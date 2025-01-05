Какой завтра, 6 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

6 января 2025 года – понедельник. 1048-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

6 января в церковном календаре – Богоявление Господне (Крещение). Это один из величайших христианских праздников, знаменующий крещение Иисуса Христа в реке Иордан святым Иоанном Крестителем. Согласно евангельским сказаниям, именно во время крещения Господа открылось таинство Святой Троицы: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Одной из самых популярных традиций этого дня является погружение в прорубь, которая символизирует очищение души и тела. Праздничная вода, освященная в этот день, считается целебной и используется в течение года для благословения домов и семей.

Что нельзя делать 6 января

Запрещается садиться за праздничный стол в грязной одежде.

Нельзя ругаться, злословить, ссориться.

Не следует полоскать в воде белье или стирать одежду.

Народные приметы и традиции на 6 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: полнолуние на небе — весной будут наводнения;

в полдень облака имеют синий цвет — ждите богатый урожай;

солнечный и теплый день – еще несколько недель продлится такая погода;

деревья покрылись инеем – год будет плодородным.

6 января деревья покрылись инеем — год будет плодородным / Фото: Unsplash

Большинство народных обрядов в этот день связано с водой. Утром в церквях служится богослужение, во время которого освящают воду. Позже верующие несут ее домой. Эта вода считается целебной.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 января

Какие завтра именины: Иван.

Талисманом человека, рожденного 6 января является бирюза. Этот камень помогает избавиться от бессонницы. Также бирюза считается эмблемой женской энергии. Она наделяет необычайной мудростью и интуицией.

В этот день родились:

1939 год – украинский футболист и тренер Валерий Лобановский;

1972 год — украинский футболист, защитник сборной Украины и клубов "Таврия", "Динамо" (Киев), девятикратный чемпион Украины, пятикратный обладатель Кубка Украины, полуфиналист Лиги чемпионов 1999 Александр Головко;

1993 год — офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Олег Довгий.

Памятные даты 6 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 января:

1579 год – заключают Аррасскую унию, начало процесса объединения Нидерландов;

1681 год – первое описание матча по боксу, происходящее в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльского;

1709 год — полки Карла XII и Ивана Мазепы начинают штурм Веприка;

1838 год — в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуэлла Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе демонстрируют свой первый телеграф;

1846 год — в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко пишет свой знаменитый "Завет";

1870 год – открывают Венскую филармонию;

1912 год – Альфред Вегенер представляет дрифтовую гипотезу;

1928 год — река Темза, выходящая из берегов, затапливает некоторые районы Лондона;

1928 год — впервые в истории многонациональных государств Европы в Польше формируют избирательный блок национальных меньшинств — представители украинских, белорусских, немецких и еврейских национальных партий;

1929 год — в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев устанавливают диктатуру Александра I Карагеоргиевича;

1939 год — немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщают об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов;

1962 год – основывают Международное гляциологическое общество;

1978 год — Правительство Соединенных Штатов возвращает Венгрии одну из ее реликвий — корону святого Иштвана, хранившуюся в США со времен Второй мировой войны;

1992 год — Украина возобновляет дипломатические отношения с Аргентиной;

2015 год — Литва останавливает на своей территории вещание российских государственных телеканалов РТР Планета, РенТВ и НТВ-Мир — за извращение информации о событиях в Украине;

2019 год — Православная церковь Украины получает томос об автокефалии;

2021 год — захват Капитолия США сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и теории заговора QAnon.

Погода на 6 января

Завтра, 6 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночью снег, который утром превратится в мокрый снег и пройдет до середины дня. В Харькове облачно, вечером будет идти мелкий снег. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -4 ночью. Во Львове +6 днем и -2 ночью. В Харькове 0 днем и -6 ночью. В Одессе +6 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 января в Украине и мире празднуют День объятий / Фото: Unsplash

6 января в Украине и мире празднуют День объятий. Это праздник, посвященный объятиям как жеста доброты, поддержки и радости. Это отличный способ выразить свои чувства и поддержку. В некоторых странах популярны акции типа Free Hugs ("Бесплатные объятия"), когда люди предлагают объятия просто так, чтобы поднять настроение другим.

Также 6 января Всемирный день детей-сирот войны. Это день, посвященный памяти и поддержке детей, потерявших родителей из-за войн, вооруженных конфликтов или их последствий. Этот день выпадает на 6 января и впервые был предложен во Франции в 1994 году благотворительными организациями, работавшими с детьми-сиротами. Он получил поддержку международного сообщества как день, привлекающий внимание к одной из острейших социальных проблем мира. Во время войн, таких как Вторая мировая война, конфликты на Балканах, Сирии, Афганистане или Украине, миллионы детей оставались без родителей и оказались в сложных жизненных условиях. В мире войны и вооруженные конфликты продолжают создавать новые трагедии для детей.

Дети-сироты войны являются одной из самых уязвимых категорий населения. Обеспечение им доступа к образованию, медицинской помощи и эмоциональной поддержке помогает преодолеть травмы войны и создать более надежное будущее. Этот день — это напоминание о необходимости защиты детей во время войны и обеспечения их прав и благосостояния.