автокефалии;

2021 год — захват Капитолия США сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и теории заговора QAnon.

Погода на 6 января

Завтра, 6 января, в Киеве утро пасмурное, но днем погода прояснится, чтобы вечером снова небо оказалось в плену облаков, без осадков. Во Львове переменная облачность. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — -12 днем и -17 ночью. Во Львове — -1 день и -4 ночью. В Харькове — -4 днем и -13 ночью. В Одессе — +6 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 января в Украине и мире Всемирный день детей-сирот войны / Фото: Pexels

6 января в Украине и мире Всемирный день детей-сирот войны. Событие посвящено нелегкой судьбе тех детей, которые из-за войны и военных действий остались сиротами. К сожалению, для нашей страны эта проблема сейчас считается очень острой. Из-за войны многие украинские дети остались сиротами. Инициатором создания события выступила французская правозащитная организация SOS Enfants en Detresses, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам осиротевших детей через военные действия детей. Согласно печальной статистике в мире более 150 миллионов детей теряют из-за военных действий одного или обоих родителей.