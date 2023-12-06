Какой завтра, 7 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 7 декабря, Всемирный день украинского платка. Верующие чтят память святителя Амвросия Медиоланского. До Нового года осталось 24 дня.
7 декабря 2023 года — четверг. 652-й день войны в Украине.
Какой завтра, 7 декабря, церковный праздник
7 декабря в церковном календаре – день памяти святителя Амвросия Медиоланского. Родился он в городе Тревир (или Трир по другим источникам) 340 года в достаточно зажиточной семье. Он стал первым латинским святителем в церкви, хотя его воспитала семья христиан. В юности получил неплохое образование ритора, имел резиденцию в Милане и был руководителем нескольких провинций. В 352 году умирает отец Амвросия, после чего поселяется в Риме и там продолжает обучение.
После смерти местного епископа в городе возникает спор между представителями арианства и христианства. Амвросий становится епископом, и этот выбор утвердил даже сам император Валентиниан. За доброту и благочестие он получил от Господа совет творить чудеса. Умер в 397 году.
Что нельзя делать 7 декабря
- Нельзя злословить, ругаться, думать об отрицательном.
- Женщинам запрещалось тяжело работать, в частности, шить, вязать.
- Девушкам не стоит расчесывать волосы и мыть голову.
Народные приметы и традиции на 7 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: идет мокрый снег — ждите дождливого лета;
- солнце как в тумане — к метели;
- солнце скрылось за облаками — будет снегопад;
- легкий и сухой снег — ждите засуху летом.
Издавна считалось, чем красивее наряд наденет девушка в этот день, тем быстрее она выйдет замуж. Женщины обычно хозяйничали в доме, а мужчины начинали резать свиней, гусей и уток на праздники.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 декабря
Какие завтра именины: Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел.
Талисманом человека, рожденного 7 декабря, является цитрин. Свое название камень получил благодаря лимонно-желтому украшению. Издавна цитрин использовали в качестве оберега. Считали его символом солнечного света.
В этот день родились:
- 1888 год – украинский писатель, издатель, редактор, композитор, художник Левко (Лев) Лепкий;
- 1950 год – украинский художник и иконописец Виталий Садовский;
- 1986 год – офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2022, посмертно) Александр Капичун.
Памятные даты 7 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 7 декабря:
- 1678 год — Луи Геннепин первым из европейцев видит Ниагарский водопад;
- 1732 год — в Лондоне открывается театр Ковент-Гарден, домашняя сцена Лондонского королевского балета и Лондонской королевской оперы;
- 1941 год — японская авиация уничтожает американскую морскую базу Перл-Гарбор;
- 1972 год — отправляется 11-я и последняя в программе "Аполлон" пилотируемая людьми миссия на Луну;
- 1982 год — в Форт-Ворте (Техас) впервые в мире применяют казнь смертельной инъекцией;
- 1988 год — землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушает города Спитак и Ленинакан, погибает около 25 тысяч человек;
- 2009 год — в США выходит The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS;
- 2017 год — курс Bitcoin достигает своего исторического максимума в 17,7 тыс. дол.
Погода на 7 декабря
Завтра, 7 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове днем ненадолго небо станет ясным, но в общем пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, вечером возможен дождь со снегом.
Температура воздуха в Киеве — -3 днем и -5 ночью. Во Львове — 0 днем и -3 ночью. В Харькове — -1 день и -4 ночью. В Одессе — +2 днем и -1 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
7 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день украинского платка. Издавна платок считался настоящим оберегом среди нашего народа. Поэтому активистки решили провести такой праздник для возрождения украинских традиций и донесения исторических фактов об этом предмете гардероба украинок. Первые платки, которые носили в Украине, имели белый цвет. А цветные пришли к нам из Турции.
Также 7 декабря День местного самоуправления в Украине. Благодаря местному самоуправлению граждане нашей страны могут самостоятельно решать вопросы местного значения. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1990 г. был принят Закон о местном самоуправлении. Сам же праздник был создан в 2000 году по указу президента Украины.
А еще 7 декабря Международный день гражданской авиации. Впервые праздник отпраздновали в рамках 50-летия подписания Конвенции о международной гражданской авиации 1994 года. Официальным оно стало с 1996 года. С начала 2000-х гражданская авиация переживает стремительное развитие, ведь количество пассажиров увеличивается.