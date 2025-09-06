Какой праздник 7 сентября 2025 года / © ТСН

Реклама

7 сентября 2025 года — воскресенье. 1292-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 7 сентября, верующие празднуют день памяти святого мученика Созонта. О детстве и юности Созонта известно мало. Он принял христианство и жил праведной жизнью, помогая бедным и больным. При императоре Декия начались массовые гонения на христиан. Созонт отказался принести жертву языческим богам и открыто исповедовал веру во Христа. За это его подвергли пыткам и в конце концов казнили. Его считают покровителем тех, кто страдает верой.

Что нельзя делать 7 сентября

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом — этот день лучше посвятить размышлениям.

Избегайте конфликтов и ссор — они могут доставить неприятности.

Нельзя делать важные покупки — день для этого неблагоприятный.

Народные приметы и традиции на 7 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

Реклама

утром роса и туман — ждите теплую и ясную погоду;

сильный западный ветер — к дождю или изменению погоды;

северный ветер — в ближайшие дни будет похолодание;

на рассвете красное небо до солнечного дня.

7 сентября на рассвете красное небо— к солнечному дню / © unsplash.com

В народе 7 сентября называлось Созонтов день. Иногда день связывали с приметами осени, поэтому иногда называли “днём осенних заморозков” или “днем прохладной росы”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан.

Талисманом человека, рожденного 7 сентября является горный хрусталь. Камень, наполняющий дом светом и гармонией. Веками его считали олицетворением солнечного тепла и жизненной энергии, что приносит в дом позитив и покой.

В этот день родились:

Реклама

1861 год — Коржинский Сергей Иванович, ботаник, генетик, эволюционист, один из основателей фитоценологии; происходил от запорожских казаков;

1915 год — Сергей Солодовник, украинский живописец;

1970 год — Владимир Жемчугов, украинский партизан Войны на востоке Украины, Герой Украины (2017).

Памятные даты 7 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 сентября:

70 год — римские войска штурмом берут Иерусалим и полностью его разграбляют;

1792 год — первая группа бывших запорожских казаков под руководством полковника Саввы Белого высаживается на Таманском полуострове;

1812 год — происходит Бородинская битва, где французская армия Наполеона одержала тактическую победу над войсками Российской империи;

1822 год — Бразильская империя провозглашает независимость от Португалии;

1892 год — в США проходит первый официальный профессиональный боксерский поединок по современным правилам: в перчатках с трехминутными раундами;

1940 год — начинается бомбардировка Лондона силами Третьего Рейха;

1971 год — Киев и Киото официально становятся городами-побратимами.

Какой завтра праздник в Украине и мире

7 сентября День военной разведки Украины / © Unsplash

7 сентября в Украине и мире празднуют Международный день полицейского сотрудничества. Именно в этот день в 1923 году была основана Международная криминальная полицейская комиссия (ICPC), предшественница современного Интерпола. Потому этот день также отмечает столетний юбилей международного полицейского сотрудничества.

Также 7 сентября Всемирный день полевой эпидемиологии. Его цель — признать и повысить осведомленность о важной роли полевых эпидемиологов в защите здоровья населения и укреплении глобального здравоохранения. Этот день также способствует призывам к увеличению инвестиций в обучение, исследование и развитие профессионалов в области полевой эпидемиологии.

А еще 7 сентября День киберспорта в Украине. Официальный праздник, посвященный соревновательным видеоиграм, где спортсмены соревнуются в цифровых вселенных, используя мышь и клавиатуру. Киберспорт быстро стал глобальным явлением, и Украина активно развивает это направление.

Реклама

7 сентября День военной разведки Украины. Эта дата была выбрана не случайно: именно 7 сентября 1992 первый президент Украины, Леонид Кравчук, подписал указ о создании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. Этот праздник является признанием профессионального мастерства, отваги и самоотверженности украинских разведчиков, выполняющих сложные и важные задачи по обеспечению безопасности и защиты национальных интересов страны.

Также 7 сентября День предпринимателя Украины. Праздник установлен в 1998 году указом Президента Украины, чтобы подчеркнуть важность малого и среднего бизнеса как основы экономики. Она призвана не только отметить достижения предпринимателей, но и повысить роль предпринимательства в обществе и государственной политике.

А еще 7 сентября Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена. Международный праздник, посвященный повышению осведомленности о мышечной дистрофии Дюшена (DMD) и Беккера (BMD), две редкие генетические болезни, вызывающие прогрессирующую слабость мышц.