- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 7 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 7 сентября, День военной разведки Украины и День киберспорта в Украине. Верующие чтят память святого мученика Созонта. До Нового года осталось 115 дней.
7 сентября 2025 года — воскресенье. 1292-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 7 сентября, верующие празднуют день памяти святого мученика Созонта. О детстве и юности Созонта известно мало. Он принял христианство и жил праведной жизнью, помогая бедным и больным. При императоре Декия начались массовые гонения на христиан. Созонт отказался принести жертву языческим богам и открыто исповедовал веру во Христа. За это его подвергли пыткам и в конце концов казнили. Его считают покровителем тех, кто страдает верой.
Что нельзя делать 7 сентября
Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом — этот день лучше посвятить размышлениям.
Избегайте конфликтов и ссор — они могут доставить неприятности.
Нельзя делать важные покупки — день для этого неблагоприятный.
Народные приметы и традиции на 7 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
утром роса и туман — ждите теплую и ясную погоду;
сильный западный ветер — к дождю или изменению погоды;
северный ветер — в ближайшие дни будет похолодание;
на рассвете красное небо до солнечного дня.
В народе 7 сентября называлось Созонтов день. Иногда день связывали с приметами осени, поэтому иногда называли “днём осенних заморозков” или “днем прохладной росы”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 сентября
Какие завтра именины: Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан.
Талисманом человека, рожденного 7 сентября является горный хрусталь. Камень, наполняющий дом светом и гармонией. Веками его считали олицетворением солнечного тепла и жизненной энергии, что приносит в дом позитив и покой.
В этот день родились:
1861 год — Коржинский Сергей Иванович, ботаник, генетик, эволюционист, один из основателей фитоценологии; происходил от запорожских казаков;
1915 год — Сергей Солодовник, украинский живописец;
1970 год — Владимир Жемчугов, украинский партизан Войны на востоке Украины, Герой Украины (2017).
Памятные даты 7 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 7 сентября:
70 год — римские войска штурмом берут Иерусалим и полностью его разграбляют;
1792 год — первая группа бывших запорожских казаков под руководством полковника Саввы Белого высаживается на Таманском полуострове;
1812 год — происходит Бородинская битва, где французская армия Наполеона одержала тактическую победу над войсками Российской империи;
1822 год — Бразильская империя провозглашает независимость от Португалии;
1892 год — в США проходит первый официальный профессиональный боксерский поединок по современным правилам: в перчатках с трехминутными раундами;
1940 год — начинается бомбардировка Лондона силами Третьего Рейха;
1971 год — Киев и Киото официально становятся городами-побратимами.
Какой завтра праздник в Украине и мире
7 сентября в Украине и мире празднуют Международный день полицейского сотрудничества. Именно в этот день в 1923 году была основана Международная криминальная полицейская комиссия (ICPC), предшественница современного Интерпола. Потому этот день также отмечает столетний юбилей международного полицейского сотрудничества.
Также 7 сентября Всемирный день полевой эпидемиологии. Его цель — признать и повысить осведомленность о важной роли полевых эпидемиологов в защите здоровья населения и укреплении глобального здравоохранения. Этот день также способствует призывам к увеличению инвестиций в обучение, исследование и развитие профессионалов в области полевой эпидемиологии.
А еще 7 сентября День киберспорта в Украине. Официальный праздник, посвященный соревновательным видеоиграм, где спортсмены соревнуются в цифровых вселенных, используя мышь и клавиатуру. Киберспорт быстро стал глобальным явлением, и Украина активно развивает это направление.
7 сентября День военной разведки Украины. Эта дата была выбрана не случайно: именно 7 сентября 1992 первый президент Украины, Леонид Кравчук, подписал указ о создании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. Этот праздник является признанием профессионального мастерства, отваги и самоотверженности украинских разведчиков, выполняющих сложные и важные задачи по обеспечению безопасности и защиты национальных интересов страны.
Также 7 сентября День предпринимателя Украины. Праздник установлен в 1998 году указом Президента Украины, чтобы подчеркнуть важность малого и среднего бизнеса как основы экономики. Она призвана не только отметить достижения предпринимателей, но и повысить роль предпринимательства в обществе и государственной политике.
А еще 7 сентября Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена. Международный праздник, посвященный повышению осведомленности о мышечной дистрофии Дюшена (DMD) и Беккера (BMD), две редкие генетические болезни, вызывающие прогрессирующую слабость мышц.