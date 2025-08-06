Какой праздник 7 августа 2025 года / © ТСН

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7 августа 2025 года — четверг. 1261-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 7 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного мученика Дометия. Дометий родился в Персии в языческой семье и воспитывался в традициях зороастризма. Однако еще в молодости он начал искать истинную веру, и, узнав о христианском учении, принял крещение. После этого он покинул родную землю и поселился в Сирии.

Дометий поступил в один из монастырей близ Нисибии, где стал монахом. Проявлял чрезвычайное смирение, смирение и ревность к Богу. Впоследствии он поселился в пещере недалеко от города, ведя аскетическую жизнь в молитве, посте и одиночестве.

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Бог даровал ему дар чудотворения и изгнания бесов, и многие язычники обращались ко Христу благодаря его молитвам и примеру святости. Во времена преследовавшего христиан императора Юлиана Отступника (361–363) святой Дометий был схвачен, когда находился в пещере со своими учениками. Плохи забили его камнями вместе с двумя учениками, потому что он не отрекся от Христа и не вышел из пещеры, зная, что его ждет смерть.

Что нельзя делать 7 августа

Запрещается купаться в открытых водоемах — после Дометия вода “прячется” — она становится холодной и “тянет” ко дну.

Нельзя ссориться, злословить — важно сохранять внутреннее спокойствие и мир.

Не следует устраивать громкие гуляния, веселье — это день чествования святого мученика.

Народные приметы и традиции на 7 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день — до сухой осени и мягкой зимы;

утром 7 августа дождь — осенью будет много грибов, но и затяжных дождей;

утром над землей стелется густой туман — к теплому и продолжительному бабьему лету;

лягушки громко квакают — ждите длинную и теплую осень;

сильный, порывистый ветер в этот день указывает на раннюю зиму.

7 августа лягушки громко квакают — ждите на долгую и теплую осень / © unsplash.com

В народе 7 августа называлось Дометий Грядочник. Потому что в этот период обычно уже завершались полевые работы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 августа

Какие завтра именины: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Алексей, Петр.

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Талисманом человека, рожденного 7 августа, является лазурит. Камень небесно-синего оттенка, который издавна считался символом счастья и добрых перемен. Ему приписывали способность дарить душевное равновесие, гармонизировать эмоции и наполнять человека внутренним спокойствием.

В этот день родились:

1901 год — Юлия Солнцева, киноактриса и кинорежиссер, в 1927-1956 сорежиссер фильмов Александра Довженко;

1975 год — Шарлиз Терон, американская киноактриса, продюсер, благотворительница и активистка южноафриканского происхождения;

1982 год — Яна Клочкова, украинская пловчина, многократная олимпийская чемпионка по плаванию, герой Украины.

Памятные даты 7 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 августа:

1888 год — обнаруживают первую жертву лондонского серийного убийцы, который впоследствии войдет в историю как Джек-Потрошитель;

1920 год — в Варшаве подписывают договор между Украинской Народной Республикой и Кубанской Народной Республикой о взаимном признании суверенитета и сотрудничестве в освободительной борьбе;

1932 год — в СССР принимают пресловутый “Закон о пяти колосьях”, согласно которому к началу 1933 года более 54 тысяч человек были осуждены на длительные сроки заключения, а более 2 тысяч - казнены;

1942 год — союзные войска высаживаются на островах Гуадалканал, Тулаги и Гавуту-Танамбого (архипелаг Соломоновы острова), что становится началом шестимесячной Гуадалканальской кампании;

1960 год — Кот-д’Ивуар провозглашает независимость от французских колониальных властей;

1964 год — Конгресс США принимает Тонкинскую резолюцию, которая открывает путь к масштабному вмешательству Соединенных Штатов в войну во Вьетнаме;

1968 год — в Лондоне украинская эмиграция организует акцию протеста, забросав камнями посольство СССР в ответ на политику репрессий;

1970 год — происходит первый в истории компьютерный шахматный турнир;

1993 год — часть Букингемского дворца впервые открывают для посетителей;

1998 год — в результате террористических нападений на посольства США в Кении и Танзании погибают 258 человек, а еще более 5 тысяч — ранены;

2000 год — японские инженеры создают первый водородный электромобиль;

2008 год — начинается российско-грузинская война, которая становится первым открытым вооруженным вторжением России в постсоветское пространство;

2016 год — начинается так называемая “стрельба на севере Крыма” — спецоперация российских спецслужб, инсценированная под видом украинской диверсии. События стали поводом к срочному рассмотрению в Совете Безопасности ООН 11 августа по инициативе Украины.

Какой завтра праздник в Украине и мире

7 августа в Украине и мире празднуют День профессионального спикера / © unsplash.com

7 августа в Украине и мире празднуют День профессионального спикера. Это международный неофициальный праздник, который чествует людей, выступающих публично как профессия или призвание: мотивационных спикеров, бизнес-тренеров, ораторов, коучей, преподавателей и экспертов по коммуникациям. Интересно: в старой Греции искусство красноречия числилось основой для политической карьеры. В современном мире спикеры могут охватывать миллионные аудитории через YouTube, TikTok или TED. У самых успешных профессиональных спикеров есть собственные бренды, книги, программы трансформации.