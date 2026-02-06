Какой праздник 7 февраля 2026 года / © ТСН

7 февраля 2026 года — суббота. 1444-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

7 февраля верующие празднуют День памяти святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского / © unsplash.com

Завтра, 7 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Он жил в IV веке и прославился как подвижник чистоты, смирения и милосердия. С юных лет он отличался глубокой верой и даром исцеления, который получил за особую ревность в молитве. Став епископом города Лампсак (в Малой Азии), Парфений без устали искоренял язычество, обращал людей в христианство и помогал бедным и больным. В церковной традиции его чтят как великого чудотворца и покровителя в болезнях.

7 февраля в Украине и мире празднуют День рождения огнетушителя / © pexels.com

7 февраля в Украине и мире празднуют День рождения огнетушителя. Именно в начале XIX века появился первый прототип современного огнетушителя. Его создание связывают с английским изобретателем Джорджем Мэнби, предложившим портативное устройство для тушения пожаров на ранней стадии. Этот день напоминает, что огнетушитель не просто предмет интерьера или формальность, а реальный инструмент спасения жизни, имущества и окружающей среды.

7 февраля День числа e / © pexels.com

Также 7 февраля День числа e. Число e ≈ 2,71828 — одна из важнейших математических констант. Оно лежит в основе натуральных логарифмов, описывает экспоненциальный рост и убыль и широко используется в математике, физике, экономике, биологии, статистике.

7 февраля День периодической таблицы / © pexels.com

А еще 7 февраля День периодической таблицы. Именно 7 февраля 1869 г. Дмитрий Менделеев завершил работу над периодической таблицей химических элементов, упорядочив их по свойствам и предусмотрев существование еще неоткрытых элементов. Периодическая таблица стала универсальным «языком химии»: она объясняет строение вещества, взаимосвязи между элементами и лежит в основе медицины, фармацевтики, материаловедения, энергетики и многих современных технологий.