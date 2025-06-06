Какой праздник 7 июня 2025 года / © ТСН

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7 июня 2025 года — суббота. 1200-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 7 июня, верующие празднуют день памяти святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. Он был епископом в городе Анкира (сегодня Анкара, Турция), когда христиан жестоко преследовали во время правления императора Диоклетиана. Теодот проявлял большую отвагу, ведь помогал преследуемым христианам.

Однажды он был арестован. Во время допроса он признался, что верит во Христа и отказался поклониться языческим идолам. Его подвергли жестоким пыткам и наконец усекли мечом. Случилось это в 303 году. Его мощи похоронил его ученик святой Пануфрий, позже написавший о жизни своего учителя.

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Что нельзя делать 7 июня

Без острой необходимости лучше не отправляться в дальний путь — он будет неудачным или даже опасным.

Не следует ссориться, ругаться — вам все вернется сторицей.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом — это неблагоприятный для этого день.

Народные приметы и традиции на 7 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

облачно к дождливому лету;

идут дожди — жатва будет влажной;

спокойная и ясная погода — ждите хорошего урожая;

сильный ветер указывает, что скоро похолодает;

утром туман — лето будет теплым, но влажным.

7 июня идут дожди — жатва будет влажной / © unsplash.com

В народе 7 июня называлось Теодот Страж. Наши предки верили, что святой мученик Теодот Анкирский был как страж, оберегающий души и хлеб.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 июня

Какие завтра именины: Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна.

Талисманом человека, рожденного 7 июня является тигровый глаз. С древних времен этот камень ценили колдуны и мистики как один из сильнейших оберегов. Верили, что тигровый глаз способен возвращать злые намерения назад — к тому, кто их послал, как зеркало, отражающее темную энергию в ее источник.

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В этот день родились:

1925 год — Иван Кандыба, украинский диссидент;

1926 год — Анатолий Базилевич, украинский художник-график;

1978 год — Владислав Пискунов, украинский легкоатлет, бронзовый призер чемпионата мира 1999 г. в метании молота.

Памятные даты 7 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 июня:

1099 год — В рамках Первого крестового похода христианские войска начинают осаду священного города Иерусалима, стремясь вернуть его под контроль христианства;

1498 год — Христофор Колумб отправляется в свою третью экспедицию в Новый Свет, во время которой ему суждено было открыть территорию современного Гаити;

1775 год — Соединенные Колонии официально заявляли об изменении своего названия, провозгласив себя Соединенными Штатами Америки;

1903 год — В столице Германии, Берлине, французский ученый Пьер Кюри объявляет об открытии химического элемента полония, названного в честь Польши — родины его жены, выдающейся ученой Марии Склодовской-Кюри;

1919 год — В Нью-Йорке впервые в истории было введено письменное тестирование для получения водительских прав;

1919 год — Воины Украинской Галицкой Армии предпринимают Чортковскую офензиву — отчаянную военную попытку переломить ход украинско-польской войны;

1920 год — Правительство Украинской Народной Республики осуществляет переезд из Винницы в Жмеринку, продолжая работу в условиях политической нестабильности и военной угрозы;

1929 год — Согласно Латеранским соглашениям между Италией и Святым Престолом, в центре Рима официально образуют независимое государство — Ватикан;

1939 год — Нацистская Германия подписывает договоры о ненападении с Латвией и Эстонией, укрепляя свое влияние в регионе накануне Второй мировой войны;

1945 год — Все граждане Германии в зонах союзнической оккупации были обязаны пересмотреть документальные фильмы, разоблачающие ужасы и преступления нацизма, в частности в концлагере Бухенвальд;

1963 год — происходит первое появление легендарной британской группы The Rolling Stones на телевидении — начало их звездного пути в истории рок-музыки;

1967 год — В ходе Шестидневной войны Израиль приобретает контроль над Стеной Плача в Иерусалиме — священным местом иудаизма, которое находилось в руках Иордании с 1948 года.

Какой завтра праздник в Украине и мире

7 июня в Украине и мире празднуют Международный день паркура / © unsplash.com

7 июня в Украине и мире празднуют Международный день паркура. Хотя это и неофициальный, однако довольно распространенный праздник, посвященный философии и искусству движения. Паркур считается искусством рационального и эффективного преодоления препятствий в городской и природной среде. Возник он во Франции в конце XX века благодаря Давиду Беллю и его единомышленникам.

Также 7 июня Международный день настольных игр. Сначала этот праздник приходился на начало апреля, но его перенесли. Начали праздник 2013 года по инициативе Вила Витона, американского актера, блогера и фаната настольных игр. Идея очень быстро приобрела широкую популярность.

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А еще 7 июня Всемирный день заботы. Идея создания такого праздника возникла в 2022 году, а инициатором выступила американская некоммерческая организация CaringBridge. В 1997 году ее создала Сона Меринг, чтобы поддержать семьи, которые проходят через сложные медицинские испытания.

7 июня празднуют Международный день специалистов в сфере снабжения. Это широкая категория специалистов, отвечающих за перемещение продуктов от производителя к потребителю. Праздник был начат в 2022 году по инициативе компании E2open, являющейся ведущим поставщиком программное обеспечение для управления цепями снабжения.

Также 7 июня Международный день осведомленности о синдроме Туретта. День направлен на повышение осведомленности о синдроме Туретта, который является неврологическим расстройством, характеризующимся непроизвольными движениями и звуками (тиками).

А еще 7 июня Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 2018, чтобы повысить осведомленность о важности безопасного питания для экономического благополучия и здоровья людей.

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