Какой завтра, 7 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 7 апреля День геолога в Украине. Верующие чтят память преподобного Георгия Исповедника, митрополита Митиленского. До Нового года осталось 268 дней.

7 апреля 2024 года — воскресенье. 774-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

7 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Георгия Исповедника, митрополита Митиленского. С самой юности он хотел стать монахом. В то время императором был Лев Исаврянин, проводивший политику иконоборчества. Георгий же исповедовал чествование икон, за что его прозвали Исповедником. Во времена правления Константина Порфирородного стал архиереем кафедры в Митилене. Вел чистую и целомудренную жизнь, всегда помогал нуждающимся. В конце жизни Георгия императором стал иконоборец Лев Армянин, поэтому митрополит был изгнан в Херсонес, где он и умер.

Что нельзя делать 7 апреля

Не стоит подходить близко к водоемам.

Нельзя выглядывать из открытого окна.

Запрещено переедать и злоупотреблять алкоголем.

Народные приметы и традиции на 7 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильно дождь до большого урожая ягод калины;

солнечно, но утром мороз – ждите урожая зерна;

на небе много звезд – столько же будет в лесу ягод и грибов;

Погода в этот день указывает, каким будет начало сентября.

Какая погода 7 апреля, таким будет начало сентября / Фото: Unsplash

Наши предки в этот день следили за облаками. Поэтому мужчины не шли к водоемам, чтобы речные жительницы не затащили их под воду. А вот женщины ходили к рекам. Существовало поверье, если женщина подружится с русалкой, то в ее семье не будет утопленников.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 апреля

Какие завтра именины: Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Акулина, Евдокия.

Талисманом человека, рожденного 7 апреля является сардоникс. Относится к типу агата. Может иметь разную окраску: от насыщенного каштанового до красно-янтарного. Издавна верили, что сардоникс лечит переломы, помогает остановить кровотечение.

В этот день родились:

1871 год – украинский писатель Борис Лазаревский;

1876 год — украинский филолог-славист и искусствовед Илларион Свенцицкий;

1919 год – украинский историк, языковед, ориенталист, основатель и долголетний директор Украинского научного института Гарвардского университета Емельян Прицак.

Памятные даты 7 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 апреля:

529 год — после 14-месячной работы римских юристов обнародуют Кодекс Юстиниана;

1348 год – чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основывает в Праге Карлов университет – первый в Центральной Европе;

1652 год — голландец Ян Ван Рибек основывает в Южной Африке форт Кейптаун;

1738 год — Папа Климент XII особой буллой обвиняет "свободных каменщиков" в лицемерии, притворстве, ереси и извращениях;

1789 год — Селим III становится османским султаном и предпринял попытки реформ;

1795 год — во Франции принимают законы 18 жерминаля, вводящие метрическую систему и десятичную денежную систему, основанную на франке;

1805 год – премьера Симфонии № 3 Бетховена в Театре an der Wien;

1827 год — английский фармацевт Джон Уокер изобретает спички;

1906 год — извержение вулкана Везувий опустошает Неаполь;

1927 год – осуществляют первую публичную телепередачу на большое расстояние: из Вашингтона в Нью-Йорк показывают выступление министра торговли США Герберта Гувера;

1948 год — вступает в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

1964 год – IBM анонсирует вычислительную систему System/360;

1969 год – символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1;

1992 год — Республика Сербия провозглашает независимость;

2017 год – бомбардировка авиабазы Шайрат.

Погода на 7 апреля

Завтра, 7 апреля, в Киеве пасмурно, прояснится только вечером, без осадков. Во Львове ясно в течение всего дня, осадков не ожидается. В Харькове прояснится утром, но днем и вечером пасмурно, без осадков. В Одессе утром облачно, позже ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +10 ночью. Во Львове +17 днем и +8 ночью. В Харькове +19 днем и +9 ночью. В Одессе +16 днем и +12 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 апреля Всемирный день здоровья / Фото: Unsplash

7 апреля в Украине празднуют День геолога. Профессиональный праздник ежегодно выпадает на первое воскресенье апреля. Событие было создано еще в 1966 году по инициативе геологов. 1995 по приказу президента Леонида Кучмы празднование продолжилось. Геологи занимаются тем, что исследуют литосферу, выявляют месторождения полезных ископаемых, изучают физические свойства недр Земли.

Также 7 апреля Всемирный день здоровья. Праздник был создан в 1950 году, а дату празднования избрали в честь принятия Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состоявшегося в 1948 году. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы отметить важность здоровья в жизни человека, привлечь человечество к решению ментальных и физических проблем, повысить осведомленность о различных заболеваниях и т.д. Благодаря Всемирному дню здоровья обращается внимание мирового сообщества на важные проблемы здравоохранения, с которыми ежедневно сталкивается человечество.

А еще 7 апреля Международный день бобра. Праздник был создан в 2009 году, а дату празднования выбрали в честь дня рождения Дороти Ричардс, которая в течение 50 лет изучала этих животных. В экологии нашей планеты бобры играют важнейшую роль, ведь они строят плотины, восстанавливают водно-болотные угодья, уменьшают последствия наводнений и засух, очищают водоемы и т.д.

7 апреля начинается Международная неделя тромбона. В этот период происходит чествование многогранного и богатого голоса тромбона. Неделя объединяет художников, исполнителей и любителей со всего мира. Тромбон считается одним из самых сложных для овладения духовыми инструментами. Его часто называют "духовой скрипкой".