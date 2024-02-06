Какой завтра, 7 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 7 февраля, Всемирный день чтения вслух. Верующие чтят память преподобного Луки Элландского. До Нового года осталось 328 дней.

7 февраля 2024 года – среда. 714 день войны в Украине.

Какой завтра, 7 февраля, церковный праздник

7 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Луки Элландского. Византийский святой, основавший монастырь Осиос-Лукас в 845 году. Родился в Кастории в 896 году. Родители назвали его Стефаном. Жил он в семье бедных земледельцев-переселенцев и потому много работал в поле. Еще в юношеском возрасте решил посвятить свою жизнь Богу. Он тайно пошел с монахами, как-то вошедшими в город, и поселился на Афоне. 946 поселился в Стирисе, где построил келью. Потом к нему стали приходить люди и просить о помощи и благословении.

Что нельзя делать 7 февраля

Женщинам запрещается носить платья зеленого цвета.

Не разрешается заключать браки, они будут несчастливы.

Не стоит идти в магазин за покупками.

Народные приметы и традиции на 7 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: тепло пришло с севера – ждите солнечную и теплую погоду летом;

после полудня поднялся ветер – будет большой урожай яровых;

услышать, как гремит гром – сена будет мало;

солнце на закате красного цвета — к холодному лету;

облака синего цвета – будет теплая погода.

7 февраля солнце на закате красного цвета — к холодному лету / Фото: Pexels

В народе этот день назывался "Евровидение". Было принято печь пироги с луком и угощать ими бедных. Несколько пирогов обязательно выносили за порог для "покойников".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 февраля

Какие завтра именины: Лука, Петр, Георгий, Егор, Юрий.

Талисманом человека, рожденного 7 февраля, является агат. С давних времен этот полудрагоценный камень был очень популярен. Верили, что агат положительно влияет на самочувствие человека, который его носит.

В этот день родились:

1932 год — украинский биолог, бывший ректор Черновицкого национального университета Степан Костышин;

1946 год — бразильский кинорежиссер украинского происхождения, лауреат "Оскара" Гектор Бабенко;

1963 год — американская астронавтка украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер.

Памятные даты 7 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 февраля:

457 год — Лев I Макелла становится византийским императором;

1483 год — известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме у Эхуариуса Зильбера издает книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года" (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), которая является первой известной печатной книгой украинского автора;

1497 год — поклонники Джироламо Савонаролы сжигают во Флоренции тысячи светских, "греховных" книг, предметов искусства и тому подобное;

1807 год — битва под Пройсиш-Эйлау в войне четвертой коалиции;

1831 год — польский Сейм утверждает красно-белый флаг как национальный;

1889 год — американец Герман Голлерит получает патент на первую электрическую вычислительную машину;

1906 год — сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал беды;

1942 год — на территории современной Баня-Луки хорватские усташи убивают более 2300 сербов, преимущественно женщин, детей, пожилых;

1968 год — песня группы Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band получает премию "Грэмми";

1991 год — временная ИРА обстреливает из минометов резиденцию премьер-министра Великобритании;

1992 год — Республика Бенин признает независимость Украины;

2009 год — лесные пожары в штате Виктория приводят к худшему стихийному бедствию в истории Австралии;

2010 год — проходит второй тур президентских выборов в Украине, на которых победил Виктор Янукович;

2016 год — Северная Корея запускает в космос Кванмьонсон-4, нарушая многочисленные договоры ООН;

2018 год — разгром и уничтожение передовых отрядов российских Сил Специального Назначения ("ПВК Вагнера") под Дайр-эз-Заур американскими войсками в Сирии в ночь на 8 февраля.

Погода на 7 февраля

Завтра, 7 февраля, в Киеве облачно, ночью и утром небольшой дождь, днем осадки прекратятся, но вечером снова начнутся. Во Львове пасмурно, с утра и до вечера сильный дождь. В Харькове облачно, утром небольшой дождь, который днем усилится, а вечером сменится мелкий снег. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +7 днем и +2 ночью. Во Львове — +9 днем и +6 ночью. В Харькове — +7 днем и -2 ночью. В Одессе — +13 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день чтения вслух / Фото: Pexels

7 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день чтения вслух. Событие было начато в 2010 году по инициативе международного образовательного проекта "LitWorld". Это глобальное движение за грамотность, которое помогает подчеркнуть, насколько важно чтение вслух. Событие имеет целью привлечь людей, а особенно молодое поколение, к чтению книг.

Также 7 февраля День рождения огнетушителя. Первый огнетушитель запатентовал именно в этот день 1863 года в США, в штате Вирджиния. Тогда он походил на обычную бутылку, но со временем изменился и стал основным первичным средством для тушения пожара.