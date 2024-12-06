Какой завтра, 7 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

7 декабря 2024 года — суббота. 1018-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

7 декабря в церковном календаре – день памяти святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского. Он являлся известным духовным лидером и богословом в IV веке. Он родился в Риме в 340 году и был сыном префекта. Амвросий получил хорошее образование и занимал высокие посты в римской администрации, но позже пошел на службу в церковь. Он стал епископом Медиолянским (современный Милан) в 374 году. Амвросий был известен своей твердой верой, моральными принципами и защитой церковной автономии. Он боролся против арианства, которое было очень распространено тогда, и сыграл важную роль в укреплении ортодоксального христианства. Амвросий также был известен своими проповедями и литературными произведениями, среди которых наиболее известны "Правила святого Амвросия", которые повлияли на развитие канонического права. Он умер в 397 году и был канонизирован как святой.

Что нельзя делать 7 декабря

Не следует думать о негативе, ругаться, ссориться.

Девушкам запрещается расчесывать волосы или мыть голову.

Женщинам не следует шить или вязать.

Народные приметы и традиции на 7 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сухой и лёгкий снег — к засухе летом;

солнце прячется за облака — ждите снегопада;

мокрый снег — лето будет дождливым;

солнце в дымке — придет метель.

7 декабря мокрый снег — лето будет дождливым. / Фото: Unsplash

В старину девушки пытались в этот день одевать свои самые нарядные платья. Считалось, что тогда она точно скоро выйдет замуж.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 декабря

Какие завтра именины: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 7 декабря, является цитрин. Камень символизирует богатство и радость. Издавна цитрин считали магическим оберегом, спасающим от негативных мыслей и ужасов.

В этот день родились:

1888 год — украинский писатель, издатель, редактор, композитор, художник Левко (Лев) Лепкий;

1950 год — украинский художник и иконописец Виталий Садовский;

1986 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (2022, посмертно) Александр Капичун.

Памятные даты 7 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 декабря:

1678 год — Луи Эннепен первым из европейцев видит Ниагарский водопад;

1732 год — в Лондоне открывается театр Ковент-Гарден, домашняя сцена Лондонского королевского балета и Лондонской королевской оперы;

1941 год — японская авиация уничтожает американскую морскую базу Перл-Гарбор;

1972 год — отправляется 11-я и последняя в программе "Аполлон" пилотируемая людьми миссия на Луну;

1982 год — в Форт-Уорте (Техас) впервые в мире применяют смертная казнь инъекцией;

1988 год — землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушает города Спитак и Ленинакан, погибает около 25 тысяч человек;

1991 год — ликвидирован СССР;

2023 год — Николас Мадуро заявляет о присоединении к Венесуэле региона Гайана-Эссекибо, что составляет почти 60% территории соседней Гайаны.

Погода на 7 декабря

Завтра, 7 декабря, в Киеве облачно, в течение всего дня мелкий дождь, который станет сильнее к вечеру. Во Львове пасмурно, ночью возможен дождь, позже без осадков. В Харькове облачно, ночью без существенных осадков. В Одессе пасмурно, весь день сильный дождь, который к вечеру ослабеет.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +3 день и 0 ночью. В Харькове — +1 день и 0 ночью. В Одессе — +10 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 декабря празднуют Всемирный день украинского платка / Фото: Фото из открытых источников

7 декабря в Украине празднуют День местного самоуправления. Этот праздник был установлен указом Президента Украины 2000 г., чтобы подчеркнуть важность местного самоуправления для развития демократических процессов в стране. Местное самоуправление является важной составляющей системы государственного управления в Украине. Это право граждан на управление делами на местном уровне через избранные власти, такие как сельские, поселковые, городские советы, а также местные государственные администрации.

Также 7 декабря Международный день гражданской авиации. Этот праздник был установлен Организацией Объединенных Наций (ООН) 1996 г., чтобы подчеркнуть важность гражданской авиации для развития мировой экономики и международного сотрудничества. Дата для этого праздника была выбрана неслучайно. Именно 7 декабря 1944 г. была подписана Конвенция о международной гражданской авиации (так называемая Чикагская конвенция), которая положила основу для создания Международной организации гражданской авиации (ИКАО). ИКАО является специализированным учреждением ООН, занимающимся координацией и развитием международной авиации, стандартизируя правила безопасности, обслуживания, инфраструктуру и другие аспекты.

А еще 7 декабря Всемирный день фетбайка. Праздник выпадает на первую субботу декабря. Этот праздник был начат в 2012 году, чтобы подчеркнуть популярность и разнообразие фетбайков — велосипедов со сверхширокими колесами, позволяющими ездить по разнообразным, в том числе сложным, условиям, таким как снег, песок или гравий. Фетбайк стал популярным благодаря своим большим шинам, позволяющим сохранять устойчивость на мягких или нестабильных поверхностях. Такие велосипеды особенно актуальны для катания по снегу в зимнее время, но их можно использовать также на других сложных рельефах – например, на песчаных пляжах или горных трассах.

7 декабря празднуют Всемирный день украинского платка. Этот день был основан в 2019 году по инициативе общественной организации "Украинский платок" и поддержки многочисленных активисток и деятельниц культуры. Цель праздника – популяризировать украинский платок как символ национальной культуры, сохранить традиции и привлечь внимание к важности этнических элементов в современной жизни.

Также 7 декабря Ханука. Это еврейский праздник, отмечаемый в честь победы еврейского народа над сирийскими греками 165 года до н.э. и очищение и посвящение Храма в Иерусалиме. Праздник длится восемь дней и приходится на период с 25 числа месяца Кислев по еврейскому календарю (обычно это конец ноября или декабрь по григорианскому календарю).