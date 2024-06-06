Какой завтра, 7 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 7 июня, Всемирный день заботы. Верующие чтят память святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. До Нового года осталось 207 дней.

7 июня 2024 года – пятница. 835-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

7 июня в церковном календаре – день памяти святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. Святой Теодот, епископ Анкирского, жил в городе Анкире в Галатии во времена императора Диоклетиана. Он был известен своим благочестием и христианской верой. По одним источникам, Теодот был епископом, а по другим – простым христианином. Его жизнь была полна испытаний и мученичества через веру. Он стал символом стойкости и преданности христианским ценностям.

Что нельзя делать 7 июня

Лучше никому не признаваться в любви.

Запрещается носить вещи из серебра.

Нельзя рассказывать другим о своих планах.

Народные приметы и традиции на 7 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вечером громко квакают лягушки – будет хорошая погода;

пчелы сидят на стенках улья до жары;

темнеют солнечные лучи – ждите сильной грозы;

пауки за ночь сильно расширили паутину — день будет ясным и теплым;

тихо стало в лесу до грозы;

ясная погода, но голуби ищут укрытие – начнутся осадки.

7 июня пауки за ночь сильно расширили паутину — день будет ясным и теплым. / Фото: Unsplash

Наши предки считали, что сон, который приснился в ночь на 7 июня, пуст. То есть, он не несет ничего важного для человека, его можно не запоминать.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 июня

Какие завтра именины: Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария.

Талисманом человека, рожденного 7 июня, является тигровый глаз. Издавна этот камень был излюбленным амулетом магов. Также считалось, что тигровый глаз помогает отразить негатив в сторону того излучающего его человека.

В этот день родились:

1925 год – украинский диссидент Иван Кандыба;

1926 год – украинский художник-график Анатолий Базилевич;

1978 год — украинский легкоатлет, бронзовый призер чемпионата мира 1999 в метании молота Владислав Пискунов.

Памятные даты 7 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 июня:

1099 год — войска крестоносцев во время их первого похода начинают осаду Иерусалима;

1498 год — Колумб отправляется в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открывает современный остров Гаити;

1775 год — Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты Америки;

1903 год — в Берлине французский ученый Кюри объявляет об открытии нового химического элемента — полония, названного в честь родины его жены-польки Марии Склодовской-Кюри;

1905 год — японские войска берут Сахалин;

1919 год — в Нью-Йорке впервые проводят письменные тесты для получения водительского удостоверения;

1919 год — начинается Чортковская офензива УГА;

1920 год — правительство Украинской Народной Республики переезжает из Винницы в Жмеринку;

1929 год — согласно Латеранским соглашениям, в центре Рима образуют суверенное государство Ватикан;

1939 год — Третий Рейх заключает пакты о ненападении с Латвией и Эстонией;

1945 год — всем немцам в зонах оккупации союзников приказывают смотреть фильмы о преступлениях нацистов в Бухенвальде;

1963 год — проходит теледебют группы "Роллинг Стоунз";

1967 год — Израиль берет под свой контроль Стену плача в Иерусалиме;

1991 год — Верховная Рада Украины принимает решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.

Погода на 7 июня

Завтра, 7 июня, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, днем дождь с грозой, который закончится к вечеру. В Харькове пасмурное утро сменится погожим днем, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +18 ночью. Во Львове — +22 днем и +15 ночью. В Харькове — +27 днем и +18 ночью. В Одессе — +28 днем и +21 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день заботы / Фото: Unsplash

7 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день заботы. Эта глобальная инициатива направлена на популяризацию доброты, сострадания и сострадания к другим. Всемирный день заботы призывает людей проявлять простые поступки доброты по отношению к окружающим.

Независимо от того, это помощь пожилому соседу с продуктами или волонтерство в местной благотворительной организации, этот день напоминает нам всем о важности проявлять любовь и поддержку нуждающимся.

Целью Всемирного дня заботы является не только распространение доброты в наших общинах, но и вдохновить людей заботиться о своей повседневной жизни.

Также 7 июня Международный день специалистов в сфере снабжения. Это день, когда признается и отмечается настойчивость и преданность профессионалов в сфере снабжения во всем мире. Цепи поставок играют критическую роль во многих отраслях, включая розничную торговлю, производство, здравоохранение, логистику и электронную коммерцию. Они обеспечивают, чтобы продукты безопасно и эффективно доставлялись из разных уголков мира в нашу дверь.

А еще 7 июня Международный день осведомленности о синдроме Туретта. Этот день предназначен для того, чтобы привлечь внимание к синдрому Туретта, неврологическому расстройству, характеризующемуся непроизвольными движениями и вокализацией, известными как тики. Эти тики иногда могут быть разрушительными или вызывать страдания у человека.

7 июня Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Цель этой цели – привлечь внимание к помощи в предотвращении, выявлении и управлении продовольственными рисками, а также к содействию продовольственной безопасности, здоровью людей, экономическому благополучию, сельскому хозяйству, доступу к рынкам, туризму и устойчивому развитию.

Также 7 июня День краудфандинга. Этот день приурочен к коллективному финансированию проектов, известному как краудфандинг. Это способ привлечения средств, когда многие добровольно вкладывают свои деньги через Интернет, чтобы поддержать какой-то проект или организацию. Цель сбора средств может быть разной: от реализации продукта (например, создания книги, диска, фильма) до благотворительных акций.

А еще 7 июня Европейский день зубных техников. Этот праздник был начат по инициативе Европейской федерации стоматологов-ортопедов (FEPPD), которая была основана в 1953 году. Целью этого дня является повышение престижа профессии зубной техники, популяризация современных стоматологических технологий и услуг, а также разъяснение роли зубных техников в стоматологической отрасли.