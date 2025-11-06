Какой праздник 7 ноября 2025 года / © ТСН

7 ноября 2025 года — пятница. 1352-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 7 ноября, верующие празднуют день памяти святых 33 мучеников в Мелитыне. Преследования христиан в Мелитине активизировались во время правления римского императора Диоклетиана. По преданию, 33 верующих были схвачены местными властями за отказ приносить жертву языческим богам. Несмотря на пытку, ни один из них не отрекся от Христа. Тексты преданий подают, что мучеников долго и жестоко пытали, пытаясь вынудить отказаться от веры. Им угрожали казнью, истощали голодом и холодом, но они оставались непоколебимыми. В финале все 33 были казнены, подтвердив верность Христу до самой смерти.

Что нельзя делать 7 ноября

Не стоит начинать важные дела — это так называемый «холодный переход», и все, что начнешь в этот день, будет продвигаться тяжело.

Нельзя работать допоздна — тьма 7 ноября уносит силы.

Не следует выходить из дома после заката — это время «перелома сезонов», поэтому вечер считали неблагоприятным.

Народные приметы и традиции на 7 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тепло — к мягкой зиме;

мороз в этот день — будет холодная зима;

снег 7 ноября — ждите обильных зимних снегопадов;

облачно и ветрено — к ураганной зиме;

дождь — в декабре будет много оттепелей.

7 ноября дождь — в декабре будет много оттепелей / © unsplash.com

В народе 7 ноября носило название Дедовские плачи. Традиционно в этот день вспоминали усопших родственников.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 ноября

Какие завтра именины: Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 7 ноября, является турмалин. Издавна верили, что этот камень рассеивает всякий ужас и наполняет человека глубочайшим чувством внутренней сохранности.

В этот день родились:

1950 год — Виталий Садовский, украинский художник;

1987 год — Галина Пундик, украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка;

1988 год — Александр Долгополов, украинский теннисист.

Памятные даты 7 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 ноября:

1708 год — гетман Иван Мазепа, отступая с частью своего войска, присоединился неподалеку от села Горки к армии шведского короля Карла XII;

1788 год — казацкие отряды под руководством Антона Головатого овладели османской крепостью Очаков;

1909 год — во Львове был основан Украинский студенческий союз — первую общеукраинскую студенческую организацию;

1918 год — большевистские силы начали третью масштабную военную кампанию против Украины;

1919 год — в Изяславе представители УНР и Польской Республики подписали протокол, которым определили демаркационную линию между украинскими и польскими войсками;

1920 год — в Ялтушкове Добровольческая армия фактически признала государственную самостоятельность Украинской Народной Республики;

1928 год — в Харькове торжественно открылся Госпром — первый украинский и одновременно европейский небоскреб;

1940 год — в Канаде был создан Комитет украинцев Канады (КУК), который стал одним из самых влиятельных представительных органов украинской диаспоры;

1941 год — авиация Люфтваффе потопила близ Севастополя теплоход «Армения», что привело к гибели более пяти тысяч человек;

1951 год — в Киеве начал работу первый телевизионный центр в РСФСР;

1967 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин;

1990 год — милиция силой разогнала студенческий протест на киевской площади Победы и совершила провокацию против народного депутата Степана Хмары;

2000 год — президентом Соединенных Штатов Америки стал Джордж Уокер Буш;

2009 год — британский супертяжелый Дэвид Хэй одержал победу над Николаем Валуевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

Какой завтра праздник в Украине и мире

7 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день ответственного туризма / © unsplash.com

7 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день ответственного туризма. Международная дата посвящена осознанному и устойчивому подходу к путешествиям, когда туристы и индустрия туризма действуют так, чтобы минимизировать негативное влияние на природу, культуру и общины и одновременно приносить пользу местным жителям.

Также 7 ноября Международный день медицинской физики. Современные медицинские физики принимают участие в создании искусственного интеллекта для диагностики, 3D-планирования лучевой терапии, а также в разработке новых методов визуализации организма. Праздник не только профессиональный — он подчеркивает, что технологии и наука напрямую спасают жизнь людей.

А еще 7 ноября Международный день инуитов. Эта дата была установлена Inuit Circumpolar Council (ICC) в 2006 году на их Генеральной Ассамблее в Уткиагвике (Арктика). Причина выбора даты: день рождения Eben Hopson Sr., Основателя легендарной организации ICC и важной фигуры арктического коренного населения.

7 ноября празднуют Международный день африканского писателя. Эта дата была выбрана потому, что в этот день 1989 года была основана Pan African Writers' Association (PAWA) — организация, объединяющая союзы писателей Африки и ее диаспоры. 1991 на Конференции министров образования и культуры Африки в Котону (Бенин) было принято решение сделать 7 ноября официальным днем празднования этого праздника.

Также 7 ноября Всемирный день доброжелательного отношения к юристам. Выпадает на первую пятницу ноября. Был создан, чтобы поблагодарить юристов и уменьшить негативные стереотипы.