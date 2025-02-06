Какой завтра, 7 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

7 февраля 2025 года – пятница. 1080-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

7 февраля в церковном календаре – день памяти святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского. Он жил в IV веке в Мелитополе в Малой Азии. Был сыном диакона Христодула. С раннего возраста Партений отмечался даром творения чудес и исцеления больных. Вскоре его рукоположили в священники, а позже он стал епископом города Лампсака. Святой Партений известен многочисленными чудесами, среди которых самым большим было воскресение мертвого юноши, которого во время строительства церкви переехала телега, загруженная каменными плитами. Он скончался в 360 году. Его мощи казались источником исцеления для многих немощных.

Что нельзя делать 7 февраля

Не стоит заключать брак – он будет несчастлив.

Нельзя идти в магазин за покупками.

Женщинам лучше не носить одежду зеленого цвета.

Народные приметы и традиции на 7 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: облака имеют синий цвет — к теплой погоде;

на закате солнце красного цвета — лето будет прохладным;

ветрено после полудня — к богатому урожаю яровых;

с севера пришло тепло — летом будет тепло и солнечно.

7 февраля на закате солнце красного цвета — лето будет прохладным. / Фото: Unsplash

Этот день в народе считался "поминальным", поэтому заключать браки запрещалось. Жгли специальные пироги с луком, которыми угощали родных. Несколько пирогов обязательно выносили за порог для "покойников".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 февраля

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Петр.

Талисманом человека, рожденного 7 февраля, является агат. Давно верили, если положить этот камень под подушку, то ночью увидите красивый сон. А еще агат делает мужчин более привлекательными в глазах женщин.

В этот день родились:

1804 год – украинский историк, этнограф, писатель, фольклорист, композитор Николай Маркевич;

1932 год – украинский биолог, бывший ректор Черновицкого национального университета Степан Костышин;

1963 год – американская астронавтка украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер.

Памятные даты 7 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 февраля:

457 год — Лев I Макелла становится византийским императором;

1483 год — известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме у Эхуариуса Зильбера издает книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года";

1497 год — поклонники Джироламо Савонаролы сжигают во Флоренции тысячи светских, "греховных" книг, предметов искусства и тому подобное;

1831 год — польский Сейм утверждает красно-белый флаг как национальный;

1889 год — американец Герман Голлерит получает патент на первую электрическую вычислительную машину;

1906 год — сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал беды;

1942 год — на территории современной Баня-Луки хорватские усташи убивают более 2300 сербов, преимущественно женщин, детей, пожилых;

1968 год — песня группы Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band получает премию "Грэмми";

1991 год — временная ИРА обстреливает из минометов резиденцию премьер-министра Великобритании Даунинг-стрит, 10;

1992 год — 12 государств-членов Европейских сообществ подписывают Маастрихтский договор, основное соглашение Европейского Союза;

2009 год — лесные пожары в штате Виктория приводят к худшему стихийному бедствию в истории Австралии, погибает 173 человека;

2010 год — проходит второй тур президентских выборов в Украине, на которых побеждает Виктор Янукович;

2016 год — Северная Корея запускает в космос Кванмьонсон-4, нарушая многочисленные договоры ООН;

2018 год — разгром и уничтожение передовых отрядов российских Сил Специального Назначения ("ПВК Вагнера") под Дайр-эз-Заур американскими войсками в Сирии в ночь на 8 февраля.

Погода на 7 февраля

Завтра, 7 февраля, в Киеве будет облачно, утром возможен снег, который закончится ближе к середине дня. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — -2 днем и -2 ночью. Во Львове — +1 день и -5 ночью. В Харькове — -3 днем и -5 ночью. В Одессе — 0 днем и -2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 февраля День рождения огнетушителя / Фото: pixabay.com

7 февраля в Украине и мире празднуют День периодической таблицы. Это система, упорядочивающая химические элементы по их свойствам и атомным номерам. Она стала фундаментом современной химии и позволила не только объяснить свойства известных элементов, но предсказать существование еще неоткрытых.

Также 7 февраля День рождения огнетушителя. Именно в этот день 1863 года Алассандеер Росс получил патент на первый современный огнетушитель. Хотя попытки создать устройства для тушения пожаров предпринимались еще в XVIII веке, именно патент Росса заложил основу для современных моделей. Его огнетушитель состоял из металлического баллона, заполненного водой и сжатым воздухом или углекислым газом. Первые огнетушители содержали соляную кислоту и соду, что создавало химическую реакцию для выброса жидкости. Современные огнетушители делятся на порошковые, углекислотные, пенные и водные в зависимости от типа пожара. В некоторых странах в этот день проводятся учебные мероприятия по пожарной безопасности.

А еще 7 февраля День работы голышом. Выпадает на первую пятницу февраля. Это неформальное событие появилось благодаря американской писательнице и бизнес-консультантке Лизе Кэннон в 2010 году. Это своеобразный праздник для людей, работающих дома. Его идея – почувствовать свободу и комфорт, работая без одежды, если это возможно и уместно.