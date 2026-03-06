Какой праздник 7 марта 2026 года / © ТСН

7 марта 2026 года — суббота. 1472-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

7 марта верующие празднуют День памяти святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других / © pexels.com

Завтра, 7 марта, верующие празднуют День памяти святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других. Василий был одним из первых епископов Херсонеса. Ревно обращал язычников в христианство, за что подвергся преследованиям и был убит. Ефрем продолжил его миссию, укреплял общину во времена гонений и пострадал за веру. Капитон прибыл в Херсонес как миссионер. По преданию, чтобы засвидетельствовать истинность веры, вошел в раскаленную печь и остался невредимым, после чего многие крестились. Впоследствии и он принял мученическую смерть.

7 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день информационной архитектуры / © pexels.com

7 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день информационной архитектуры. Ежегодное глобальное празднование и профессиональное мероприятие, посвященное важной сфере информационной архитектуры — науки и искусства организации, структурирование и маркировка информации так, чтобы ее было легко найти, понять и использовать. Выпадает на первую субботу марта.

7 марта Международный день открытых данных / © pexels.com

Также 7 марта Международный день открытых данных. Ежегодное глобальное событие, посвященное распространению, популяризации и использованию открытых данных — информации, которую каждый может свободно находить, использовать и повторно применять без больших ограничений. Это мероприятие проходит ежегодно в начале марта, обычно в первую субботу или в пределах первой недели месяца.

7 марта День рождения телефонного аппарата / © pexels.com

А еще 7 марта День рождения телефонного аппарата. В этот день 1876 года американский изобретатель Alexander Graham Bell получил патент США №174465 на устройство для «телеграфной передачи голосовых и других звуков» — изобретение, ставшее прообразом современного телефона. Именно в этот день Белл официально закрепил свои права на идею устройства, которое могло передавать звук электрическим путем.

7 марта День быть услышанным / © pexels.com

7 марта День быть услышанным. Праздник призван напомнить людям о важности выражения своих мыслей, идей и чувств и того, чтобы их действительно слушали. Праздник основал бизнес-коуч и маркетинг-стратег Шеннон Чери в 2004 году. Идея заключалась в том, чтобы создать отдельный день, когда люди, особенно малый бизнес и начинающие предприниматели, могли бы поделиться своими идеями и историями, найти поддержку и быть подмеченными обществом или клиентами.