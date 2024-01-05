Какой завтра, 6 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 6 января, Всемирный день детей-сирот войны. Верующие празднуют Крещение Господне, в народе — Крещение. До Нового года осталось 360 дней.
6 января 2024 года — суббота. 682-й день войны в Украине.
Какой завтра, 6 января, церковный праздник
6 января в церковном календаре – Крещение Господне (Крещение). Последний праздник рождественско-новогоднего цикла. Оно посвящено событию, когда Иоанн Креститель окрестил Иисуса Христа в реке Иордан. Тогда Сыну Божьему исполнилось 30 лет. Хотя Иисус был безгрешен, но этим своим поступком он показал, что принадлежит к человеческому роду. Вместе с Крещением верующие также празднуют Богоявление Господне. Дата совпадает, но это два разных праздника. Когда Иисус Христос вышел из воды, то с небес опустился Святой Дух (голубь) и голос провозгласил, что Христос есть Сын Божий.
Что нельзя делать 6 января
- Запрещено спорить, ругаться, злословить.
- Не стоит садиться за праздничный стол в грязной или старой одежде.
- Нельзя полоскать нижнее белье в воде.
Народные приметы и традиции на 6 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой день: к забору привалил снег — лето будет холодным;
- на небе полнолуние — к наводнению весной;
- на Крещение поднимаются сильные вихри снега – пчелы будут хорошо роиться;
- лают собаки — в лесу будет много дичи;
- в полдень облака синего цвета — к хорошему урожаю;
- деревья покрыты инеем, а на небе облака — ждите плодородного года;
- погода холодная и ясная – к теплым летам, снежная и пасмурная – к большому урожаю;
- теплый и солнечный день – такая погода продлится еще несколько недель;
- звездная ночь – будет много ягод летом.
Большая часть народных традиций и обрядов на праздник Крещения связана с водой. Утром верующие шли в церковь, где шли праздничные богослужения, а после них приносили домой освященную воду, по которой окропляли дома. На дверях и ставнях рисовали мелом кресты, чтобы защититься от злых сил. Девушки гадали. Верили, что эта ночь обладает большой магической силой.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 января
Какие завтра именины: Андрей, Иван, Лаврентий, Феован, Лидия, Мария.
Талисманом человека, рожденного 6 января, является бирюза. Издавна этот камень считали сильнейшим оберегом. Верили, что украшения с бирюзой дарят уверенность в себе, здоровье и счастье.
В этот день родились:
- 1938 год — украинский поэт, правозащитник, диссидент, Герой Украины, лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко Василий Стус;
- 1939 год — украинский футболист и тренер Валерий Лобановский;
- 1972 год — украинский футболист, защитник сборной Украины и клубов "Таврия", "Динамо" (Киев), девятикратный чемпион Украины, пятикратный обладатель Кубка Украины, полуфиналист Лиги чемпионов 1999 Александр Головко.
Памятные даты 6 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 6 января:
- 1579 год — заключают Аррасскую унию, начинается процесс объединения Нидерландов;
- 1681 год — впервые описывается матч по боксу, проходивший в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльского;
- 1709 год — полки Карла XII и Ивана Мазепы начинают штурм Веприка;
- 1838 год — в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуэлла Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе демонстрируют свой первый телеграф;
- 1846 год — в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко пишет свой знаменитый "Завет";
- 1870 год — открывают Венскую филармонию;
- 1912 год — Альфред Вегенер представляет дрифтовую гипотезу;
- 1928 год — вышедшая из берегов река Темза затапливает некоторые районы Лондона;
- 1928 год — впервые в истории многонациональных государств Европы в Польше формируют избирательный блок национальных меньшинств — представители украинских, белорусских, немецких и еврейских национальных партий;
- 1929 год — в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев устанавливается диктатура Александра I Карагеоргиевича;
- 1939 год — немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщают об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов;
- 1962 год — основывают Международное гляциологическое общество;
- 1975 год — на американском телеканале NBC впервые выходит в эфир игра "Wheel of Fortune";
- 1978 год — правительство Соединенных Штатов возвращает Венгрии одну из ее реликвий — корону святого Иштвана, хранившуюся в США от Второй мировой войны;
- 1992 год — Республика Бурунди и Республика Джибути признают независимость Украины;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Аргентиной;
- 1994 год — в Детройте американская фигуристка Нэнси Керриган во время тренировки на льду подвергается атаке охранника своей соперницы Тони Хардинг;
- 2019 год — Православная церковь Украины получает томос об автокефалии;
- 2021 год — захват Капитолия США сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и теории заговора QAnon.
Погода на 6 января
Завтра, 6 января, в Киеве утро пасмурное, но днем погода прояснится, чтобы вечером снова небо оказалось в плену облаков, без осадков. Во Львове переменная облачность. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве — -12 днем и -17 ночью. Во Львове — -1 день и -4 ночью. В Харькове — -4 днем и -13 ночью. В Одессе — +6 днем и +3 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
6 января в Украине и мире Всемирный день детей-сирот войны. Событие посвящено нелегкой судьбе тех детей, которые из-за войны и военных действий остались сиротами. К сожалению, для нашей страны эта проблема сейчас считается очень острой. Из-за войны многие украинские дети остались сиротами. Инициатором создания события выступила французская правозащитная организация SOS Enfants en Detresses, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам осиротевших детей через военные действия детей. Согласно печальной статистике в мире более 150 миллионов детей теряют из-за военных действий одного или обоих родителей.