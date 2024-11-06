Какой завтра, 7 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 7 ноября, Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях. Верующие чтят память святых 33 мучеников в Мелитине. До Нового года осталось 54 дня.

7 ноября 2024 года — четверг. 988-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

7 ноября в церковном календаре – день памяти святых 3 мучеников в Мелитине. Они были христианскими священниками и миссионерами, жившими в первые века нашей эры. Они были измучены за веру в Иисуса Христа во время правления римского императора Диоклетиана. Это событие произошло в городе Мелитина, находящемся в современной Турции. Мученики были вынуждены выбирать между верностью Христу и отказом от его учения. Они отказались поклоняться язычникам и богам римского пантеона, что привело к их аресту и смертной казни. Их мученические подворья стали символом веры и стойкости в вере. Эта история напоминает о тяжелом положении ранних христиан и их преданности вере, несмотря на преследование и опасность.

Что нельзя делать 7 ноября

Беременной женщине запрещается перекусывать на ходу.

Не следует бездельничать, лежать в постели весь день.

Нельзя злословить, ругаться, ругаться.

Народные приметы и традиции на 7 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гололедица — такая погода еще долго будет держаться;

идет снег, а земля влажная — ждите большой урожай ржи в следующем году;

громко кричат галки – будет снегопад;

очень сильный снег – весной будут большие наводнения.

7 ноября очень сильный снег — весной будут большие наводнения. / Фото: Unsplash

Обычно водоемы уже сковывал лед, а потому рыбаки приступали к зимней рыбалке. В древности существовало поверье, что лед, это не обычное природное явление, а дух, сковывающий воду.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 ноября

Какие завтра именины: Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 7 ноября, является турмалин. Издавна считалось, что камень устраняет все страхи. А еще турмалин дарит чувство защищенности.

В этот день родились:

1950 год — украинский художник Виталий Садовский;

1987 год — украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Галина Пундик;

1988 год — украинский теннисист Александр Долгополов.

Памятные даты 7 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 ноября:

1708 год — украинский гетман Иван Мазепа с частью своего войска соединяется с войсками шведского короля Карла XII возле села Горки;

1788 год — казаки под руководством Антона Головатого завоевывают османскую крепость Очаков;

1909 год — во Львове создают Украинский Студенческий Союз;

1918 год — начало третьего наступления большевиков на Украину;

1919 год — в Изяславе УНР и Польская Республика подписывают протокол об установлении демаркационной линии между украинскими и польскими войсками;

1920 год — по соглашению в Ялтушкове Добровольческая армия де-факто признает независимость УНР;

1928 год — в Харькове официально открывают Госпром – первый украинский и европейский небоскреб;

1940 год — В Канаде создают Комитет украинцев Канады — КУК;

1941 год — Люфтваффе топит теплоход "Армения" близ Севастополя;

1951 год — в Киеве начинает работу первый в Украинской ССР телевизионный центр;

1967 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Декларацию о ликвидации дискриминации женщин;

1990 год — разгон милицией в Киеве студентов на площади Победы и провокация против народного депутата Степана Хмары;

2000 год — Джордж Уокер Буш становится президентом США;

2009 год — британский боксер-супертяж Девид Хэй побеждает Николая Валуева и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBA.

Погода на 7 ноября

Завтра, 7 ноября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно днем, но к вечеру прояснится, осадков не предполагается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +9 днем и +3 ночью. Во Львове — +10 днем и -2 ночью. В Харькове +8 днем и +5 ночью. В Одессе — +13 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 ноября Международный день стаута / Фото: Unsplash

7 ноября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях. Выпадает на первый четверг ноября. Начат ЮНЕСКО. Цель этого дня – привлечь внимание к проблемам насилия и буллинга среди детей и молодежи в образовательных учреждениях и содействовать созданию безопасных условий обучения, где господствует уважение, поддержка и доверие. Основная тема этого дня – объединение усилий общества, педагогов, родителей и учащихся, чтобы остановить насилие, физический, вербальный и эмоциональный буллинг, а также кибербуллинг. ЮНЕСКО подчеркивает, что насилие и буллинг в школах могут иметь разрушительные последствия для эмоционального, психического и социального развития детей и подростков, влияя на их успеваемость, самооценку и долгосрочное благополучие.

Также 7 ноября Всемирный день ответственного туризма. Этот день основан с целью повышения осведомленности о важности ответственного подхода к туризму, который учитывает экологические, культурные и социальные аспекты. Инициативу положила начало Международной коалиции ответственного туризма (International Coalition of Responsible Tourism) для привлечения внимания к положительному влиянию, которое может оказать ответственный туризм как на природные, так и на культурные ресурсы.

А еще 7 ноября Международный день медицинской физики. Этот день основан Международной организацией медицинской физики (IOMP) 2013 года, чтобы повысить осведомленность о важности медицинской физики и роли медицинских физиков в современной медицине. Дата выбрана в честь дня рождения Марии Кюри, известной ученой-физике и химике, которая внесла значительный вклад в исследование радиоактивности.

7 ноября празднуют Международный день инуитов. Этот праздник был начат, чтобы почтить культуру, историю и права инуитов – коренного народа Арктического региона. Иннуиты живут на территориях Канады, Гренландии, Аляски (США) и Чукотки (Россия). День инициирован Международным советом инуитов (Inuit Circumpolar Council, ICC), являющимся международной организацией, объединяющей инуитов разных стран для защиты их прав и культурной идентичности.

Также 7 ноября Международный день африканского писателя. Он был основан Африканской ассоциацией писателей (Panafrican Writers' Association, PAWA) для чествования литературного наследия Африки и поддержки африканских авторов, способствующих развитию культуры и образования на континенте. Цель этого дня – популяризировать африканскую литературу, привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются писатели, и расширить их влияние на мировую литературную сцену.

А еще 7 ноября Международный день стаута. Выпадает на первый четверг ноября. Ему положили начало любители стаута для чествования этого особого вида пива, известного своим темным цветом, насыщенным вкусом и богатой историей. Стаут – это темное пиво, отличающееся насыщенным вкусом, нотками шоколада, кофе, жареного солода и, иногда, карамели. Исторически, стаут происходит от портера (другого типа темного пива), но со временем стал отдельным стилем. Самые известные виды стаута – это ирландский (или сухой), имперский, овсяный, молочный и шоколадный. Каждый из них имеет свой уникальный вкусовой профиль в зависимости от используемых ингредиентов и методов варки.

7 ноября празднуют Международный день проектного менеджера. Празднуется в первый четверг ноября. Этот профессиональный праздник создан, чтобы отметить важную роль проектных менеджеров в бизнесе, технологиях, строительстве, IT и многих других отраслях. Цель этого дня — подчеркнуть ценность проектного менеджмента, отметить вклад профессионалов, ведущих к успешному завершению, и повысить осведомленность о навыках и усилиях, необходимых для управления проектами.