7 апреля 2026 года — вторник. 1503-й день войны в Украине.

Завтра, 7 апреля, верующие празднуют День памяти преподобного Юрия, епископа Митилинского. Родился примерно в VIII в. и с молодых лет посвятил себя монастырской жизни, отличался смирением и праведностью. Благодаря благочестию и доброте был избран епископом Митилинской церкви (город Митилина на острове Лесбос).

Он проводил жизнь в молитве, помогал нуждающимся, творил чудеса, исцелял больных и изгонял нечистые духи. За период иконоборческой борьбы выступил против ереси и через верность православной вере преследовался: был отстранен от кафедры и сослан. Умер в изгнании около 820-821 годов; при его смерти над Митилиной, по преданию, засияла яркая звезда.

7 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья. Он основан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 1948 с целью привлечения внимания общественности к важнейшим проблемам здравоохранения и популяризации здорового образа жизни. Ежегодно ВОЗ выбирает тему, отражающую глобальные проблемы здравоохранения. Например, в предыдущие годы темы связаны с психическим здоровьем, борьбой с диабетом, вакцинацией или изменением климата и его влиянием на здоровье.

Также 7 апреля Международный день бобра. Инициатором создания стала некоммерческая организация Beavers: Wetlands & Wildlife (BWW), работающая над сохранением водно-болотных угодий и изучением бобров. Дату избрали в честь Дороти Ричардс, известной исследовательницы и защитницы бобров, посвятившей почти 50 лет их исследованиям.

А еще 7 апреля Международный день памяти о геноциде в Руанде. Дата выбрана потому, что именно в этот день 1994 года начался масштабный геноцид — систематическое истребление этнической группы тутси и умеренных представителей другой группы Хута властью экстремистов. Всего около 100 дней было убито более 800 000-1 млн человек. Генеральная ассамблея ООН приняла решение об установлении в этот день 2003 года, чтобы мир совместно задумался над памятью о жертвах, осудил преступления геноцида и способствовал предотвращению подобных трагедий в будущем.

7 апреля День действий против сексуального насилия. Выпадает на первый вторник апреля. Главная цель — заставить общество говорить о сексуальном насилии, развенчать стигму, заставляющую жертв молчать и подчеркнуть важность поддержки пострадавших. Это не просто день размышлений — организуются акции, флешмобы, образовательные кампании, публичные выступления и мероприятия, поддерживающие и вдохновляющие активные действия против сексуального насилия.