Какой завтра, 7 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 7 сентября День военной разведки в Украине. Верующие чтят память преподобного Луки Глубокоречинского. До Нового года осталось 115 дней.

7 сентября 2023 года – среда. 561-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 сентября, церковный праздник

7 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Луки Глубокоречинского. Родился он в городе Каппадокия и в историю Церкви вошел как третий игумен обители Спаса, которая еще называлась "Глубокие реки". Все монахи в монастыре вели аскетический образ жизни и постоянно соблюдали пост, граничащий с голоданием. Также монахи каждый день распространяли среди людей Слово Божие. Особой справедливостью и благочестием среди прочих отличался Лука.

Что запрещено делать в этот день

Одалживать деньги или давать хлеб можно нажить себе неприятностей.

Нельзя девочкам дарить кукол, потому что они будут бесплодны в замужестве.

Не позволено идти свататься, потому что результат будет отрицательным.

Народные приметы и традиции на 7 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: черные тучи — будет дождь, белые облака – ждите непогоду;

журавли летят высоко и медленно — осень будет дождливая и холодная;

на хвойных деревьях шишки растут низко — скоро ударят первые морозы, а если высоко – зима будет поздней;

шишки закрываются и становятся плотными — к сильной непогоде.

7 сентября на хвойных деревьях шишки растут низко – скоро ударят первые морозы, а если высоко – зима будет поздней. / Фото: Pexels

Среди наших предков было немало интересных традиций, связанных с этим днем. В первую очередь, его считали печальным, ведь во многих регионах уже заканчивалось лето. А еще в этот день девушки и женщины чистили лук из нового урожая, вызвавшего слезы. Девушки даже заплетали овощ в косы и молились святому, чтобы получить такие же крепкие волосы, как косы из лука. Считалось, что Лука навлекает сильные слезы, чтобы девушка "наплакалась" перед вступлением в брак.

Погода на 7 сентября

Завтра, 7 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно, но осадков не ожидается. В Харькове утром облака будут закрывать небо, но во второй половине дня они исчезнут без осадков. В Одессе ясное утро, но позже небо затянется облаками, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +17 ночью. Во Львове — +24 днем и +12 ночью. В Харькове — +22 днем и +15 ночью. В Одессе — +28 днем и +19 ночью.

Памятные даты 7 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 сентября:

70 год — римляне восхищают и разоряют Иерусалим;

1792 год – первая группа бывших запорожских казаков под командой полковника Саввы Белого высаживается в Тамани;

1812 год — происходит победоносное для французов Бородинская битва между войсками Наполеона и Российской Империи;

1822 год — Бразильская империя объявляет независимость от Королевства Португалия;

1892 год — в США происходит первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам – в боксерских перчатках и с трехминутными раундами;

1940 год — Третий Рейх начинает бомбардировку Лондона;

1971 год — в Киеве было объявляют о родстве и братании городов Киева и Киото.

Именины: как назвать родившегося 7 сентября ребенка

Какие завтра именины: Варфоломей, Владимир, Епифан, Иоанн, Моисей.

Талисманом человека, рожденного 7 сентября, является горный хрусталь. Кристаллы этого камня прозрачны и напоминают сосульки. Еще в Древнем Тибете и Монголии раны прижигали с помощью солнечных лучей, пропущенных через пули из горного хрусталя. Считалось, что он помогает также снимать головные боли.

В этот день родились:

1861 год — ботаник, генетик, эволюционист, один из основателей фитоценологии; происходил от запорожских казаков Коржинский Сергей Иванович;

1964 год — украинская художница Рыбачук Марина Васильевна;

1970 год — украинский партизан Войны на востоке Украины, Герой Украины (2017) Владимир Жемчугов.

Какой завтра день в Украине и мире

7 сентября День киберспорта в Украине / Фото: Pexels

7 сентября в Украине празднуют День военной разведки. Этот профессиональный праздник имеет целью продемонстрировать общественности особое значение военной разведки. Ведь именно от нее зависит, на каком уровне будут находиться и защищаться интересы государства. В реалиях сегодняшний день этот день приобрел особое значение. Только благодаря профессиональной разведке, предоставляющей точные разведывательные данные, можно осуществлять качественные прогнозы и принимать важные решения.

Также 7 сентября День киберспорта в Украине. В нашей стране киберспорт стал привычным явлением, отличающимся большой аудиторией и сильным влиянием на молодежь. Именно 7 сентября 2020 года киберспорт в Украине был признан официальным видом спорта. История цифрового спорта началась с таких игр, как Quake, которые можно было играть через интернет или локальную сеть. Популярность подобных игр привела к созданию первой киберспортивной лиги, Cyberathlete Professional League (CPL) в США (1997 год). В Украине развитие киберспорта продвигается по инициативе Федерации киберспорта Украины.

А еще 7 сентября День основания Google. Дата создана в честь создания одной из популярнейших поисковых систем. Этот день посвящен инновационным технологиям Google и тому, как он влияет на нашу жизнь. Работа над созданием Google началась в 1996 году. Это был исследовательский проект аспирантов Стэндфордского университета Сергея Брина и Ларри Пейджа. Они разработали алгоритм под названием PageRank, который определял связи между сайтами и присваивал им значение релевантности на основе количества ссылок на другие сайты. Первоначальное название BackRub впоследствии изменили на Google. Доменное имя было зарегистрировано 15 сентября 1997 года, а саму компанию официально открыли 7 сентября 1998 года.

7 сентября День умирающих видов животных. Дату выбрали неслучайно. Именно 7 сентября 1936 г. наступила смерть последнего тасманийского тигра. Она служит напоминанием о важности сохранения уникального биоразнообразия Австралии и других континентов мира.

Также 7 сентября Международный день чистого воздуха для голубого неба. Дату объявила Генеральная ассамблея ООН с целью укрепления международного сотрудничества в области улучшения качества воздуха и уменьшения его загрязнения.

А еще 7 сентября Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена. Это довольно редкая генетическая болезнь, вызванная нехваткой белка дистрофина. Поэтому мышечные волокна слабеют, а со временем замещаются жировыми отложениями и разрушаются полностью. Заболеванием болеют только мальчики.

7 сентября Всемирный день уничтожения военной игрушки (отказ от военной игрушки). Инициатором создания отдельной даты является Всемирная организация помощи сиротам и детям, лишенным попечения родных родителей. Такую идею она впервые озвучила в 1987 году, а в следующем уже была поддержана другими странами мира. Врачи и психологи все еще спорят о военных игрушках. Одни считают, что при правильном использовании они развивают у детей смелость, желание защищать, верность Родине, а другие утверждают, что они программируют малышей на агрессию, создают неверное представление о смерти.