Какой завтра, 7 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 7 мая, День распространения информации о детской депрессии. Верующие чтят память мученика Акакия. До Нового года осталось 238 дней.

7 мая 2024 года — вторник. 804-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

7 мая в церковном календаре – день памяти мученика Акакия. Он родился в Каппадокии и был сотником Мартисийского полка при военачальнике Фирме. Во времена императора Максимиана Галерия (305-311) началось гонение на христиан, и когда Фирм начал допрашивать своих воинов о вере, Акакий твердо и открыто признался в христианстве. За свою непоколебимую веру Акакий был подвергнут жестоким мучениям и пыткам, но благодаря своей вере он выдержал их.

Что нельзя делать 7 мая

Нельзя ругаться и ссориться.

Не стоит ходить по траве босиком.

Запрещено злоупотреблять спиртными напитками.

Народные приметы и традиции на 7 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: увидеть стрижа или ласточку — к благоприятному дню;

вечером на небе радуга — ждите ясную погоду утром, утренняя радуга, наоборот, — к дождю;

ночью луна красного цвета — к дождю;

дождь ночью — к теплому и солнечному сентябрю.

7 мая вечером на небе радуга — ждите ясную погоду утром, утренняя радуга, наоборот, к дождю / Фото: Unsplash

В этот день было принято купать лошадей, а позже поить их особой "солнечной" водой. Такую воду выставляли утром под солнечными лучами, чтобы она "набиралась" сил до вечера.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 мая

Какие завтра именины: Семен, Антон, Михаил, Иван, Иосиф, Бернард, Василий, Людмила.

Талисманом человека, рожденного 7 мая, является жемчуг. Драгоценные камни, являющиеся неповторимым творением природы. Даже сегодня перетертый жемчуг используется в различных косметических средствах.

В этот день родились:

1711 год — шотландский философ-эмпирист, историк и экономист, деятель эпохи Просвещения Дэвид Юм;

1833 год — выдающийся немецкий композитор, пианист, дирижер Йоханнес Брамс;

1885 год — украинский биолог Николай Кащенко.

Памятные даты 7 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 мая:

1104 год — крестоносцы терпят поражение в битве под Харраном;

1253 год — из Константинополя в Каракорум отправляется французское посольство во главе с монахом-францисканцем Гийом де Рубруком;

1663 год — в центре Лондона открывается Королевский театр;

1785 год — француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые в мире пересекают Ла-Манш на воздушном шаре;

1824 год — в Вене проходит премьера Девятой симфонии Людвига ван Бетховена;

1832 год — Греция провозглашает независимость;

1861 год — штат Теннесси принимает решение об отделении от США;

1887 год — американец Томас Стивенс завершает первое кругосветное путешествие на велосипеде;

1915 год — немецкая субмарина "U-20" торпедировала английский пассажирский лайнер "Лузитания", погибает 1198 пассажиров;

1927 год — основывают бразильскую авиакомпанию VARIG – крупнейшую ныне в Латинской Америке;

1945 год — в 2 часа 41 мин в Реймсе, в штаб-квартире генерала Дуайта Эйзенхауэра подписывают акт о безусловной капитуляции Германии;

1946 год — в Токио основывают компанию "Токио цусин когьо" ("Токийская компания телесвязи"), впоследствии — "Sony";

1956 год — министр здравоохранения Великобритании отказывается начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он не уверен в его вреде;

1995 год — Национальный банк Украины выпускает монету стоимостью 200 тысяч рублей;

1996 пик — на Каннском кинофестивале проходит премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент";

2008 год — в 11.00 в Черном море происходит землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера;

2016 год — в Полтаве открывают первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе.

Погода на 7 мая

Завтра, 7 мая, в Киеве будет облачно, весь день дождь. Во Львове пасмурно, мелкий дождь. В Харькове будет облачно, возможен мелкий дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +11 ночью. Во Львове —+14 днем и +11 ночью. В Харькове — +17 днем и +12 ночью. В Одессе — +16 днем и +13 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 мая в Украине и мире День распространения информации о детской депрессии / Фото: Unsplash

7 мая в Украине и мире День распространения информации о детской депрессии. Этот день подчеркивает важность распознавания признаков депрессии у детей, поддержки и доступа к лечению для пострадавших детей, чтобы обеспечить их здоровое эмоциональное и психологическое развитие.

Также 7 мая День осведомленности о ментальном здоровье детей. Этот день основан в США при поддержке Американской психологической ассоциации и отмечается мероприятиями и информационно-просветительской деятельностью, подчеркивающими важность комплексного, культурно компетентного, семейного ухода за детьми и молодежью с потребностями психического здоровья.

А еще 7 мая День осведомленности о раке мочевого пузыря. Целью осведомленности о раке мочевого пузыря является повышение осведомленности об этом виде рака, его причинах, симптомах и методах лечения. Рак мочевого пузыря является одним из самых распространенных видов рака, и ежегодно в Соединенных Штатах диагностируется более 80 000 новых случаев.

7 мая Всемирный день сирот СПИДа. Начавшийся в 2002 году Альбиной дю Буаруров, президентом благотворительной организации FBX International. Целью этого дня является привлечение общественности к миллионам детей, один или оба родителя которых умерли от СПИДа.

Также 7 мая Всемирный день борьбы с астмой. Этот день был начат Глобальной инициативой по астме (GINA) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и преследует цель повысить осведомленность об астме, хроническом заболевании, влияющем на дыхательные пути.

А еще 7 мая Международный день планетариев. Каждый год праздник приходился на второе воскресенье марта, но с 2024 года дата изменилась на 7 мая. Это изменение связано со столетием планетария, которое будет отмечаться в 2023-2025 годах, и отмечает начало регулярной работы первого Цейсового планетария в Немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года.