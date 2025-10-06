Какой праздник 7 октября 2025 года / © ТСН

7 октября 2025 года — вторник. 1321-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 7 октября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Сергея и Вакха. Сергей и Вакх были знатным римским происхождением и занимали высокие военные должности при дворе императора Максимиана. Их уважали как храбрых воинов и доверенных лиц императора. Они были близкими друзьями и, несмотря на службу в языческом войске, тайно исповедовали христианство.

Их вера не оставалась незамеченной. Из-за отказа принимать участие в языческих обрядах в честь богов и императора, они вызывали подозрение. Особенно острой стала ситуация, когда оба открыто отказались принести жертву языческим идолам, признав себя христианами.

Император Максимиан, чувствуя себя преданным приближенными воинами, разгневался. Сначала он пытался уговорить их отречься от Христа лестностью и угрозами, но безрезультатно.

Как унижение, их сняли с почетных должностей, сняли военные пояса и нарядили в женскую одежду, водя по улицам города — чтобы насмехаться над их верой и былой славой. После этого обоих были отданы на жестокие пытки.

Что нельзя делать 7 октября

Не следует работать на земле — это считается неуважением к святым.

Нельзя начинать важные дела — это назовет на вас неудачи.

Запрещается отказывать в помощи нуждающимся — святой Сергий считается покровителем путешественников.

Народные приметы и традиции на 7 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тихая, теплая и ясная погода — ждите длинную, сухую и погожую осень;

листья из берез опали уже полностью — придут ранние морозы, а зима будет суровой;

утром сильный туман — до мягкой и теплой зимы;

утром морозит легкий дождь — считается, что осень будет сырой;

сильный ветер, кружится листва — зима придет рано и будет холодной;

утром роса и облачно — ждите скорой смены погоды.

7 октября листья с берез опали уже полностью — придут ранние морозы, а зима будет суровой / © unsplash.com

В народе 7 октября назывался Сергей Житник. Так называли день потому, что именно в это время приходилось завершение сбора и сушки ржи. Хозяйки перебирали зерно, готовили его к хранению, а мужчины ладили амбары и закрома. В народе говорили: “Пришел Сергей — убери жизнь в амбар”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 октября

Какие завтра именины: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Пелагея.

Талисманом человека, рожденного 7 октября, является агат. Минерал с уникальными качествами. С давних времен его считали камнем удачи и оберегом счастливой жизни.

В этот день родились:

1953 год — Иван Забияка, украинский историк, журналист, ученый, общественный деятель;

1957 год — Александр Бутко, украинский журналист;

1989 год — Бижан Шаропов, украинский биолог и биофизик, солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (2023, посмертно).

Памятные даты 7 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 октября:

Реклама

1253 год — в Дорогичине коронуют галицко-волынского князя Даниила Романовича королевской короной, присланной от Папы Римского Иннокентия IV;

1571 год — флот Священной лиги, объединение Испании, Венеции и Папского государства под командованием Дона Хуана Австрийского, разгромляет османский флот в пятичасовой битве при Лепанто;

1620 год — возле Могилева османы и крымские татары наносят поражение войску Речи Посполитой;

1806 год — в Великобритании впервые запатентуют копировальную бумагу;

1879 год — Австро-Венгерская империя заключает тайное соглашение с Германией;

1903 год — в канадской провинции Онтарио открывают месторождения серебра;

1913 год — на заводе Генри Форда в Детройте впервые в мире применяют технологию конвейера для полного производственного процесса автомобилей;

1920 год — первые сто женщин принимают в Оксфордский университет;

1926 год — Фашистская партия Италии провозглашается официальной “партией государства”;

1943 год — писателя Остапа Вишню освобождают из советских лагерей;

1944 — США, СССР, Великобритания и Китай договариваются о создании Организации Объединенных Наций на замену Лиге Наций;

1950 год — войска ООН вступают на территорию Северной Кореи;

1952 год — получают патент на штрих-код;

1976 год — в Китае арестовывают “банду четырех”, возглавляемую вдовой Мао Цзэдуна;

1982 год — в Нью-Йорке проходит премьера мюзикла “Коты” Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса;

1988 год — в Риге впервые с 1940 года поднимают латвийский национальный флаг;

1990 год — в Израиле из-за угрозы газовой атаки со стороны Саддама Хусейна начинают раздавать населению противогазы;

1992 год — Национальный Совет Азербайджана голосует против вступления республики в СНГ;

1997 год — основывают Украинскую универсальную биржу в Полтаве;

1999 год — британские астрономы объявляют о возможном существовании десятой, самой отдаленной и обширной планеты Солнечной системы;

2001 год — в небо поднимается первый вертолет независимой Украины АК1-3; полет совершает заслуженный летчик-испытатель Станислав Полуйчик;

2001 год — после терактов 11 сентября и отказа Талибана выдать Осаму бен Ладена США начинают операцию “Возмездие”, нанеся удары по позициям талибов в Афганистане;

2007 год — Доку Умаров провозглашает на территории Северного Кавказа Исламское государство “Имарат Кавказ”;

2023 год — начало масштабного вторжения движения ХАМАС в Израиль.

Какой завтра праздник в Украине и мире

7 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день хлопка / © unsplash.com

7 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день хлопка. Праздник был начат в 2019 году странами Западной Африки — Бенином, Буркина-Фасо, Чадом и Мали, известными как “хлопковая четверка”. Этот день подчеркивает значение хлопка как одного из самых важных натуральных волокон в мире. Хлопок выращивается более чем в 75 странах на пяти континентах и является основой для текстильной промышленности, обеспечивая рабочие места и поддерживая экономическую стабильность во многих странах, особенно в наименее развитых регионах.

Также 7 октября Всемирный день действий за достойный труд. Идея праздновать этот день возникла на третьем заседании генерального совета Международной организации труда в 2007 году. Целью было привлечь внимание к необходимости обеспечения достойных условий труда для всех работников, особенно в условиях экономических кризисов и растущего неравенства.

В Украине этот день приобретает особое значение, поскольку страна переживает сложные времена, связанные с войной и экономическими трудностями. Профсоюзы активно приобщаются к этому дню, организуя круглые столы, акции протеста и другие мероприятия, направленные на защиту трудовых прав и социальных гарантий для работников.

А еще 7 октября Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии. Он официально признан с 2013 года благодаря инициативе организации TNnME (Trigeminal Neuralgia and Me). Этот день направлен на повышение осведомленности об этой болезненной неврологической болезни и предоставление информации о методах ее диагностики и лечения. Согласно данным, тригеминальная невралгия встречается около 5 человек на 100 000 населения. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, но чаще диагностируется у людей старше 50 лет, причем женщины страдают от него чаще, чем мужчины.