Какой праздник 7 июня 2026 года / © ТСН

Реклама

7 июня 2026 года — воскресенье. 1564 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

7 июня верующие празднуют День памяти святого священномученика Теодота, епископа Анкирского / © pexels.com

Завтра, 7 июня, верующие празднуют День памяти святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. Он был епископом города Анкира (современная Анкара) в IV веке. Он жил во времена жестоких гонений на христиан в правление императора Диоклетиана. Святой Теодот мужественно исповедовал христианскую веру, поддерживал преследуемых христиан и помогал семьям мучеников. За свою преданность Христу он был арестован, подвергся тяжким пыткам, но не отрекся от веры. Около 303 года его казнили из-за укрепления мечом.

7 июня в Украине празднуют День работников местной промышленности / © pexels.com

7 июня в Украине празднуют День работников местной промышленности. Праздник был установлен указом Президента Украины в 2002 году. Его каждый год празднуют в первое воскресенье июня. Местная промышленность включает предприятия, занимающиеся производством одежды, обуви, мебели, строительных материалов, сувенирной продукции и других товаров, необходимых для удовлетворения потребностей общин. Отрасль играет немаловажную роль в развитии региональной экономики, создании рабочих мест и наполнении местных бюджетов.

Реклама

7 июня День работников водного хозяйства / © pexels.com

Также 7 июня День работников водного хозяйства. Выпадает на первое воскресенье июня. Праздник установлен указом Президента Украины в 2003 году. Работники водного хозяйства заботятся о управлении реками, водохранилищами и каналами, осуществляют мелиорацию земель, контролируют состояние водных объектов, предотвращают подтопления и засухи, а также заботятся о защите населения от вредного действия вод.

7 июня День мелиоратора в Украине / © pexels.com

А еще 7 июня День мелиоратора в Украине. Выпадает на первое воскресенье июня. Мелиорация (от латинского melioratio — «улучшение») охватывает комплекс мер по орошению засушливых земель, осушению чрезмерно увлажненных территорий, борьбе с засолением почв, подтоплениям, эрозией и другими природными проблемами.

7 июня празднуют Всемирный день заботы / © pexels.com

7 июня празднуют Всемирный день заботы. Праздник не является официальным днем, установленным ООН, но получил распространение как общественная инициатива, связанная с движениями поддержки пациентов, семей и наблюдателей. Идея дня состоит в том, чтобы подчеркнуть важность людей, заботящихся о других: медицинских работниках, социальных работниках, волонтерах, а также родственниках, осуществляющих уход за больными или пожилыми людьми. Одной из популяризирующих этот день организаций является CaringBridge.

7 июня Международный день людей, переживших рак / © pexels.com

Также 7 июня Международный день людей, переживших рак. Его традиционно отмечают в первое воскресенье июня во многих странах. Инициатива возникла в США в конце XX века и со временем получила международное распространение. Этот день посвящен не только самим людям, пережившим рак, но и их семьям, врачам, волонтерам и всем, кто был рядом в процессе лечения и восстановления. Его главная цель — показать, что жизнь после диагноза возможна, а поддержка и ранняя диагностика играют решающую роль.

Реклама

7 июня Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля / © pexels.com

А еще 7 июня Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля. Болезнь Вернейля — длительный воспалительный процесс, поражающий потовые железы и волосяные фолликулы, чаще всего в участках подмышек, паху, ягодиц. Болезнь проявляется болезненными узлами, абсцессами и рубцеванием кожи, имеет рецидивирующий характер и существенно влияет на качество жизни.

7 июня празднуют Всемирный день безопасности пищевых продуктов / © pexels.com

7 июня празднуют Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Его инициировали две ключевые международные организации — FAO и World Health Organization. Официально его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2018 году. Главная цель этого дня — напомнить, что пищевые продукты должны быть безопасными на всех этапах: от производства, хранения и транспортировки до приготовления и потребления. Опасная пища может содержать бактерии, вирусы, токсины или химические загрязнения, вызывающие пищевые отравления и серьезные заболевания.

7 июня Международный день осведомленности о синдроме Туретта / © pexels.com

Также 7 июня Международный день осведомленности о синдроме Туретта. Это состояние, характеризующееся неконтролируемыми двигательными и звуковыми тиками. Они могут варьироваться по интенсивности и часто усиливаются под влиянием стресса или эмоционального напряжения. Цель этого дня — разрушить стереотипы и стигму, до сих пор окружающие синдром Туретта, а также объяснить, что люди с этим диагнозом могут жить полноценной жизнью, учиться, работать и реализовывать себя в обществе.

7 июня Международный день специалистов в сфере снабжения / © pexels.com

А еще 7 июня Международный день специалистов в сфере снабжения. Этот праздник объединяет специалистов, работающих в закупках, планировании, транспортировке, складской логистике и управлении снабженческими сетями. Именно они отвечают за то, чтобы товары и ресурсы вовремя попадали от производителя к потребителю — от продуктов в магазине до комплектующих в промышленности.

Реклама

Новости партнеров