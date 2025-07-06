Какой праздник 7 июля 2025 года / © ТСН

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7 июля 2025 года — понедельник. 1230-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 7 июля, верующие празднуют день памяти преподобных Фомы и Акакия. Преподобный Тома был великим сподвижником, хотя о его жизни сохранилось мало сведений. Он жил в суровом посте и постоянной молитве. Некоторые источники указывают, что Тома был монахом-аскетом и жил на святой горе Афон.

Преподобный Акакий был послушником, жившим в XV веке на горе Афон. Его учителем был строг и даже жесток старец. Акакий терпел унижение и тяжелый труд, а также издевательство и голод, однако сохранил ласковый дух.

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Что нельзя делать 7 июля

Не следует осуждать и ссориться — ваши злые слова вернутся сторицей.

Нельзя пить алкогольные напитки — этот день лучше посвятить молитве.

Запрещается физически работать, особенно в поле или в огороде.

Народные приметы и традиции на 7 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и солнечный день — ждите щедрое лето и большой урожай;

облачно или идет дождь — будет дождливый август и грибная осень;

звездное небо — к неустойчивой погоде в июле;

утром много росы на траве — к влажному лету;

утром долго поет жаворонок — ждите ясную погоду днем;

вечером много комаров — дни будут засушливыми и жаркими.

7 июля утром долго поет жаворонок — ждите ясной погоды днем / © Pixabay

В народе 7 июля носило название Томов день. В старину благочестивые крестьяне могли связывать этот день с призывом к терпению, смирению и повиновению, подражая Акакии, ставшему символом послушного терпения.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 июля

Какие завтра именины: Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья.

Талисманом человека, рожденного 7 июля является топаз. Минерал, используемый еще с давних времен. Он символ выдержки и внутренней силы. Считается, что топаз оказывает человеку душевное спокойствие.

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В этот день родились:

1927 год — Григорий Гавриленко, украинский художник, график, мастер книжной иллюстрации;

1981 год — Макс Левин, украинский фотокорреспондент, документальный фотограф;

1984 год — Алексей Гончарук, украинский политик, юрист, 17-й премьер-министр Украины.

Памятные даты 7 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 июля:

1438 год — король Франции Карл VII издает Прагматическую санкцию, закрепляющую главенство светской власти монарха над духовной властью Папы Римского;

1572 год — со смертью Сигизмунда II Августа прекращает существование мужское продолжение династии Ягеллонов, правившей Польшей и Великим княжеством Литовским с 1386 года;

1659 год — под Конотопом объединенное войско украинцев, поляков и крымских татар под руководством гетмана Ивана Выговского наносит сокрушительное поражение московской армии;

1664 год — начинается тринадцатинедельная осада городка Ставище, которую осуществляют войска киевского воеводы Стефана Чарнецкого;

1709 год — шведский король Карл XII получил ранение в ногу во время боевой вылазки вблизи Полтавы;

1881 год — в римском “Журнале для детей” впервые публикуют сказку о деревянном мальчике — Пиноккио;

1915 год — в османском городе Трабзон вспыхивает жестокий погром армянского населения;

1923 год — в Праге начинает деятельность Украинский педагогический институт имени Михаила Драгоманова;

1940 год — во Львове открывается Литературно-мемориальный музей Ивана Франко;

1954 год — в Мемфисе на местной радиоволне впервые звучит песня Элвиса Пресли “That’s All Right (Mama)”;

1963 год — на территории Казахской ССР происходит Иссыкский сель — один из самых масштабных и разрушительных селевых потоков в советской истории;

1967 год — легендарная группа The Beatles презентует в Великобритании свой знаковый сингл “All You Need Is Love”;

1977 год — в США впервые испытывают нейтронную бомбу;

1978 год — официально провозглашают независимость Соломоновых Островов;

1987 год — в Чернобыле начинается судебный процесс над тремя должностными лицами ЧАЭС, которых обвинили в причастности к аварии 1986 года;

1989 год — в Симферополе видит свет первая газета на крымскотатарском языке “Къырым” (“Qırım”);

1990 год — в Риме проходит первый совместный концерт трех знаменитых теноров — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса;

2005 год — серия терактов в лондонском метро и автобусах встряхивает Великобританию, унеся десятки жизней;

2009 год — происходит захоронение Майкла Джексона, которого мир чествует как “короля поп-музыки”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

7 июля в Украине и мире празднуют Международный день мира и любви / © unsplash.com

7 июля в Украине и мире празднуют Международный день мира и любви. Праздник был начат в 2001 году после смерти Джорджа Гаррисона. Он был известен своей духовностью, философией ненасилия и пацифизмом. День был создан, чтобы вдохновить людей на безусловную любовь и добрые поступки, напомнить, что даже один человек может изменить мир вокруг себя к лучшему.

Также 7 июля Всемирный день прощения. Праздник призван напомнить о важности прощения, которое является ключом к эмоциональному, духовному и психологическому исцелению. Инициатором его создания стала организация The Christian Embassy of Christ Ambassadors (CECA) в США.

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А еще 7 июля День работника природно-заповедной зоны в Украине. Профессиональный праздник был введен указом президента Украины Виктора Ющенко от 18 августа 2009 года № 629/2009, “О Дне работника природно-заповедного дела”. Цель его установления состоит в том, чтобы подчеркнуть вклад работников природно-заповедной зоны в сохранение и воспроизводство биоразнообразия.

7 июля празднуют Всемирный день шоколада. Идея создать праздник, посвященный шоколаду, появилась еще в 1990-х годах и очень быстро набрала популярность. Этот день является поводом насладиться шоколадом в его видах. А еще праздник подчеркивает важность продукта, имеющего многовековую историю.