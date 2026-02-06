- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой завтра, 7 февраля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 7 февраля, День рождения огнетушителя. Верующие чтят память святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. До Нового года осталось 328 дней.
7 февраля 2026 года — суббота. 1444-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 7 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Он жил в IV веке и прославился как подвижник чистоты, смирения и милосердия. С юных лет он отличался глубокой верой и даром исцеления, который получил за особую ревность в молитве. Став епископом города Лампсак (в Малой Азии), Парфений без устали искоренял язычество, обращал людей в христианство и помогал бедным и больным. В церковной традиции его чтят как великого чудотворца и покровителя в болезнях.
7 февраля в Украине и мире празднуют День рождения огнетушителя. Именно в начале XIX века появился первый прототип современного огнетушителя. Его создание связывают с английским изобретателем Джорджем Мэнби, предложившим портативное устройство для тушения пожаров на ранней стадии. Этот день напоминает, что огнетушитель не просто предмет интерьера или формальность, а реальный инструмент спасения жизни, имущества и окружающей среды.
Также 7 февраля День числа e. Число e ≈ 2,71828 — одна из важнейших математических констант. Оно лежит в основе натуральных логарифмов, описывает экспоненциальный рост и убыль и широко используется в математике, физике, экономике, биологии, статистике.
А еще 7 февраля День периодической таблицы. Именно 7 февраля 1869 г. Дмитрий Менделеев завершил работу над периодической таблицей химических элементов, упорядочив их по свойствам и предусмотрев существование еще неоткрытых элементов. Периодическая таблица стала универсальным «языком химии»: она объясняет строение вещества, взаимосвязи между элементами и лежит в основе медицины, фармацевтики, материаловедения, энергетики и многих современных технологий.