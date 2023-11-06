Какой завтра, 7 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

7 ноября 2023 года — вторник. 622-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 ноября, церковный праздник

7 ноября в церковном календаре – день памяти святого мученика Феодота. Он вместе с 30 другими мучениками пострадал за веру в Мелитин. Феодот и его товарищи исповедовали христианство. Их схватили язычники и пытками заставляли отречься от верований. Однако ко всем угрозам христиане оставались устойчивыми. Тогда их обезглавили мечом.

Что запрещено делать в этот день

Беременным запрещалось перекусывать на ходу, потому что ребенок будет беспокоен.

Нельзя ругаться, ссориться, злословить, желать кому-то зла.

Не стоит лениться, проводить в постели целый день.

Народные приметы и традиции на 7 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: беспокойно кричат галки – на следующий день будет снегопад;

влажная земля и идет снег — в следующем году хорошо уродит рожь;

обильный снегопад — к сильному весеннему половодью;

гололедица означает, что такая погода еще долго продержится.

7 ноября обильный снегопад к сильному весеннему наводнению / Фото: Pexels

В этот день обычно на водоемах уже был лед, а потому можно было приступать к зимней рыбалке. В древности считалось, что лед не просто природное явление, а могучий дух, борющийся с духом воды. Также обязательно кормили зимних птиц. Особенно очень радовались появлению зимородка, ведь это означало, что зима наконец-то вошла в свои права.

Погода на 7 ноября

Завтра, 7 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове облачно, временами солнце будет появляться из-за облаков, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +14 днем и +10 ночью. Во Львове — +16 днем и +10 ночью. В Харькове — +16 днем и +10 ночью. В Одессе — +19 днем и +13 ночью.

Памятные даты 7 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 ноября:

1708 год — украинский гетман Иван Мазепа с частью своего войска соединяется с войсками шведского короля Карла XII возле села Горки;

1788 год — казаки под руководством Антона Головатого завоевывают османскую крепость Очаков;

1909 год — во Львове создают Украинский Студенческий Союз;

1918 год — начало третьего наступления большевиков на Украину;

1919 год — в Изяславе УНР и Польская Республика подписывают протокол об установлении демаркационной линии между украинскими и польскими войсками;

1920 год — по соглашению в Ялтушкове Добровольческая армия де-факто признает независимость УНР;

1928 год — в Харькове официально открывают Госпром – первый украинский и европейский небоскреб;

1940 год — в Канаде создают Комитет украинцев Канады – КУК;

1941 год — Люфтваффе топит теплоход "Армения" близ Севастополя, погибает более 5 тыс. человек;

1951 год — в Киеве начинает работу первый в Украинской ССР телевизионный центр;

1967 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Декларацию о ликвидации дискриминации женщин;

1990 год — разгон милицией в Киеве студентов на площади Победы и провокация против народного депутата Степана Хмары;

2000 год — Джордж Уокер Буш становится президентом США.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 ноября

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 7 ноября, является турмалин. Издавна этот камень считали целителем и очистителем. Также верили, что турмалин зеленого цвета обладает омолаживающими свойствами.

В этот день родились:

1744 год — украинский ученый-энциклопедист, один из основателей научного акушерства, фитотерапии, ботаники Нестор Амбодик-Максимович;

1902 год — украинский и американский художник-сюреалист Марго Борис (Борис Марголис);

1936 год — украинский писатель и кинематографист Николай Винграновский.

Какой завтра день в Украине и мире

7 ноября Международный день африканского писателя / Фото: Pexels

7 ноября в Украине и мире празднуют Международный день медицинской физики. Праздник был создан по инициативе Всемирной организации здравоохранения в честь дня рождения Марии Склодовской-Кюри. Ведь благодаря ее трудам радиационную терапию начали использовать для лечения онкологических заболеваний.

Также 7 ноября Международный день инуитов. Инициатором создания этого праздника стал Приполярный совет инуитов, представляющий интересы коренных народов Арктики, проживающих в Канаде, США, Гренландии и других странах мира. Первое заседание совета состоялось на Аляске в 1977 году для объединения народностей инуитов, продвижения их прав. Дату выбрали не случайно, ведь празднование совпадает с днем рождения Эбена Хопсона — политика, являвшегося представителем этнических народов Аляски в Сенате США (1959 – 1967 годы) и первым мэром Барроу.

А еще 7 ноября Международный день африканского писателя. Празднование было инициировано в 1992 г. панафриканской Ассоциацией писателей для распространения уникальной литературы Африки на других континентах. Сейчас африканских писателей часто награждают престижными премиями, четверо уже стали нобелевскими лауреатами. Среди представителей литературного сообщества даже считают, что именно Африка сегодня является континтентом, где больше людей пишет и читает литературу.