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Какой завтра, 7 июля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 7 июля, Международный день мира и любви. Верующие чтят память преподобных Фомы и Акакия. До Нового года осталось 177 дней.
7 июля 2025 года — понедельник. 1230-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 7 июля, верующие празднуют день памяти преподобных Фомы и Акакия. Преподобный Тома был великим сподвижником, хотя о его жизни сохранилось мало сведений. Он жил в суровом посте и постоянной молитве. Некоторые источники указывают, что Тома был монахом-аскетом и жил на святой горе Афон.
Преподобный Акакий был послушником, жившим в XV веке на горе Афон. Его учителем был строг и даже жесток старец. Акакий терпел унижение и тяжелый труд, а также издевательство и голод, однако сохранил ласковый дух.
Что нельзя делать 7 июля
Не следует осуждать и ссориться — ваши злые слова вернутся сторицей.
Нельзя пить алкогольные напитки — этот день лучше посвятить молитве.
Запрещается физически работать, особенно в поле или в огороде.
Народные приметы и традиции на 7 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
теплый и солнечный день — ждите щедрое лето и большой урожай;
облачно или идет дождь — будет дождливый август и грибная осень;
звездное небо — к неустойчивой погоде в июле;
утром много росы на траве — к влажному лету;
утром долго поет жаворонок — ждите ясную погоду днем;
вечером много комаров — дни будут засушливыми и жаркими.
В народе 7 июля носило название Томов день. В старину благочестивые крестьяне могли связывать этот день с призывом к терпению, смирению и повиновению, подражая Акакии, ставшему символом послушного терпения.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 июля
Какие завтра именины: Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья.
Талисманом человека, рожденного 7 июля является топаз. Минерал, используемый еще с давних времен. Он символ выдержки и внутренней силы. Считается, что топаз оказывает человеку душевное спокойствие.
В этот день родились:
1927 год — Григорий Гавриленко, украинский художник, график, мастер книжной иллюстрации;
1981 год — Макс Левин, украинский фотокорреспондент, документальный фотограф;
1984 год — Алексей Гончарук, украинский политик, юрист, 17-й премьер-министр Украины.
Памятные даты 7 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 7 июля:
1438 год — король Франции Карл VII издает Прагматическую санкцию, закрепляющую главенство светской власти монарха над духовной властью Папы Римского;
1572 год — со смертью Сигизмунда II Августа прекращает существование мужское продолжение династии Ягеллонов, правившей Польшей и Великим княжеством Литовским с 1386 года;
1659 год — под Конотопом объединенное войско украинцев, поляков и крымских татар под руководством гетмана Ивана Выговского наносит сокрушительное поражение московской армии;
1664 год — начинается тринадцатинедельная осада городка Ставище, которую осуществляют войска киевского воеводы Стефана Чарнецкого;
1709 год — шведский король Карл XII получил ранение в ногу во время боевой вылазки вблизи Полтавы;
1881 год — в римском “Журнале для детей” впервые публикуют сказку о деревянном мальчике — Пиноккио;
1915 год — в османском городе Трабзон вспыхивает жестокий погром армянского населения;
1923 год — в Праге начинает деятельность Украинский педагогический институт имени Михаила Драгоманова;
1940 год — во Львове открывается Литературно-мемориальный музей Ивана Франко;
1954 год — в Мемфисе на местной радиоволне впервые звучит песня Элвиса Пресли “That’s All Right (Mama)”;
1963 год — на территории Казахской ССР происходит Иссыкский сель — один из самых масштабных и разрушительных селевых потоков в советской истории;
1967 год — легендарная группа The Beatles презентует в Великобритании свой знаковый сингл “All You Need Is Love”;
1977 год — в США впервые испытывают нейтронную бомбу;
1978 год — официально провозглашают независимость Соломоновых Островов;
1987 год — в Чернобыле начинается судебный процесс над тремя должностными лицами ЧАЭС, которых обвинили в причастности к аварии 1986 года;
1989 год — в Симферополе видит свет первая газета на крымскотатарском языке “Къырым” (“Qırım”);
1990 год — в Риме проходит первый совместный концерт трех знаменитых теноров — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса;
2005 год — серия терактов в лондонском метро и автобусах встряхивает Великобританию, унеся десятки жизней;
2009 год — происходит захоронение Майкла Джексона, которого мир чествует как “короля поп-музыки”.
Какой завтра праздник в Украине и мире
7 июля в Украине и мире празднуют Международный день мира и любви. Праздник был начат в 2001 году после смерти Джорджа Гаррисона. Он был известен своей духовностью, философией ненасилия и пацифизмом. День был создан, чтобы вдохновить людей на безусловную любовь и добрые поступки, напомнить, что даже один человек может изменить мир вокруг себя к лучшему.
Также 7 июля Всемирный день прощения. Праздник призван напомнить о важности прощения, которое является ключом к эмоциональному, духовному и психологическому исцелению. Инициатором его создания стала организация The Christian Embassy of Christ Ambassadors (CECA) в США.
А еще 7 июля День работника природно-заповедной зоны в Украине. Профессиональный праздник был введен указом президента Украины Виктора Ющенко от 18 августа 2009 года № 629/2009, “О Дне работника природно-заповедного дела”. Цель его установления состоит в том, чтобы подчеркнуть вклад работников природно-заповедной зоны в сохранение и воспроизводство биоразнообразия.
7 июля празднуют Всемирный день шоколада. Идея создать праздник, посвященный шоколаду, появилась еще в 1990-х годах и очень быстро набрала популярность. Этот день является поводом насладиться шоколадом в его видах. А еще праздник подчеркивает важность продукта, имеющего многовековую историю.