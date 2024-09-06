Какой завтра, 7 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

7 сентября 2024 года — суббота. 927-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

7 сентября в церковном календаре – день памяти святого мученика Созонта. Он жил в IV веке в Малой Азии и был пастухом. Он известен своей верностью христианской вере и мужеством перед лицом преследований. Однажды во сне ему явился Иисус Христос и призвал его к мученической смерти. После этого Созонт отправился в город Помпеополь, где разбил золотого идола в языческом храме и раздал золото бедным. Когда язычники обнаружили исчезновение части идола, они стали преследовать христиан. Чтобы спасти невинных, Созонт признался в своем поступке. Его подвергли жестоким пыткам, но он остался непоколебимым в своей вере2. В конце концов, его сожгли заживо в 304 году.

Что нельзя делать 7 сентября

Не следует хвастаться обилием, счастьем и здоровьем.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Запрещено ссориться, злословить.

Народные приметы и традиции на 7 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на луке много шелухи до морозной зимы;

журавли летят медленно и высоко — ждите дождливую осень;

на небе мало облаков – зима будет ветреной и холодной;

шишки растут низко – до морозной ранней зимы.

7 сентября на луке много шелухи до морозной зимы / Фото: Unsplash

Наши предки в этот день готовили блюда из лука. Даже существовало поверье, что нужно съесть что-нибудь с луком, чтобы оставаться счастливым и здоровым в течение всего года.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан.

Талисманом человека, рожденного 7 сентября является горный хрусталь. Минерал, распространяющий в доме положительную энергетику. Издавна считалось, что горный хрусталь является символом тепла и солнца.

В этот день родились:

1936 год – украинская художница Татьяна Голембиевская;

1964 год – украинская художница Рыбачук Марина Васильевна;

1970 год — украинский партизан Войны на востоке Украины, Герой Украины (2017) Владимир Жемчугов.

Памятные даты 7 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 сентября:

70 год — римляне восхищают и разоряют Иерусалим;

1792 год – первая группа бывших запорожских казаков под командой полковника Саввы Белого высаживается в Тамани;

1812 год — происходит победоносное для французов Бородинская битва между войсками Наполеона и Российской Империи;

1822 год – Бразильская империя объявляет независимость от Португальского королевства;

1892 год – в США проходит первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам – в боксерских перчатках и с трехминутными раундами;

1940 год — Третий Рейх начинает бомбардировки Лондона;

1971 год — в Киеве объявляют о родстве и братании городов Киева и Киото.

Погода на 7 сентября

Завтра, 7 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +26 днем и +17 ночью. Во Львове +28 днем и +16 ночью. В Харькове +26 днем и +15 ночью. В Одессе +24 днем и +20 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 сентября отмечают Международный день чистого воздуха для голубого неба / Фото: Unsplash

7 сентября в Украине празднуют День военной разведки. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента Украины в 2022 году. Оно отмечает вклад военной разведки в защиту национальных интересов и укрепление обороноспособности государства. История военной разведки Украины начинается с 1992 года, когда было создано Управление военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. С того времени разведчики играют важную роль в обеспечении безопасности страны, в частности, во время конфликтов на востоке Украины.

Также 7 сентября День киберспорта в Украине. Этот праздник был официально признан в 2020 году, когда киберспорт получил статус официального вида спорта в Украине. Киберспорт в Украине имеет богатую историю и большое влияние на молодежь и технологическую культуру страны. Украинские команды, такие как Natus Vincere (NAVI), снискали международную славу, выигрывая престижные турниры из таких игр, как Dota 2 и CS:GO. Празднование Дня киберспорта включает в себя различные мероприятия, такие как презентации, пресс-конференции и соревнования с денежными призами. Это праздник не только для геймеров, но и для всего киберспортивного сообщества, которое поддерживает и развивает этот вид спорта в Украине.

А еще 7 сентября Международный день полицейского сотрудничества. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 году. Целью этого дня является повышение осведомленности о важной роли, которую играют национальные и международные правоохранительные органы в обеспечении глобальной безопасности. Этот день подчеркивает необходимость тесного международного сотрудничества по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и киберпреступностью. Особое внимание уделяется гендерному равенству в правоохранительных органах, ведь участие женщин в полиции имеет решающее значение для эффективной и подотчетной службы.

7 сентября празднуют Международный день чистого воздуха для голубого неба. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Целью этого дня является привлечение внимания к проблеме загрязнения и необходимости обеспечения чистого воздуха для всех. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности о влиянии загрязнения воздуха на здоровье и климат. Загрязнение воздуха является одной из основных причин респираторных заболеваний, сердечных приступов и других серьезных заболеваний. Тема празднования — "Вместе за чистый воздух", которая подчеркивает важность международного сотрудничества и инвестиций в борьбу с загрязнением воздуха.

Также 7 сентября Всемирный день полевой эпидемиологии. Этот праздник был впервые отмечен в 2021 году. Целью этого дня является повышение осведомленности о важной роли полевых эпидемиологов в защите общественного здоровья и обеспечении глобальной безопасности. Полевые эпидемиологи часто называют "детективами болезней", ведь они занимаются расследованием вспышек инфекционных заболеваний, выявлением случаев, контактов и факторов риска. Их работа охватывает разные сферы, включая здравоохранение, гигиену окружающей среды, медицину, микробиологию, вирусологию и коммуникации.

А еще 7 сентября День видов вымирающих животных. Этот праздник был начат в Австралии как Национальный день видов, находящихся под угрозой исчезновения (National Threatened Species Day), и посвящен повышению осведомленности о растениях и животных, находящихся под угрозой исчезновения.

7 сентября празднуют Всемирный день бороды. Ежегодно приходится на первую субботу сентября. Это уникальный праздник, который чествует владельцев бороды и ценящих стиль и индивидуальность, которую она символизирует. История празднования дня бороды ведет свое начало в Скандинавии, где борода ассоциировалась с силой, выносливостью и мудростью. Во время празднования проводятся разные мероприятия, такие как конкурсы на лучшую бороду, где участники демонстрируют не только длину и плотность, но и креативность в создании разнообразных причесок и узоров.

Также 7 сентября Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена. Этот день был выбран неслучайно: он символизирует количество экзонов в гене дистрофина, которых насчитывается 7912. Целью этого дня является повышение осведомленности о мышечной дистрофии Дюшена (МДД) — серьезное генетическое заболевание, характеризующееся быстрым прогрессированием мышечной слабости и потери мышц. язовой массы. Символом этого дня является красный воздушный шарик, который выпускают в небо тысячи людей в поддержку пациентов с этим заболеванием.

А еще 7 сентября Всемирный день уничтожения военной игрушки (отказ от военной игрушки). Этот праздник был начат в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Целью этого дня является привлечение внимания к потенциальному ущербу, который могут нанести военные игрушки детской психике. Детям предлагается обменять свои военные игрушки на мирные альтернативы, такие как мягкие игрушки, конструкторы, настольные игры и другие игрушки. Этот праздник также направлен на воспитание у детей любви к миру и ненасилию.

7 сентября празднуют Международный день бекона. Этот праздник посвящен одному из самых любимых продуктов в мире – бекону. Существуют разные версии происхождения этого праздника. Некоторые источники утверждают, что его начали жители города Брэдфорд в штате Массачусетс в 2000 году, в то время как другие считают, что праздник возник в 2004 году благодаря группе аспирантов Калифорнийского университета. Независимо от происхождения, этот день стал популярен среди любителей бекона по всему миру.

Также 7 сентября Международный день стервятника. Выпадает на первую субботу сентября. Этот день основан английским и южноафриканским фондами сохранения дикой природы для привлечения внимания к важной роли стервятников в окружающей среде и угроз, с которыми они сталкиваются. Стервятники выполняют важную экологическую функцию, поедая туши мертвых животных и таким образом предотвращая распространение инфекционных заболеваний. К сожалению, численность стервятников в мире значительно уменьшилась из-за человеческой деятельности, включая отравление, утрату среды и охоты. Из 23 видов стервятников, 16 считаются уязвимыми или находящимися под угрозой исчезновения.