Какой завтра, 7 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 7 августа, День профессионального спикера. Верующие чтят Успение праведной Анны. До Нового года осталось 146 дней.

7 августа 2023 года – понедельник. 530-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 августа, церковный праздник

7 августа в церковном календаре – Успение праведной Анны. Она была матерью Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа. Дважды в год Церковь вспоминает праведную Анну в дни Зачатия и Успения. В народе дни называют просто "Летняя Анна" и "Зимняя Анна".

Праведная Анна была застенчивой, богобоязненной женщиной, родилась в семье первосвященника Аарона. Своего мужа Иоакима очень любила и уважала. Хотя они были состоятельными людьми, но жили бедно. Они постоянно молились, ходили в храм и помогали нуждающимся. К сожалению, у их семьи не было детей, а среди евреев это тогда считалось проклятием.

Как-то праведной Анне явился архангел Гавриил, возвестивший, что вскоре у нее родится дочь. Через девять месяцев чудо действительно свершилось и пара назвала дочь Марией. Когда Марии было три года по завещанию, ее отдали в храм на служение.

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется в этот день чинить одежду или обувь.

Не ругайтесь, иначе можете навлечь на себя беду.

Запрещается оставлять ребенка одного в комнате.

Народные приметы и традиции на 7 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром прохладно — ждите холодной зимы, которая придет рано;

муравьи начали резко увеличивать муравейники – зимой будет морозно;

погода до обеда указывает погоду до конца декабря;

тепло и ясно – зимой не будет много снега;

аисты начали собираться в стаи – зима придет рано и будет холодной.

7 августа аисты начали собираться в стаи – зима придет рано и будет холодной / Фото: Pexels

Наши предки называли 7 августа Летняя Анна или Анна Зимовказница. По погоде в этот день предсказывали, какой будет зима. Утро уже становилось заметно холоднее, что напоминало о приходе осени.

Погода на 7 августа

Завтра, 7 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно, лишь к вечеру небо прояснится, ночью и днем будет идти мелкий дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясное небо, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +25 днем и +22 ночью. Во Львове +20 днем и +13 ночью. В Харькове +36 днем и +26 ночью. В Одессе +28 днем и +23 ночью.

Памятные даты 7 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 августа:

1888 год – находят первую жертву Джека-Потрошителя;

1932 год — в СССР принимают "Закон о пяти колосьях", уже к 1 января 1933 года осуждено на срок более 10 лет 54 645 человек, расстреляно 2110;

1942 год – на островах Гуадалканал, Тулаги, Гавуту-Танамбого в архипелаге Соломоновы острова высаживаются союзные войска и начинается шестимесячная Гуадалканальская кампания;

1960 год — Кот-д'Ивуар провозглашает независимость от Франции;

1964 год — в США принимают Тонкинскую резолюцию, позволившую расширить участие США в войне во Вьетнаме;

1968 год — в Лондоне украинские эмигранты забрасывают камнями посольство Советского Союза;

1970 год – проводят первый компьютерный шахматный турнир;

1993 год – часть Букингемского дворца открывают для туристов;

1998 год — террористические атаки против посольств США в Кении и Танзании, в результате которых погибли 258 человек;

2000 год – японцы изобретают водородный электромобиль;

2008 год – начинается русско-грузинская война;

2016 год — начало "стрельбы на севере Крыма" — инсценированная спецпровокация российских спецслужб с целью имитации "нападения диверсантов ГУР МО Украины" якобы заброшенных из материковой Украины в Крым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 августа

Какие завтра именины: Александр, Макар, Анна, Ираида.

Талисманом человека, рожденного 7 августа является лазурит. Камень с глубоким синим цветом, считавшимся символом богов и богачей. Издавна считалось, что лазурит помогает человеку стать сильнее, добрее и вообще лучше. А еще его называли камнем дружбы.

В этот день родились:

1819 год – украинский писатель, общественный деятель, фольклорист, этнограф, переводчик, редактор и издатель Пантелеймон Кулиш;

1966 год — основатель Википедии Джимми Уэйлс;

1982 год – многократная олимпийская чемпионка по плаванию, геройка Украины Яна Клочкова.

Какой завтра день в Украине и мире

7 августа в Украине и мире празднуют День профессионального спикера / Фото: Pexels

7 августа в Украине и мире празднуют День профессионального спикера. Праздник был введен с целью объединить людей, которые выходят на сцену и не боятся говорить на какую-либо тему, учат, распространяют информацию. У некоторых людей слова "публичное выступление" могут вызвать учащенное сердцебиение. Согласно статистике, 20-25% американцев боятся выступать перед большой аудиторией. А психиатры сходятся во мнении, что 95% людей испытывают страх публичных выступлений.

День профессионального спикера – это профессиональный праздник. Поэтому нужно поздравить тех, кто не боится выступать на сцене и заработает на жизнь громким словом.