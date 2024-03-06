Какой завтра, 7 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 7 марта, Всемирный день книги. Верующие чтят память великомученика Феодора Тирона, священномучеников, в Херсонесе епископов: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других. До Нового года осталось 299 дней.

7 марта 2024 года — четверг. 743-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 марта, церковный праздник

7 марта в церковном календаре – день памяти великомученика Феодора Тирона, священномучеников, в Херсонесе епископов: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других. Они проповедовали на территории Северного Причерноморья от Дуная до Днепра, а также на территории автономной республики Крым.

Епископа Василия схватили и выгнали за пределы города язычники, населявшие эти земли. Он пошел в горы, где поселился в монастыре, где молился и просил Господа простить неверным их деяния. Тогда Бог послал чудо. Заболел и умер однажды сын одного из знатных жителей Херсонеса. Он пришел во сне к своему отцу и сказал, что только Василий своими молитвами может воскресить его.

Родители на следующий день пошли в пещеру и попросили епископа Василия о помощи. Он ответил, что сам грешен, а потому не может воскресить, но Господь может, если уверуют в Него. Василий долго молился, освятил воду и окропил ею покойника. Тот встал и пошел в город, будто просто спал. К сожалению, в 309 году епископа Василия забили насмерть язычники в другом поселении.

Что нельзя делать 7 марта

Нельзя забывать о своем прошлом и о предках.

Не стоит выяснять отношения, ссориться и злословить.

Запрещено сконцентрироваться на негативе.

Народные приметы и традиции на 7 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: к ночи температура упала — ждите заморозков;

на крышах все еще висят длинные сосульки — хорошо уродит лен;

лед держится и не тает — год будет неурожайным;

горизонт стал синего цвета — скоро придет тепло;

увидели зяблика — будет холодная погода, жаворонка — ждите тепло.

7 марта увидели зяблику — будет холодная погода / Фото: Pexels

Издавна считали, что с этого дня начинается смена сезонов, выражающаяся обильной оттепелью, ручейками талого снега. С крыш часто падают целые куски льда или снега, на них в народе говорили: "тяжкие грехи падают на землю". Чтобы избежать искушений в этот день просили прощения за все совершившие грехи.

Именины: как назвать родившегося 7 марта ребенка

Какие завтра именины: Эмиль, Павел, Нил, Николай, Нестор, Лаврентий, Емельян, Евгений, Василий, Оксана, Надежда, Матрена, Мария, Ксения, Екатерина, Екатерина, Евдокия, Антонина, Анна.

Талисманом человека, рожденного 7 марта, является сапфир. Драгоценный камень, который был известен древним жителям Юго-Восточной Азии. Сапфир издавна считался камнем небес, поэтому люди верили, что он наделен безграничной космической энергией. Его носили, чтобы обрести мудрость, чистоту, духовность.

В этот день родились:

1856 год – украинский живописец, график, фольклорист и этнограф Порфирий Мартынович.

1932 год – украинский кинорежиссер и художник-аниматор Владимир Дахно.

Памятные даты 7 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 марта:

321 год — по указу римского императора Константина воскресенье становится днем ​​отдыха от труда;

1573 год — Иван Федорович основывает во Львове первую типографию;

1573 год — Венеция уступает Османской империи Кипром;

1788 год — Большой киотский пожар в Японии, самый большой в истории Киото;

1799 год — Наполеон овладевает Яффой во время Египетского похода;

1866 год — в Японии заключают союз Сацумы и Тессю с целью свержения сёгуната Эдо;

1876 ​​год — 29-летний американский изобретатель Александер Грэм Белл получает патент на телефон;

1900 год – с борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse поступает первое в истории беспроводное сообщение на берег;

1933 год — в американском городе Атлантик-Сити Чарльз Дарроу придумывает популярную и ныне игру "Монополия";

1936 год — в нарушение действующих мирных договоров Третий Рейх реоккупирует Рейнскую область;

1941 год — для поддержки греческой армии в боевых действиях против Италии премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль направляет в Грецию 58 тысяч британских и австралийских военных;

1957 год — первый полет среднемагистрального пассажирского самолета Ан-10;

1987 год — победив по очкам в 12-раундовом поединке Джеймса Смита, "железный" Майк Тайсон становится чемпионом по версии WBA;

1992 год — играют первые матчи первого футбольного чемпионата Украины;

1992 год — после свержения президента Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси объявляют о создании нового органа власти, Государственного совета, главой которого становится бывший глава Компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе;

1994 год — Верховный суд США принимает решение, согласно которому пародии на оригинальные работы не являются нарушениями авторских прав и не требуют получения лицензий или разрешений от владельцев таких прав;

2010 год — проходит 82-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2009 год в театре Кодак в Лос-Анджелесе.

Погода на 7 марта

Завтра, 7 марта, в Киеве облачно, лишь к вечеру небо очистится, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове небо будет покрыто облаками в течение всего дня, осадков не ожидается. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +7 днем ​​и +1 ночью. Во Львове — +4 день и 0 ночью. В Харькове — +3 днем ​​и -1 ночью. В Одессе — +8 днем ​​и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день книги / Фото: Pexels

7 марта в Украине и мире отмечают Всемирный день книги. Глобальный праздник литературы и чтения. Хотя международный Всемирный день книги выпадает на конец апреля, многие страны для празднования выбрали именно в первый четверг марта, например, Великобритания, Ирландия и т.д. Это было сделано для того, чтобы избежать столкновения с Пасхальными праздниками и объединить больше людей для чтения книг. Всемирный день книги – важное событие, которое помогает сплотить людей вокруг книг, почтить авторов и подчеркнуть значимость литературы в нашей жизни.

Также 7 марта День энергии растений. Важный и актуальный праздник, который был начат по инициативе компании по продаже растительной продукции Alpro. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь как можно больше людей к употреблению овощей, фруктов и зелени. Ученые уверяют, что правильная комбинация из растительных и животных продуктов делает наше питание полноценным и правильным. Так, например, если к любимому десерту добавить немного ягод, то он станет не таким вредным.

А еще 7 марта празднуют День рождения телефонного аппарата. Именно в этот день 1876 американский изобретатель Александер Грэм Белл получил патент на это устройство. Хотя настоящим изобретателем телефона считается итальянец Антонио Меуччи, ведь именно он изобрел механизм преобразования вибрации звука в электрические импульсы, но он не захотел оформлять патент на изделие. Интересно, что Белл не смог испытать на себе свой аппарат, ведь и он, и его жена были поносящими.

7 марта День быть услышанным. Нестандартный праздник, основанный по инициативе Шеннона Чери в 2004 году. Этот день имеет целью привлечь внимание к малому бизнесу, поэтому каждый начинающий предприниматель может в этот день поделиться с людьми своим бизнес-планом или идеей, чтобы понять, чем можно заинтересовать общество.