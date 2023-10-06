Какой завтра, 7 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 7 октября, Международный день почтальона. Верующие чтят память мучеников Сергея и Вакха. До Нового года осталось 85 дней.

7 октября 2023 года — суббота. 591-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 октября, церковный праздник

7 октября в церковном календаре – день памяти мучеников Сергея и Вакха. Жили они во II веке в Римской империи и служили солдатами на службе в армии цезаря Галерия Максимиана. Занимали мужчины довольно высокие должности и даже были фаворитами цезаря, но однажды узнал, что они тайно исповедуют христианство. За это их поначалу долго подвергали пыткам. Вакх от сильных пыток погиб, а Сергея обезглавили немного позже.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя завтракать первым, сначала нужно накормить скот.

Запрещено конфликтовать, спорить и злословить.

Не рекомендуется ходить в старых вещах.

Народные приметы и традиции на 7 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: выпадет снег, значит, в начале ноября уже будет зима;

погожая и солнечная погода до тепла, которое продержится еще три недели;

мутная и бледная луна — ждите мороз и снег;

снег уже выпал, но еще не все листья облетели с деревьев – зима придет не скоро.

7 октября выпадет снег, значит, в начале ноября уже будет зима. / Фото: Pexels

По давней традиции сначала кормили скот, а потом уже шли есть сами. Считалось, что тогда ни одно животное в семье не будет болеть зимой. Существовал обряд, по которому печь разжигал самый молодой член семьи, чтобы всю зиму в доме было тепло и уют.

Погода на 7 октября

Завтра, 7 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно к вечеру, когда немного разъяснится, осадков не ожидается. В Харькове небо будет облачным, и до самого вечера без осадков. В Одессе безоблачно к вечеру, когда на небе появятся первые тучи, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +8 днем и +5 ночью. Во Львове +14 днем и +4 ночью. В Харькове +19 днем и +9 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.

Памятные даты 7 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 октября:

1253 год — коронация в Дорогичине галицко-волынского князя Даниила Романовича королевской короной, которую прислали от Папы Римского Иннокентия IV;

1571 год – битва при Лепанто;

1620 год — возле Могилева османы и татары громят войско Речи Посполитой, отступавшее после Цецорской битвы;

1806 год — в Великобритании впервые получили патент на копировальную бумагу;

1879 год – Австро-Венгерская империя заключает тайное соглашение с Германской империей – первый шаг в создании Тройственного Союза;

1903 год – в провинции Онтарио (Канада) открывают залежи серебра;

1913 год – впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начинают выполнять по новой технологической схеме – на конвейере;

1920 год – первые сто женщин приняты в Оксфордский университет;

1926 год — фашистская партия Италии провозглашена "партией государства";

1943 год — Остапа Вишню освобождают из заключения в советских лагерях;

1944 год — США, СССР, Великобритания и Китай договариваются о замене Лиги Наций Организацией Объединенных Наций;

1950 год – войска ООН вступают на территорию Северной Кореи;

1952 год – получают патент на штрих-код;

1976 год — в Китае арестовали "банду четырех" во главе с вдовой Мао Цзэдуна;

1982 год — в Нью-Йорке проходит премьера мюзикла Эндрю Уэббера и Тима Райса "Коты";

1988 год — в Риге впервые с 1940 года поднимают латвийский национальный флаг;

1990 год – в Израиле в связи с угрозами Саддама Хусейна подвергнуть страну газовой атаке начинают выдавать населению противогазы;

1992 год — Национальный Совет Азербайджана голосует против вступления республики в СНГ;

1997 год – основывают Украинскую универсальную биржу в Полтаве;

1999 год — британские ученые объявляют о возможном существовании 10-й, самой отдаленной и самой большой, планеты Солнечной системы;

2001 год – в небо поднимается первый вертолет независимой Украины – АК1-3;

2001 год – в ответ на проведенные 11 сентября теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне и после отказа движения Талибан выдать США Осаму бен Ладена, обвиненного в их организации, в 19.27 по киевскому времени американские войска начинают операцию "Возмездие".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 октября

Какие завтра именины: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.

Талисманом человека, рожденного 7 октября является агат. В Древнем Риме этот камень считали символом богини плодородия, также являвшейся покровительницей садоводства и урожая. Давно верили, что агат помогает смягчить характер человека.

В этот день родились:

1926 год – украинский фольклорист, народовед, публицист Авксентий Яковчук;

1953 год – украинский историк, журналист, ученый, общественный деятель Иван Забияка;

1957 год – украинский журналист Александр Бутко.

Какой завтра день в Украине и мире

7 октября Всемирный день хлопка / Фото: Pexels

7 октября в Украине и мире празднуют Международный день почтальона. Выпадает на первую субботу октября. Праздник был создан в честь усилий первого разносчика газет, нанятого в США для работы в музеях города Нью-Йорк. Случилось это в 1833 году. Разносчику Бларни Флаэрти в то время было всего 10 лет. Сам праздник был основан в 1969 году по решению XVI Конгресса Союза почтальонов, собравшегося в Токио.

Также 7 октября Всемирный день хлопка. Событие было создано для того, чтобы подчеркнуть значение хлопка и его положительное влияние на общество, экономику, окружающую среду. Хлопок является уникальным натуральным волокном, ведь является экологически чистым, разлагается быстрее, чем синтетические аналоги, поэтому уменьшает количество пластика в водных путях.

А еще 7 октября Международный день экономных развлечений. Это ежегодный праздник, который выпадает на первую субботу октября. Посвящен оно развлечениям, которые не требуют больших затрат, пропагандируя идею, что веселье не обязательно должно быть дорогим. Основал праздник автор книги "Скупой гедонист: как жить как королевская семья с карманной книгой крестьянина" Шел Горовиц.

7 октября празднуют Всемирный день изготовления открыток. Праздник был создан в 2006 году по инициативе издания Paper Craft. Сначала журнал ввел особое событие только для своих подписчиков, но откликнулось гораздо больше людей. Посвящено оно созданию листовок ручной работы.

Также 7 октября Всемирный день действий за достойный труд. Проходят митинги, шествия, встречи и пикеты, во время которых профлидеры пытаются всеми способами помочь реализовать принципы социальной справедливости.

А еще 7 октября Всемирный день утомленных больных. Его положили начало в 1993 году по инициативе Международной ассоциации утомленных пациентов. Стома – это специальное отверстие из кишечника, которое выводят обычно на стенку живота для отведения каловых масс. Является результатом различных недугов, поражающих кишечник.